La firma de seguridad Push Security ha documentado una campaña de malvertising conocida como Adception que intenta engañar a usuarios de macOS que buscan instalar Claude. El cebo es un anuncio de Google que aparece al buscar «claude mac» y que muestra el dominio de Bing, un detalle pensado para que el enlace parezca fiable.

El propósito final es que la víctima descargue e instale una versión falsa de Claude para Mac. Para conseguirlo, los atacantes encadenan redirecciones, páginas comprometidas y una web que imita las instrucciones oficiales de Anthropic, la empresa detrás del asistente de inteligencia artificial.

Una campaña que imita la descarga legítima de Claude

Según la investigación, todo comienza cuando el usuario busca «claude mac» en Google y pulsa en un resultado patrocinado. El anuncio dirige al dominio bing.com, lo que genera una falsa sensación de seguridad. Al hacer clic, no se llega directamente a la descarga, sino que se atraviesan varias etapas.

Los expertos identificaron redirecciones que pasan por Google, por el sistema de seguimiento de clics de Bing y por un sitio WordPress vulnerado de un comercio sudamericano. Ese sitio legítimo, pero comprometido, sirve de puente hacia la página fraudulenta.

La web final está diseñada para parecer una página de instalación auténtica de Claude. Incluso muestra un comando que coincide con el que Anthropic utiliza en sus instrucciones oficiales, lo que refuerza el engaño ante usuarios de Mac con conocimientos técnicos.

Cómo funciona la cadena de redirecciones

El recorrido no es casual. Cada salto añade una capa de confianza: primero aparece un redirector publicitario de Google, después una página de Bing que reenvía mediante JavaScript y, más tarde, el sitio comprometido. Así, el tráfico parece proceder de un servicio legítimo y conocido.

La página falsa aplica una especie de cloaking. Solo se muestra si la visita llega desde Google o Bing y cumple ciertos encabezados del navegador. Si alguien escribe la URL directamente, ve un error 404 o una página vacía. Esa condición dificulta que herramientas automáticas y revisores humanos detecten la campaña.

El informe apunta que el dominio falso puede cambiar cada pocos días. Los atacantes no necesitan exponer un dominio propio al principio de la cadena, porque usan el dominio de Bing como escaparate y sustituyen los eslabones posteriores cuando les conviene.

El botón de copiar y el comando trampa en Terminal

La parte más delicada llega al final. La página invita a instalar la aplicación pegando un comando en la Terminal de macOS. En pantalla aparece el comando legítimo de Anthropic: curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash. Hasta ahí, todo parece correcto.

Sin embargo, al pulsar el botón de copiar, el portapapeles recibe una instrucción distinta. La víctima cree que va a pegar el comando visible, pero en realidad ejecuta un código que puede descargar y lanzar contenido malicioso desde una infraestructura controlada por los atacantes.

Push Security señala que el comando sustituido simula estar descargando Claude desde el sitio oficial. El texto que ve el usuario, tanto en la web como en la Terminal, sigue mostrando la URL legítima de instalación, lo que baja la guardia de la persona que está siguiendo los pasos.

Qué se sabe del malware y de los precedentes

Por ahora, la firma de seguridad no ha podido determinar qué tipo de programa malicioso se instala tras el engaño. Sí ha identificado varios dominios asociados al mismo conjunto de herramientas de ataques ClickFix, por lo que no se puede afirmar que todos los equipos afectados hayan sufrido un robo de información.

La investigación recuerda que en septiembre se denunció un caso similar. Entonces, anuncios publicados en Reddit dirigían a usuarios de Mac a una página falsa que pedía pegar código en la Terminal. Aquella campaña también afectaba a equipos con Windows, lo que muestra que el patrón se repite con distintos cebos.

Este tipo de técnicas, conocidas como ClickFix, se apoyan en que la propia víctima ejecute el código dañino. En este caso, la operación se sostiene sobre la confianza que genera una página que parece reproducir pasos oficiales de Anthropic y sobre la apariencia de un anuncio aprobado por un buscador.

Cómo evitar caer en la trampa

La recomendación principal es descargar Claude únicamente desde los canales oficiales de Anthropic. No conviene fiarse de un anuncio por el hecho de aparecer en Google ni asumir que un dominio conocido durante una redirección garantiza que el destino sea seguro y legítimo.

Escribir a mano la dirección oficial del fabricante o llegar desde su documentación, en lugar de instalar desde un anuncio patrocinado .

. Comprobar el contenido del portapapeles antes de pegar en la Terminal, porque el comando copiado puede no coincidir con el que se muestra en la página fraudulenta .

. Evitar ejecutar comandos en Terminal sin verificar su procedencia y priorizar los canales de distribución oficiales .

. No asumir que el dominio visible describe el contenido final, ya que la campaña usa redirecciones y servicios legítimos para camuflarse.

Estas precauciones son relevantes para cualquier usuario de macOS, también en España y el resto de Europa, porque el engaño no depende de una web evidentemente falsa, sino de una cadena que se mezcla con servicios que se consideran de confianza. Un comando pegado en la Terminal con permisos de usuario puede tener consecuencias difíciles de revertir.

Para los responsables de productos que distribuyen software, el caso deja una lección clara: cualquiera puede comprar un anuncio con el nombre de una aplicación y captar a usuarios que buscan una descarga. Publicar la ruta oficial de instalación de forma visible y recordar que no se debe confiar en enlaces patrocinados ayuda a reducir el riesgo.

La campaña Adception no explota un fallo técnico de Claude ni de macOS, sino dos confianzas habituales: que un anuncio aprobado por Google es seguro y que el dominio mostrado es el que realmente se visitará. Mientras el clic siga siendo la puerta de entrada, la defensa más sencilla pasa por no copiar comandos de Terminal desde páginas a las que se ha llegado por publicidad, verificar siempre la fuente oficial y revisar el portapapeles antes de ejecutar cualquier instrucción.