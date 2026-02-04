El pequeño localizador de Apple se ha puesto al día y, con la llegada del nuevo modelo, es normal que muchos se pregunten si de verdad compensa cambiar o cuál comprar a partir de ahora. Comparar el AirTag 2 frente al AirTag original se ha convertido en la duda estrella de quienes quieren tener controladas sus llaves, la mochila o la maleta cuando viajan.

Aunque por fuera parezcan dos gotas de agua, por dentro hay más cambios de los que se ven a simple vista. Mejoras en el chip de banda ultraancha, un altavoz bastante más potente, Bluetooth con mayor alcance, nuevo requisito de software e incluso ligeros cambios de precio hacen que la comparación tenga mucha miga. Vamos a verlo con calma y con datos para que tengas claro qué te conviene más en 2026. Vamos allá a por una guía completa sobre AirTag 2 vs AirTag original 2026.

AirTag 2 vs AirTag original: cambios clave de un vistazo

La segunda generación no reinventa el concepto de localizador, pero sí pule muchos detalles que en el día a día se notan. El gran salto está en la precisión de búsqueda, en cómo escuchamos el AirTag cuando se esconde y en la integración con otros dispositivos de Apple, sobre todo con el Apple Watch.

El AirTag original ya era uno de los rastreadores más avanzados gracias a la red Buscar, pero llevaba varios años sin tocarse. Con el AirTag 2, Apple mantiene el mismo diseño y la misma filosofía, pero introduce un chip UWB de segunda generación, Bluetooth actualizado, un nuevo diseño interno y ligeros cambios físicos que permiten distinguirlos sin tener que bucear en los ajustes del iPhone.

En España también se nota un pequeño giro en el bolsillo. El precio de referencia baja respecto al lanzamiento del primer AirTag, pasando de 39 euros a unos más ajustados 35 euros por unidad, mientras que el pack de cuatro queda en 119 euros. Eso sí, las ofertas de terceros hacen que el modelo original siga siendo tentador si buscas varios localizadores de golpe.

Antes de entrar a fondo en cada punto, conviene tener claro que los dos modelos siguen compartiendo muchas bases: misma pila CR2032, duración de batería de más de un año, mismo ecosistema Buscar y la misma idea de “ponerlo y olvidarte” hasta que lo necesites. El salto está en cómo de rápido y cómodo es encontrar lo que se pierde.

Más precisión al buscar: el gran fuerte del AirTag 2

Si hay un apartado donde el AirTag 2 marca la diferencia es en cómo te guía hasta tus cosas. El nuevo chip de banda ultraancha de segunda generación (UWB 2) permite que la Búsqueda de Precisión funcione desde hasta un 50 % más lejos que en la primera generación, o lo que es lo mismo, aproximadamente 1,5 veces más distancia útil antes de que empiece a fallar la flecha de dirección en pantalla.

La función Búsqueda de Precisión es esa que muestra en el iPhone (y ahora también en el Apple Watch compatible) una flecha, distancia y vibraciones que te llevan casi “de la mano” hasta el localizador. Con el AirTag original tenías que estar relativamente cerca del objeto para que la localización precisa se activase, mientras que con el AirTag 2 esa barrera se aleja y resulta bastante más cómodo encontrar algo que se ha quedado en otra habitación o al fondo de la casa.

Apple ha aprovechado también para actualizar el Bluetooth que utilizan estos rastreadores. El AirTag 2 monta una especificación de Bluetooth más moderna y con mayor alcance efectivo, lo que hace que la red Buscar capte la señal del dispositivo con más facilidad y desde más lejos, tanto con tu iPhone como con el resto de dispositivos de Apple que pasan cerca.

En la práctica, esto se traduce en que tus llaves con un AirTag 2 son más fáciles de localizar tanto a corta como a media distancia, y tienes más margen antes de perder la referencia precisa. Si sueles dejar el localizador en sitios complicados de la casa, o quieres exprimirlo en viajes y espacios grandes (aeropuertos, hoteles, etc.), la diferencia de precisión y alcance se nota más de lo que parece sobre el papel.

A nivel de seguridad y privacidad, la red Buscar se comporta de forma muy similar en ambos modelos. Los dos se apoyan en millones de dispositivos Apple para enviar la ubicación de forma cifrada y anónima, sin almacenar historial de localizaciones en el propio AirTag y con protecciones frente a rastreo no deseado. El salto aquí no es de funciones nuevas, sino de fiabilidad y alcance gracias al nuevo hardware.

