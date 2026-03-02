Aiper lanza IrriSense 2: el sistema de riego inteligente para iPhone

Aiper, compañía líder en robots limpiapiscinas, ha presentado oficialmente su nuevo sistema de riego inteligente IrriSense 2, un dispositivo que llega al mercado tras recibir el premio SEAL Sustainable Product Award 2026. Esta solución busca transformar el cuidado del jardín mediante la integración de tecnología avanzada y una gestión eficiente de los recursos hídricos. A diferencia de los métodos tradicionales, este ecosistema permite automatizar el riego de forma integral, ofreciendo a los usuarios una herramienta que combina precisión, sostenibilidad y una configuración simplificada que se aleja de las complejas instalaciones subterráneas habituales en el sector de la jardinería conectada.

El nuevo IrriSense 2 destaca por ser el primer sistema de riego inteligente multizona 4 en 1 del mundo, logrando unificar en un solo dispositivo el programador, los aspersores rotativos, la válvula eléctrica y un dosificador de nutrientes. Esta integración permite que el usuario pueda gestionar hasta diez zonas de riego independientes de manera totalmente personalizada. A través de un sistema de mapeo por tipo de vegetación, es posible definir la profundidad y frecuencia de la hidratación según las necesidades específicas de cada terreno. De esta forma, el dispositivo garantiza un crecimiento saludable de las plantas evitando el sobreconsumo de agua y adaptándose a las particularidades de cada rincón del jardín de manera automática.

Tecnología EvenRain y ahorro de agua inteligente

La propuesta técnica de Aiper se apoya en la tecnología EvenRain, capaz de cubrir superficies de hasta 445 metros cuadrados mediante una cortina de agua suave que simula la lluvia natural. Este método es especialmente útil para proteger semillas recién plantadas y evitar la escorrentía, asegurando una absorción óptima del suelo. Para maximizar la eficiencia, el sistema incorpora la tecnología Weather-Sense, que utiliza datos meteorológicos en tiempo real para ajustar los ciclos de riego. Si el dispositivo detecta una previsión de lluvia o precipitaciones inesperadas mediante su sensor integrado, detiene o retrasa el funcionamiento de forma autónoma, lo que permite alcanzar un ahorro de agua de hasta el 40% en comparación con los aspersores convencionales.

La experiencia de usuario se centra en la sencillez, permitiendo una instalación rápida en menos de 15 minutos sin necesidad de realizar zanjas, cableado o contratar servicios profesionales. El dispositivo cuenta con conectividad Wi-Fi y se gestiona íntegramente desde la aplicación de Aiper en el iPhone, desde donde se pueden supervisar los planes de irrigación y el consumo en tiempo real. Construido para resistir la intemperie, el IrriSense 2 incluye una carcasa con protección contra rayos UVA, conexiones de cobre resistentes a la corrosión y un sistema de drenaje para evitar daños por heladas. Con un funcionamiento silencioso por debajo de los 60 decibelios, se posiciona como una de las opciones más avanzadas para digitalizar el mantenimiento exterior de forma sostenible y eficiente.