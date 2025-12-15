La primera Beta de iOS 26.3 y macOs 26.3 ya disponible

Apple ha iniciado el nuevo ciclo de pruebas de software con el lanzamiento de las primeras versiones beta de desarrolladores de iOS 26.3 y macOS Tahoe 26.3, un movimiento que marca el comienzo de la siguiente etapa de actualizaciones para sus sistemas operativos principales. Estas betas están disponibles para los desarrolladores registrados y llegan poco después de la publicación de las versiones 26.2 definitivas. El objetivo de esta fase inicial es permitir que los desarrolladores adapten sus aplicaciones y exploren cambios bajo el capó antes de que estas versiones lleguen a un público más amplio.

En el caso de iOS 26.3, la primera beta de desarrolladores incluye nuevos ajustes y configuraciones que podrían afectar la experiencia de uso en los iPhone y iPad, aunque en esta etapa las funciones visibles al usuario todavía son limitadas. Entre lo que se ha detectado hasta ahora se encuentran opciones relacionadas con la transferencia de datos desde Android y la posibilidad de reenviar notificaciones a dispositivos de terceros, lo que sugiere que Apple podría estar pensando en facilitar la interoperabilidad con dispositivos de otras marcas, principalmente smartwatches.

Por su parte, macOS Tahoe 26.3 también está disponible en forma de primera beta para desarrolladores, lo que permite a los creadores de software comenzar a probar la próxima iteración del sistema operativo para Mac. macOS Tahoe como plataforma ha sido una de las versiones más relevantes de los últimos tiempos, con importantes cambios visuales.

Estas primeras betastraen pocos cambios, y si tenemos en cuenta que es más que probable que la segunda Beta no se lance hasta después de Navidades, lo más recomendable es que os quedéis en iOS 26.2 porque si surge algún fallo en esta última Beta deberéis aguantaros con él varias semanas, o incluso os veréis obligados a restaurar vuestros dispositivos. El que avisa no es traidor, pero ya he actualizado.