Altavoz más potente: se oye desde más lejos y se oculta peor

Otro de los grandes cambios del AirTag 2 está en cómo suena. El altavoz interno ha sido rediseñado y ahora es hasta un 50 % más potente que el del AirTag original, algo que en el día a día se nota sobre todo cuando el localizador está dentro de un bolso, bajo un cojín o escondido en el coche.

Con el primer modelo, si el AirTag se quedaba enterrado al fondo de una mochila llena, a veces costaba localizar de dónde venía el sonido. El nuevo altavoz del AirTag 2 permite escuchar las alertas a una distancia de hasta el doble que antes en condiciones normales, reduciendo ese juego de “frío, caliente” por toda la casa cuando aprietas el botón de reproducir sonido en la app Buscar.

Este aumento de volumen también añade una capa extra de protección frente a usos indebidos. Al ser más difícil de silenciar o enmascarar, cualquier intent o de usar un AirTag 2 para rastrear sin consentimiento es más evidente, porque la alerta sonora se oye con más claridad cuando el dispositivo avisa de que está moviéndose con alguien que no es su propietario.

Para lograrlo, Apple ha tenido que reorganizar el interior del dispositivo. El diseño interno del AirTag 2 cambia respecto al original para hacer hueco al nuevo altavoz, aunque externamente las dimensiones y la forma se mantienen, de modo que todos los accesorios que ya tenías (llaveros, colgantes, soportes de maleta, etc.) siguen siendo compatibles sin problema.

A pesar de este rediseño interno, la pila sigue siendo la misma CR2032 de botón y la autonomía se mantiene en más de un año de uso típico. No hay cambios en la forma de cambiar la batería, más allá de un proceso de reinicio ligeramente distinto del que hablaremos más adelante.

Diseño externo: mismos acabados, pequeños detalles

En lo estético, cuesta distinguir a simple vista un AirTag de primera generación de uno de segunda. Apple mantiene el diseño redondo, el tamaño compacto y el acabado blanco por un lado y metálico por el otro, de forma que la experiencia al llevarlo colgado o dentro de un accesorio es prácticamente idéntica.

La clave para diferenciar uno de otro está en el texto de la parte trasera. En el AirTag original, la serigrafía aparece en minúsculas, mientras que en el AirTag 2 todo el texto está en mayúsculas. Es un truco rápido para saber qué modelo tienes entre manos sin necesidad de ir a los ajustes del iPhone.

Además, el nuevo modelo añade más información en ese mismo texto. En el AirTag 2 se indica la certificación de resistencia al polvo y al agua (IP67), así como la compatibilidad con NFC y la integración con la red Buscar. Son características que ya existían, pero que no se mostraban de forma tan clara en la carcasa del primer AirTag.

Hay un último matiz físico: el peso. El AirTag 2 pesa alrededor de 11,8 gramos, aproximadamente un 7 % más que el original. En la práctica es una diferencia casi imperceptible en la mano o en el llavero, así que no cambia la comodidad de uso, pero forma parte de los pequeños cambios que ha hecho Apple para encajar el nuevo altavoz y los componentes internos.

Todo esto se traduce en que puedes seguir utilizando exactamente los mismos accesorios con ambos modelos: llaveros oficiales, fundas de terceros, soportes para mochila o incluso diseños planos pensados para cartera cuando el AirTag va dentro de otro accesorio compatible con la red Buscar. No tendrás que renovar nada más allá del propio localizador si decides saltar al AirTag 2.

Compatibilidad con Apple Watch y requisitos de software

Una de las novedades más prácticas del AirTag 2 tiene que ver con el ecosistema Apple más allá del iPhone. Por primera vez, la Búsqueda de Precisión funciona directamente desde el Apple Watch en modelos concretos, lo que viene de perlas cuando tienes las manos ocupadas o no te apetece sacar el móvil del bolsillo.

En concreto, el AirTag 2 permite usar la búsqueda precisa desde el Apple Watch Series 9 y posteriores, así como desde el Apple Watch Ultra 2 y las versiones siguientes, que son los relojes que integran el chip UWB de segunda generación necesario para esta función. Con el AirTag original, la localización precisa se quedaba limitada al iPhone, incluso aunque tuvieras uno de estos relojes recientes.

A nivel de sistema, también hay un cambio importante: el AirTag 2 requiere iOS 26.2.1 o una versión posterior para funcionar correctamente. Eso implica que necesitas un iPhone (u otro dispositivo compatible) capaz de actualizar a iOS 26. Si tu móvil se ha quedado fuera de esa versión, el nuevo AirTag no será una opción viable y tendrás que seguir con el original o con otros localizadores.

