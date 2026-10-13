Apple HomeView: características, precio y fecha de lanzamiento

Apple ha presentado oficialmente HomeView, su nueva pantalla inteligente diseñada para la gestión del hogar conectado, la reproducción multimedia y la comunicación mediante videollamadas. El dispositivo se puede reservar desde hoy por 299 dólares y comenzará a enviarse a los primeros compradores a partir del 13 de noviembre. La mala noticia es que no se venderá en España. Solamente se venderá en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia.

Con este lanzamiento, Apple introduce una categoría de producto orientada a centralizar el control doméstico mediante voz y superficie táctil, disponible tanto en una versión de sobremesa como en una variante específica para montaje en pared.

Diseño en dos versiones y panel Liquid Retina de 7 pulgadas

HomeView cuenta con una pantalla Liquid Retina cuadrada de 7 pulgadas con tecnología True Tone. El panel ofrece un brillo máximo de 500 nits y es capaz de atenuarse hasta los 0,3 nits, facilitando su uso en mesitas de noche o dormitorios sin molestar durante la oscuridad.

A nivel de formato, la compañía ofrece dos configuraciones distintas:

Versión de sobremesa: incorpora una base con altavoz en forma de cúpula y una bisagra de acero inoxidable con soporte de inclinación. Se comercializa en acabados plata, blanco estrella, rosa y gris espacial .

incorpora una base con altavoz en forma de cúpula y una bisagra de acero inoxidable con soporte de inclinación. Se comercializa en acabados . Versión de pared: diseñada para fijarse directamente en superficies verticales, disponible en acabados plata y gris espacial.

Reconocimiento facial y la nueva Siri AI

En el apartado funcional, HomeView integra reconocimiento facial de usuarios para adaptar automáticamente la interfaz y mostrar la información personal correspondiente a cada miembro de la casa en Mensajes, FaceTime, Calendario, Recordatorios y la red Buscar.

El dispositivo estrena Siri AI, una versión renovada del asistente con mayor capacidad conversacional, comprensión del contexto en pantalla y conocimiento general para recomendaciones musicales. Además, al vincularse con un equipo compatible con Apple Intelligence, puede utilizar el contexto personal del usuario para responder con información precisa extraída de sus aplicaciones.