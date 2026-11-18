Aiper ha presentado en la feria Piscine Global Europe 2026 su nuevo ecosistema de productos conectados diseñado para automatizar el mantenimiento de la piscina y el jardín. Bajo el lema «One Intelligence. Made Carefree.», el anuncio tuvo lugar en Lyon (Eurexpo) en el marco de un evento que se celebra del 17 al 20 de noviembre de 2026, integrando limpieza robótica, gestión energética del agua y entretenimiento.

Nueva serie Scuba V5/R5 con inteligencia artificial y carga solar

El eje principal de la presentación es la nueva serie de robots limpiapiscinas Scuba V5/R5, compuesta por tres modelos distintos. Estos dispositivos incorporan un sistema de inteligencia artificial mejorado que les permite reconocer hasta 30 tipos de residuos diferentes y limpiar hasta 15 veces más rápido.

En el apartado de autonomía, la marca apuesta por la eficiencia energética integrando carga solar en la versión Pro Solar, lo que reduce la dependencia de la red eléctrica durante las tareas de mantenimiento diario.

Equipamiento conectado para optimizar el consumo y el agua

Más allá de la limpieza del vaso, la compañía amplía su catálogo hacia la sala de máquinas con tres nuevos dispositivos conectados orientados a optimizar el funcionamiento técnico de la piscina y reducir su gasto energético:

ClearSync: Una bomba de filtración conectada para gestionar la circulación del agua.

Una bomba de filtración conectada para gestionar la circulación del agua. TempSync: Una bomba de calor inteligente diseñada para climatizar la piscina de forma eficiente.

Una bomba de calor inteligente diseñada para climatizar la piscina de forma eficiente. PureSync: Un clorador salino conectado que automatiza el tratamiento químico del agua.

Ocio junto al agua con el altavoz flotante Balloom S1

Para completar la propuesta en el entorno exterior, la firma ha dado a conocer el Balloom S1. Se trata de un altavoz flotante equipado con luces que integra la música y la iluminación ambiental directamente sobre el agua, conectándose con el resto de la plataforma de la marca.

Un paso hacia la automatización integral del jardín

Con este lanzamiento, la automatización de las zonas exteriores deja de limitarse únicamente al robot limpiafondos para abarcar el control energético, la calidad del agua y el ambiente de baño desde una misma plataforma conectada. ¿Qué papel crees que jugará la energía solar y la inteligencia artificial en el mantenimiento doméstico de los próximos años?