El AirTag de primera generación, por su parte, seguirá funcionando en versiones anteriores de iOS dentro del soporte que Apple mantenga para Buscar, lo que lo convierte en una opción más flexible para quien tenga un iPhone algo más veterano y no pueda dar el salto a las últimas versiones de software.

En ambos casos se mantiene todo lo demás: modo Perdido para mostrar un mensaje de contacto cuando alguien encuentra tu objeto, lectura mediante NFC desde cualquier móvil compatible, opciones para compartir la ubicación del artículo con otra persona o incluso con aerolíneas colaboradoras, y todas las funciones de seguridad para avisar cuando un AirTag desconocido viaja contigo.

Precios y packs: cuándo compensa cada modelo

La parte económica es donde más dudas surgen, sobre todo si estás pensando en comprar varios localizadores de golpe. El AirTag original salió en su momento a 35 euros, pero con el tiempo su precio oficial subió hasta los 39 euros por unidad, aunque en tiendas como Amazon y otros distribuidores ha sido habitual verlo rebajado.

A día de hoy, es relativamente fácil encontrar el AirTag de primera generación en torno a los 30-31 euros por unidad en oferta. Un ejemplo típico son los 30,99 euros por un AirTag suelto y unos 95,50 euros por el pack de cuatro unidades, cifras que suelen mantenerse bastante estables en periodos de promoción.

El AirTag 2, por su parte, llega con un precio oficial de 35 euros por unidad y 119 euros por el pack de cuatro. Es decir, en compra individual se sitúa muy cerca de lo que cuesta el original rebajado, mientras que el pack de cuatro sí marca una diferencia más clara.

Con este panorama, la estrategia queda bastante clara si miramos solo el bolsillo. Si vas a comprar un único localizador, la diferencia real entre un AirTag de primera generación rebajado y un AirTag 2 es de apenas unos euros. Teniendo en cuenta que el modelo nuevo aporta más precisión, más volumen y compatibilidad con Apple Watch reciente, suele compensar ir directamente a por el AirTag 2.

En cambio, si necesitas varios localizadores de golpe, el pack de cuatro AirTag originales sigue siendo bastante más atractivo económicamente. Estamos hablando de en torno a 95,50 euros frente a los 119 euros del pack de cuatro AirTag 2, una diferencia que ronda los 20-23 euros dependiendo de la oferta del momento. Si quieres llenar llaves, maletas y mochilas de toda la familia, el ahorro no es nada despreciable.

Proceso de reinicio, batería y uso diario

En el día a día, ambos modelos funcionan de una manera muy similar: los colocas en el objeto que quieras, los enlazas con tu Apple ID y te olvidas hasta que toca buscarlos. Los dos utilizan la misma pila CR2032 de botón, con una autonomía estimada por Apple de más de un año antes de tener que reemplazarla, aunque esto depende de cuántas veces reproduzcas sonidos y del uso que hagas de la red Buscar.

Donde sí hay un pequeño cambio es en el procedimiento para restablecer el dispositivo. En el AirTag 2, para reiniciarlo tienes que retirar la batería, dejarla fuera al menos cinco segundos y volver a insertarla, repitiendo el proceso cuatro veces seguidas. Apple indica que puede pasar hasta unos 12 segundos antes de que escuches el tono final que confirma el reinicio.

En el AirTag original, este proceso era algo más simple, sin la necesidad de esperar esos segundos entre quitar y poner la batería. No es un cambio que vayas a usar todos los días, pero conviene saberlo si compraste el modelo nuevo y quieres desvincularlo o configurarlo desde cero por cualquier motivo.

En cuanto a funciones, ambos mantienen el modo Perdido, la lectura mediante NFC por terceros para que puedan ver tus datos de contacto, las alertas sonoras cuando un AirTag se separa de ti y las opciones de compartir el localizador con otra persona, algo que resulta muy útil, por ejemplo, en viajes de avión donde compartes maletas o cuando una aerolínea colabora con la red Buscar.

Apple también deja claro en la documentación del AirTag 2 que estos dispositivos están pensados para rastrear objetos, no personas ni mascotas. Aunque mucha gente los ha usado en collares de perros o gatos, la compañía insiste en que no están diseñados específicamente para ese uso y que no deben sustituir a dispositivos de rastreo dedicados para animales o personas.

AirTag 2 y sostenibilidad: más materiales reciclados

Sin hacer mucho ruido, Apple ha aprovechado la segunda generación para dar un pequeño paso en su estrategia medioambiental. El AirTag 2 utiliza un porcentaje notable de materiales reciclados: hasta un 85 % de plástico reciclado en algunos componentes internos, además de materiales reciclados en ciertas partes de su circuito.

