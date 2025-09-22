Aiper lanza sus ofertas de otoño con descuentos de hasta 500€ en robots limpiadores de piscina

Aiper, conocida por sus robots limpiadores de piscina inalámbricos, ha lanzado sus promociones de otoño con descuentos muy atractivos que harán más fácil mantener las piscinas preparadas tras la caída de las hojas. Estas ofertas estarán disponibles del 10 al 23 de septiembre en la tienda oficial de Aiper y alcanzan rebajas de hasta 500 euros, una oportunidad para quienes buscan tecnología avanzada para el cuidado de su piscina. Con la llegada del otoño, cuando las hojas tienden a acumularse en el agua, contar con una solución eficiente puede marcar la diferencia.

Scuba Series: potencia y tecnología al servicio de la limpieza

El Scuba S1 2025 es la nueva versión del modelo más emblemático de la marca. Diseñado para limpiar fondo, paredes y línea de flotación, este robot es capaz de dejar impecables piscinas de hasta 150 metros cuadrados en apenas dos horas y media. Ofrece un rendimiento rápido, constante y muy eficaz, y ahora puede adquirirse por 549 euros, con un descuento de 150 euros sobre su precio habitual en la tienda oficial de Aiper (enlace)

Por otro lado, el Scuba X1 se presenta como la opción más avanzada. Incorpora el sistema de navegación inteligente WavePathTM 3.0, que adapta las rutas a cada piscina para aprovechar mejor el tiempo y la energía. Además, con su tecnología OmniSense, el robot detecta obstáculos mediante sensores ultrasónicos, optimizando la limpieza sin dejar rastro de hojas ni residuos. Este modelo, con hasta 3 horas de autonomía, está disponible por 999 euros, con una rebaja destacada de 500 euros (enlace).

Ofertas en packs para un resultado integral

Aiper también ha puesto en marcha promociones en packs que incluyen el Pilot X1, un dispositivo pensado para llegar a las zonas más complicadas como escaleras o esquinas. Su diseño ergonómico y ligero, junto con un modo de limpieza en dos profundidades, lo convierten en el complemento perfecto para los robots principales. Existen dos opciones de pack:

Scuba S1 2025 + Pilot X1 : disponible por 768 euros , con un descuento de 230 euros (enlace).

: disponible por , con un descuento de (enlace). Scuba X1 + Pilot X1: disponible por 1.218 euros, con una rebaja de 580 euros (enlace)

Todas estas promociones estarán activas únicamente en la tienda oficial de Aiper hasta el 23 de septiembre de 2025, una oportunidad perfecta para conseguir ese robot limpiador de piscina que llevabas tiempo esperando a que bajara de precio.