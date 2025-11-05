Ahora tienes que deslizar para quitar la alarma del iPhone

Con la llegada de iOS 26.1, Apple ha introducido un pequeño pero significativo cambio en la forma de gestionar las alarmas del iPhone. Hasta ahora, cuando sonaba una alarma, bastaba con tocar el botón “Detener” para apagarla por completo. Sin embargo, en esta nueva versión, esa acción ha sido sustituida por un gesto de deslizamiento. Es decir, en lugar de pulsar un botón, el usuario debe deslizar un control en pantalla para apagar la alarma. Aunque el cambio puede parecer menor, su objetivo es claro: evitar que apaguemos la alarma de forma accidental cuando todavía estamos medio dormidos.

Este nuevo sistema introduce un nivel adicional de intención al momento de detener una alarma, ya que el gesto requiere una acción más deliberada. Mientras tanto, la opción “Repetir” (o posponer) continúa funcionando como siempre, con un simple toque. La idea detrás de este ajuste es mejorar la experiencia de usuario y reducir esos momentos en los que se apaga la alarma sin querer, algo que muchos usuarios experimentan al intentar posponerla o manipular el teléfono con sueño.

Aun así, no todos están contentos con la novedad. Algunos usuarios prefieren la simplicidad y rapidez del botón clásico, sobre todo quienes ya estaban acostumbrados a su funcionamiento. La buena noticia es que Apple ha incluido una opción para volver al método anterior. Basta con ir a Ajustes > Accesibilidad > Tocar y activar la opción “Preferir acciones de un solo toque”. De esta forma, el iPhone volverá a mostrar el botón “Detener” en lugar del deslizador.

En resumen, iOS 26.1 introduce un pequeño cambio que puede tener un gran impacto en la rutina diaria de muchos usuarios. Ya sea que prefieras el nuevo gesto o el botón tradicional, lo importante es saber que ahora tienes la posibilidad de elegir la forma más cómoda de empezar el día con tu iPhone.