Esto se suma a otros cambios del ecosistema, como el uso de accesorios oficiales y de terceros con mayor contenido reciclado. Por ejemplo, Apple ha actualizado el llavero de trenzado fino para que incluya un porcentaje de material reciclado relevante, manteniendo la compatibilidad con ambos modelos de AirTag gracias al mismo formato físico.

No es un motivo por sí solo para cambiar del AirTag original al AirTag 2, pero sí es un punto a favor si estás estrenando localizador y te preocupa el impacto ambiental de los accesorios tecnológicos que compras. Dentro de lo pequeño que es el producto, cualquier mejora en este sentido suma.

¿Merece la pena cambiar si ya tienes AirTag original?

Llegamos a la gran pregunta que se hace mucha gente que compró el primer modelo en su momento. Si ya tienes uno o varios AirTag originales y siguen funcionando bien, en la mayoría de casos no compensa sustituirlos directamente por el AirTag 2.

Las mejoras del nuevo modelo son claras, pero son más una evolución que una revolución. Ganas un 50 % más de alcance en la Búsqueda de Precisión, un altavoz bastante más potente, algo más de alcance Bluetooth y compatibilidad con Apple Watch reciente, pero el concepto base es el mismo, la batería dura lo mismo y la red Buscar hace el mismo trabajo en los dos.

La situación cambia si hay una de esas mejoras que para ti es crítica. Si eres muy despistado y la potencia del altavoz te ahorra minutos de búsqueda todos los días, o si vas a usar sí o sí la búsqueda precisa desde el Apple Watch porque haces mucho deporte sin el iPhone encima, entonces el salto tiene más sentido incluso si ya tenías AirTag de primera generación.

Una opción intermedia que puede ser interesante es aprovechar el AirTag 2 para sustituir el localizador de tu objeto más importante (llaves, cartera principal, maleta de viaje) y relegar el AirTag original a algo menos crítico. Así no tiras nada, aprovechas las mejoras donde más las vas a notar y sigues teniendo varios rastreadores en circulación.

En cualquier caso, no es un cambio obligado ni mucho menos. El AirTag original sigue siendo perfectamente válido en 2026 para localizar objetos, especialmente si no necesitas lo último de lo último en precisión o integración con el Apple Watch. Apple no lo ha dejado obsoleto ni en funciones básicas ni en compatibilidad con la red Buscar.

¿Qué AirTag comprar si aún no tienes ninguno?

Si no tienes ningún AirTag y estás pensando en estrenarte con los localizadores de Apple, la decisión es más sencilla de lo que parece. Con los precios actuales, si vas a comprar una sola unidad, lo más lógico es ir a por el AirTag 2, porque la diferencia de coste con respecto a un AirTag original rebajado suele ser de apenas unos pocos euros.

A cambio de ese pequeño extra obtienes mejor precisión, un altavoz mucho más potente, alcance Bluetooth ampliado y compatibilidad con Apple Watch en los modelos más recientes. A igualdad de diseño y batería, el modelo nuevo es simplemente “más redondo” y te durará más años al día en cuanto a requisitos de iOS.

La cosa se complica solo cuando necesitas varios de golpe. Si quieres montar un “ecosistema” de localizadores en casa y vas a por el pack de cuatro, ahí sí que el AirTag de primera generación mantiene toda la gracia gracias a su precio más bajo, sobre todo cuando está en oferta frente al precio oficial del pack de cuatro AirTag 2.

También influyen los dispositivos que ya tengas. Si tu iPhone no puede actualizar a iOS 26 o si tu Apple Watch no es de los modelos compatibles con la búsqueda precisa, quizá no tenga tanto sentido pagar el extra del AirTag 2, porque no vas a aprovechar todo su potencial y el modelo original te cubrirá las necesidades básicas igualmente bien.

Por último, si vienes de otros localizadores Bluetooth y quieres integrarte a fondo en el ecosistema de Apple, tanto el AirTag original como el AirTag 2 suponen un salto enorme por la potencia de la red Buscar. A partir de ahí, la elección entre uno u otro dependerá de si valoras más el ahorro del pack o las mejoras de precisión y volumen del modelo nuevo.

Visto todo lo anterior, queda claro que el AirTag 2 es la opción preferible si compras una sola unidad y quieres lo más completo en precisión, volumen y compatibilidad con Apple Watch, mientras que el AirTag original aguanta el tipo cuando hablamos de packs de cuatro o de aprovechar ofertas muy agresivas. Ambos siguen siendo apuestas sólidas para quienes quieran tener sus objetos controlados sin complicarse la vida.