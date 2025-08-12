Adiós a HomeKit

Apple está haciendo un cambio importante: dejará de usar HomeKit como la forma principal de controlar dispositivos del hogar y todo pasará a llamarse Apple Home. Este otoño es más que probable que HomeKit sea cosa del pasado con el lanzamiento de iOS 26.
¿Por qué hacen este cambio?
Este cambio tiene varios motivos:
- Un nombre más claro: Apple quiere que todo se reconozca como “Apple Home”, una sola marca para todo lo que tenga que ver con tu casa inteligente.
- Más compatibilidad: Funcionará no solo con productos “especiales” para Apple, sino también con muchos dispositivos de otras marcas gracias a nuevos estándares como Matter o Thread.
- Funciones nuevas: Podrás invitar a personas a controlar tu casa, ver el historial de actividad y usar nuevos tipos de dispositivos, como robots aspiradores, de forma sencilla.
- Mejor rendimiento: El sistema será más rápido, seguro y estable.
HomeKit vs. Apple Home
HomeKit fue, durante muchos años, el sistema que Apple usaba para que diferentes aparatos inteligentes (como bombillas, cámaras o cerraduras) pudieran conectarse entre sí y funcionar con iPhone, iPad o Mac. Era algo que trabajaba “detrás de escena” y no tenía una app propia visible.
Apple Home, en cambio, es la versión que el usuario ve, la aplicación donde puedes ver y controlar todos tus dispositivos. Además, no solo funciona con los aparatos que antes usaban HomeKit, sino también con muchos otros de diferentes marcas gracias a nuevas tecnologías que permiten que todo sea más compatible.
Podemos resumirlo como que HomeKit es la parte más técnica, la que está detrás del escenario, mientras que Apple Home es la que los usuarios ven, con protagonismo especial de la aplicación Casa (Home). Durante los últimos años han estado conviviendo los dos conceptos, usándose de forma indistinta entre los usuarios menos técnicos, y ahora que termina el soporte de la antigua arquitectura de HomeKit, Apple quiere unificarlo todo y que hablemos siempre de Apple Home.
Actualización obligatorio
Será necesario actualizar HomeKit este otoño de 2025 porque Apple dejará de dar soporte a la arquitectura antigua que hace funcionar la mayoría de los dispositivos inteligentes bajo esa tecnología. Si no se realiza esta actualización a la nueva plataforma llamada Apple Home, los usuarios perderán el acceso a funciones clave como automatizaciones, control de accesorios y notificaciones importantes. El proceso de actualización comenzó en marzo de 2023, así que es más que probable que ya lo hayas completado. No tienes que preocuparte porque tu aplicación Casa te avisará en caso contrario.