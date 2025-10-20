Bose QuietComfort Ultra (2ª Gen), el retorno del Rey

Los auriculares de botón Bose QuietComfort Ultra (2ª Generación) llegan para reforzar todo lo que ha hecho reconocible a la serie: la mejor cancelación de ruido, un sonido a la altura de una marca como Bose y un diseño casi invariable, pero mejorando justo donde fallaba la generación anterior: ahora tenemos carga inalámbrica y conexión multipunto. Los he estado probando en las últimas semanas y os cuento mis impresiones.

Contenido de la caja El empaquetado incluye lo esencial para empezar a usarlos sin complicaciones: estuche de carga USB-C con tamaño bolsillo, los dos auriculares, un juego de almohadillas de varios tamaños y estabilizadores para ajustar mejor el sellado, además del cable USB-C y la guía rápida. Es un set sobrio, pero pensado para lograr desde el inicio un encaje cómodo y un aislamiento pasivo correcto. La combinación de tips y bandas de estabilidad marca la diferencia: con el ajuste adecuado la ANC rinde al máximo y el sonido gana cuerpo sin tener que subir el volumen. Es cierto que el estuche de carga tiene un tamaño grande para lo que podemos estar acostumbrados, pero no supera el límite de lo que se puede llegar a considerar incómodo o poco práctico. Cabe en cualquier bolsillo, es ligero y ahora además permite la recarga inalámbrica con cualquier cargador Qi. Dispone de dos luces LED, una en el exterior para conocer el estado de la batería del estuche, y otro en el interior que únicamente se puede ver al abrir la tapa, que muestra el estado de carga de los auriculares. La tapa tiene cierre magnético por lo que no se abrirá por accidente.

Características y especificaciones Estos Ultra Earbuds apuestan por un formato compacto con controles táctiles fiables, Bluetooth multipunto para alternar entre iPhone, iPad o Mac, y detección de uso para pausa automática. El estuche ofrece varias cargas adicionales para completar la jornada sin agobios, llegando a las 24 horas de autonomía total. Una carga completa de los auriculares permite su uso durante 6 horas con la cancelación de ruido activa según Bose (bastante cercano a la realidad) y 4 horas con el Modo Inmersivo activo. En el caso de que nos quedemos sin batería, 20 minutos de carga nos permite un uso de hasta 2 horas. La resistencia al sudor y salpicaduras permite llevarlos al gimnasio, practicar deporte al aire libre o simplemente usarlos en el día a día. Característica Detalles Modelo Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2ª Generación) Tipo Auriculares intraaurales (True Wireless) Conectividad Bluetooth 5.3 con emparejamiento multipunto Cancelación de ruido (ANC) Cancelación activa adaptativa con Modo Silencioso y Modo Alerta Modo Alerta Transparencia ajustable para escuchar el entorno sin quitarte los auriculares Audio Inmersivo Tecnología de sonido espacial de Bose con seguimiento de cabeza Personalización Ecualizador ajustable y creación de modos desde la app Bose Music Batería Hasta 6 horas por carga (24 horas con estuche) Carga Puerto USB-C y carga inalámbrica compatible con Qi Resistencia Certificación IPX4 (resistencia a sudor y salpicaduras) Micrófonos Micrófonos con reducción de ruido para llamadas claras Control Controles táctiles personalizables Peso 6,2 g cada auricular / 59,8 g el estuche Compatibilidad iOS, iPadOS, macOS, Android, Windows y cualquier dispositivo Bluetooth Colores disponibles Negro, Blanco Humo, Sonido Profundo (modelo del artículo) y Violeta Nocturno

Calidad de Sonido La firma sonora se orienta a un perfil equilibrado y agradable, con graves con presencia pero controlados, medios limpios para voces e instrumentos y un agudo suave que evita fatiga. No busca el examen audiófilo extremo, sino un balance válido para casi todo: pop, electrónica, acústico o disfrutar de una buena película o serie en tu portátil, iPad o iPhone. La ecualización de base me parece más que correcta, aunque la posibilidad de modificarla siempre es de agradecer, algo que podemos hacer desde la aplicación de Bose. Algo que me ha llamado la atención es lo bien que se disfruta del sonido a volúmenes bajos, y el excelente comportamiento a volúmenes más altos. No he probado unos auriculares True Wireless con un sonido a este nivel.

Cancelación de ruido La cancelación activa de ruido es el punto diferencial. Atenúa de forma contundente el murmullo de oficinas, transporte y cafeterías, reduciendo distracciones y permitiendo escuchar a volumen más bajo. El aislamiento pasivo, gracias al ajuste, colabora para que el procesado trabaje con menos esfuerzo y suene natural. La superioridad de la cancelación activa se nota sobre todo cuando estás en ambiente muy ruidosos, no sólo te aísla del ruido exterior, te permite disfrutar del sonido con la misma calidad y sin tener que subir el volumen. Además, los cambios de modo son rápidos y la adaptación ante ruidos repentinos es muy rápida, lo que aporta una experiencia sonora muy superior.

Modo Aware El Modo Aware deja pasar el exterior con naturalidad para que puedas mantener una conversación, escuchar avisos o caminar por la ciudad sin quitarte los auriculares. La clave está en que la voz del entorno se percibe clara y sin durezas, y puedes decidir cuánta apertura necesitas según el momento. Es ideal para alternar entre concentración y atención con un gesto, y evita el clásico “quita y pon” de los in-ear. Dicho esto, es el único punto en el que me parece que los AirPods Pro 2 siguen por delante de estos auriculares Bose. El sonido que te llega a tu oído es más natural en los auriculares de Apple.

Audio Inmersivo El Audio Inmersivo busca sacar el sonido del centro de la cabeza y proyectarlo delante de ti, ampliando la escena en series, pelis y juegos. En música, su utilidad depende del gusto: algunos estilos ganan aire y separación, otros lucen más fieles sin espacialización. Personalmente no me gusta usarlo al escuchar música, pero no es algo que me ocurra exclusivamente con estos Bose, tampoco lo uso en ninguno de los otros modelos que tengo y que disponen de la misma funcionalidad. Lo bueno es que puedes crear tus propios perfiles de audio con y sin esta función de Audio Inmersivo, por lo que pasar del modo Cine al modo Música está al altcance de un toque del auricular.