Formar parte de la versión beta de WhatsApp siempre ha estado reservado, en la práctica, a un grupo reducido de usuarios dispuestos a pelearse con límites de plazas y formularios en la tienda de apps. Ahora la compañía está probando una nueva manera de apuntarse que promete hacer todo este proceso bastante más llevadero para quienes usan la aplicación a diario.

Esta novedad se está dejando ver de momento en WhatsApp para Android y busca que más personas puedan probar antes de tiempo las funciones en desarrollo, pero sin obligarles a instalar nada raro ni a estar pendientes de si el cupo del programa beta se ha llenado. Aun así, seguirá habiendo restricciones y no todos los usuarios verán la opción disponible en sus teléfonos.

Una nueva puerta de entrada a la beta desde los ajustes

Según la información adelantada por WaBetaInfo, WhatsApp está incorporando dentro de su menú de configuración una sección específica para acceder a estas versiones de prueba. La idea es que quienes usen la app en su versión estable vean en los ajustes un apartado denominado «Acceso temprano a funciones» o similar, desde donde gestionar la participación en el programa beta.

Hasta ahora, en Android, el proceso para unirse pasaba por la ficha de WhatsApp en Google Play Store, donde se ofrece la posibilidad de convertirse en probador. Ese sistema tiene un límite aproximado de 10.000 participantes, y las ventanas para inscribirse duran tan poco que la mayoría de interesados se quedan fuera sin apenas margen de reacción.

El resultado es que muchas personas que querían probar las novedades antes del lanzamiento general han terminado recurriendo a descargas de APK desde páginas externas, con los riesgos de seguridad y privacidad que eso supone. Con esta nueva función integrada en los ajustes, WhatsApp pretende que quienes cumplan los requisitos puedan entrar en la beta de forma sencilla, sin tener que buscar alternativas poco recomendables.

En las versiones de prueba más recientes, la opción aparece ubicada debajo del apartado para invitar a un amigo dentro de los ajustes. Al acceder a ese nuevo bloque se muestra, por ahora, una única función: «Unirse al programa beta», acompañada de un interruptor que se puede activar o desactivar en cualquier momento.

Al deslizar ese conmutador, la aplicación se encarga de actualizarse automáticamente a la versión beta, siempre que el usuario sea elegible. Es un sistema pensado para que el cambio se produzca desde la propia app y no a través de la tienda, lo que le permite a WhatsApp ajustar de manera dinámica el número de personas que participan en las pruebas según sus necesidades.

Un sistema más cómodo para entrar y salir de la beta

Una de las ventajas claras de este nuevo método es que no solo simplifica el acceso a las versiones de prueba, sino también la salida. Hasta ahora, dejar de ser betatester requería, en muchos casos, revertir la inscripción desde Google Play Store y esperar a que la app recibiera de nuevo la versión estable.

Con la nueva sección de acceso anticipado a funciones, basta con desactivar la casilla de «unirse al programa beta» para indicar que ya no se quiere seguir probando las novedades en desarrollo. En ese momento, la aplicación muestra un mensaje de confirmación para asegurarse de que la decisión es intencionada.

Una vez aceptado el aviso, WhatsApp se prepara para retornar a la versión estable en cuanto haya una actualización disponible en la tienda. Es decir, el usuario no tiene que buscar nada de forma manual: el propio servicio gestiona el cambio en la siguiente actualización que se publique para el canal general.

Esta forma de proceder hace que el programa beta se vuelva algo más accesible para el usuario medio, que quizá no esté familiarizado con los sistemas tradicionales de prueba. La participación se reduce a activar o desactivar un simple interruptor, sin necesidad de formularios, enlaces externos o pasos adicionales.

No obstante, este mayor grado de comodidad no elimina el hecho de que se trata de versiones de prueba con más probabilidades de fallos. Por ese motivo, la propia compañía insiste en que el uso de la beta no está pensado para todo el mundo, sobre todo si se depende de WhatsApp a nivel profesional o para comunicaciones importantes.

