Aiper ha sido una de las grandes protagonistas del CES 2026 al presentar un completo ecosistema inteligente diseñado para transformar por completo el cuidado de piscinas y jardines. La compañía, reconocida como la marca número uno mundial en robots limpiapiscinas en volumen de ventas, ha mostrado una visión clara: automatizar al máximo los espacios exteriores combinando inteligencia artificial, diseño sostenible y una experiencia de uso sin complicaciones. Todo ello con el objetivo de que el usuario dedique menos tiempo al mantenimiento y más a disfrutar.

Dos productos premiados que marcan el camino

El anuncio ha estado liderado por Scuba V3 Ultra y EcoSurfer Senti, dos dispositivos que han sido reconocidos con los CES 2026 Innovation Awards y que simbolizan el salto tecnológico de Aiper. No es un logro puntual, ya que la marca encadena cuatro años consecutivos recibiendo premios por su excelencia en diseño e ingeniería. Esta continuidad refuerza la apuesta de Aiper por la innovación aplicada a problemas reales del día a día en el cuidado exterior.

Ambos productos forman parte de una nueva generación de soluciones automatizadas que integran IA cognitiva, permitiendo a los dispositivos adaptarse al entorno, aprender del uso y ofrecer resultados consistentes con una intervención mínima por parte del usuario. La filosofía “set and forget” se convierte aquí en una realidad tangible.

Scuba V3: limpieza de piscinas impulsada por IA cognitiva

La serie Scuba V3 introduce una nueva forma de entender la limpieza robótica de piscinas. Gracias al modo Cognitive AI Navium™ y a la función AI Patrol, estos robots analizan automáticamente factores como el tamaño, la forma de la piscina, el historial de limpieza o incluso las condiciones meteorológicas. Con estos datos, optimizan la ruta, la frecuencia y la potencia de succión, logrando una limpieza eficiente sin necesidad de ajustes constantes.

Dentro de esta gama, el Scuba V3 Ultra se posiciona como el modelo más avanzado. Se trata del primer robot limpiafondos 6 en 1 con IA cognitiva del mundo, capaz de limpiar fondo, paredes, línea de flotación y superficie en una sola pasada. Incorpora navegación VisionPath™ 2.0 con doble cámara, una potente succión con doble bomba y un sistema de filtración ultrafina, todo integrado en una solución completamente manos libres pensada para usuarios que buscan el máximo nivel de automatización.

Una experiencia totalmente autónoma y sin esfuerzo

Aiper también ha adelantado su robot limpiapiscinas autónomo de próxima generación, diseñado para eliminar prácticamente cualquier tarea manual. Este modelo incorpora autolimpieza en tierra, autorrecarga y un sistema de percepción multisensor con visión de 360 grados, evitando puntos ciegos y asegurando una cobertura completa de la piscina. Además, se integra de forma natural en el hogar inteligente, marcando un nuevo estándar en mantenimiento autónomo.

Esta propuesta encaja con la visión de la marca de ofrecer una experiencia exterior sin preocupaciones, donde la tecnología trabaja en segundo plano y el usuario solo se ocupa de disfrutar del resultado final.

Riego inteligente y gestión del agua: IrriSense 2 y EcoSurfer Senti

El ecosistema presentado en CES 2026 va más allá de la piscina. IrriSense 2 es el primer sistema de riego inteligente 4 en 1 con gestión multizona, capaz de controlar aspersores, válvulas y nutrientes desde un único dispositivo. Gracias a su tecnología de respuesta climática, ajusta automáticamente el riego según las condiciones ambientales, permitiendo ahorrar hasta un 40% de agua sin renunciar a un jardín saludable.

Por su parte, EcoSurfer Senti introduce un enfoque sostenible al combinar limpieza de superficie mediante IA con monitorización continua de la calidad del agua. Alimentado por energía solar, este skimmer inteligente actúa de forma proactiva para mantener la piscina limpia y equilibrada, reforzando el compromiso de Aiper con la eficiencia energética y el respeto por el medio ambiente.

Disponibilidad y una apuesta clara por el futuro

Los nuevos dispositivos de Aiper llegarán al mercado a lo largo de 2026, con precios que reflejan su posicionamiento en la gama alta y su enfoque en la automatización avanzada. Con este ecosistema inteligente, Aiper deja claro que el futuro del cuidado exterior pasa por la IA, la integración de sistemas y una experiencia de uso sencilla, pensada para liberar tiempo y reducir preocupaciones.