Despliegue limitado y selección de usuarios

Por ahora, esta función se está detectando en la beta de WhatsApp para Android, concretamente en versiones como la 2.26.2.11, aunque no todos los usuarios con esa compilación la están viendo activa. Todo indica que Meta está realizando un despliegue gradual, de manera que solo una parte del grupo de pruebas tiene acceso real al nuevo sistema.

Desde fuentes cercanas al desarrollo se apunta a que no todos los perfiles contarán con la opción en sus ajustes, incluso cuando se encuentren en la misma versión de la app. WhatsApp estaría utilizando criterios internos para decidir quién puede probar este acceso temprano, aunque por el momento esos parámetros no se han detallado de forma pública.

Esto significa que, aunque la función esté en marcha, muchas personas seguirán sin verla en su teléfono a corto plazo. En algunos casos, usuarios que la tenían activa han reportado errores al intentar habilitarla, o que el interruptor se desactiva por sí solo después de un tiempo, lo que sugiere que aún hay ajustes técnicos pendientes.

El comportamiento irregular refuerza la idea de que nos encontramos ante una característica en fase de pruebas internas, probada primero entre quienes ya están en la beta antes de extenderse a la versión estable. Solo cuando el sistema sea suficientemente fiable se espera que llegue a un número mayor de cuentas.

De momento tampoco se ha aclarado si el método clásico de alta a través de la Play Store seguirá funcionando en paralelo o si, con el tiempo, será sustituido por completo por este sistema de acceso desde los ajustes. La coexistencia de ambos modelos podría servir de transición mientras se termina de pulir la nueva opción.

Más plazas potenciales, pero con las mismas precauciones

Uno de los problemas históricos del programa de betas de WhatsApp ha sido el cupo casi siempre completo. Con un máximo aproximado de 10.000 usuarios para Android, las plazas se agotan con rapidez y, durante largos periodos, es prácticamente imposible apuntarse si no se está pendiente justo en el momento en que se reabre el registro.

La introducción del acceso temprano desde la propia app podría permitir a la compañía gestionar de forma más flexible el número de betatesters. No hay confirmación oficial sobre una ampliación del cupo, pero este sistema facilitaría aumentar o reducir participantes sin depender tanto de las limitaciones de la tienda de Google.

En cualquier caso, conviene recordar que las versiones beta son, por definición, ediciones de prueba pensadas para localizar errores y comprobar el rendimiento de nuevas funciones. Aunque resultan muy atractivas para quien quiere ver antes que nadie lo que llegará más adelante, también pueden provocar cierres inesperados, consumo extra de batería o fallos en opciones que en la versión estable funcionan sin problemas.

Por ese motivo, muchos expertos recomiendan usar la beta en dispositivos secundarios o, al menos, asumir que puede no ser la mejor opción para quienes solo quieren que la app funcione sin sorpresas. La posibilidad de entrar y salir con un solo toque ayuda a minimizar el riesgo, pero no elimina las molestias que puede ocasionar un fallo en el día a día.

En el entorno europeo y español, donde WhatsApp es una herramienta de comunicación prácticamente universal, estas consideraciones son especialmente relevantes. En contextos laborales o educativos, un error en una beta puede significar perder mensajes importantes o no recibir notificaciones a tiempo.

Con todo, el hecho de que la empresa facilite el acceso directo desde los ajustes indica una clara apuesta por ampliar el grupo de usuarios que testean funcionalidades antes de lanzarlas de forma general, algo que puede contribuir a detectar fallos con más rapidez y a adaptar mejor las novedades a las necesidades reales.

La llegada progresiva de esta función de acceso temprano a funciones apunta a que WhatsApp quiere que apuntarse a la beta deje de ser un proceso reservado a unos pocos que logran entrar por cupo o por insistencia en la Play Store. Sin fechas cerradas ni detalles definitivos, lo que sí parece claro es que, cuando termine de desplegarse, quienes cumplan los requisitos podrán probar novedades con un simple interruptor en los ajustes y podrán abandonar las pruebas igual de rápido si algo no les convence.