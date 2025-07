Aiper Scuba X1 Pro Max: La revolución en la limpieza de piscinas

El Aiper Scuba X1 Pro Max es a día de hoy el robot limpiador de piscinas más avanzado de su categoría, siendo un auténtico «todo en uno» que te limpiará tu piscina de arriba a abajo, incluso la superficie del agua. Lo hemos probado y te lo contamos.

Diseño y características

El Scuba X1 Pro Max sobresale por su construcción sólida, con una carcasa resistente al agua y a productos químicos habituales de piscina. El formato compacto y la ausencia total de cables facilitan su manejo y mejoran la seguridad en cada uso, ausencia de cables que incluso se nota al momento de recargarlo, gracias a su base de carga inalámbrica que simplifica la recarga sin tener que preocuparte de si está mojado o de cerrar bien la tapadera de goma del conector. Su único aspecto «negativo» es su peso, que con 15kg puede ser difícil de transportar para algunos usuarios, aunque Aiper ha pensado en eso y se puede adquirir de forma opcional un carrito de transporte donde se integra la base de carga inalámbrica.

Potencia de limpieza

Este modelo ofrece una potencia de succión de 8,500 galones por hora, suficiente para eliminar desde hojas grandes hasta polvo o arena fina. Lo logra gracias a sus nueve motores sin escobillas que brindan eficiencia, bajo ruido y alta durabilidad. Los cepillos delanteros y traseros duales permiten limpiar eficazmente todo tipo de superficies y formas, incluyendo fondos, paredes y la línea de flotación en piscinas de hasta 300m².

Filtración avanzada MicroMesh™

El sistema MicroMesh garantiza una filtración ultrafina, reteniendo partículas de hasta 3 micras. Incluye además un prefiltro para residuos de mayor tamaño y una cesta de 5 litros que evita tener que vaciarla frecuentemente durante la limpieza. Los filtros se limpian con agua (un manguerazo es suficiente) para reutilizarlos, y se pueden comprar repuestos cuando sea necesario.

Navegación inteligente: FlexiPath 2.0 y OmniSense+™

El Scuba X1 Pro Max utiliza el sistema FlexiPath 2.0, que permite elegir entre seis patrones inteligentes de limpieza adaptados a la geometría y condiciones de cada piscina. Los 40 sensores que incluye el robot proporcionan un mapeo preciso en 3D y ayudan a optimizar las rutas, evitando obstáculos y asegurando que no queden zonas sin tratar.

Control mediante aplicación para smartphone

El robot puede controlarse y programarse a través de la app Aiper, desde donde se pueden seleccionar modos de limpieza, programar rutinas, monitorizar el estado de la batería y recibir notificaciones en tiempo real. Permite actualizaciones de software inalámbricas y la función de recogida automática: el robot asciende a la superficie tras finalizar el ciclo para facilitar su extracción. La pega es que para la mayoría poder hacer seguimiento de la limpieza, bajo el agua, es necesario el accesorio HydroComm Pro, que permite comunicación subacuática, ofreciendo además monitorización en tiempo real de parámetros como el pH y la temperatura del agua.

HomecomingDock™: Retiro automático

El sistema HomecomingDock guía al robot hacia el borde y lo eleva hasta la superficie al terminar la limpieza, dejando el equipo listo para devolverlo a la base de carga inalámbrica sin esfuerzo físico.

Limpiando tu piscina

Diferentes modos de intensidad : Modo Eco: para ahorro energético en mantenimiento regular. Modo Auto : el más recomendable para la mayoría de las ocasiones, ya que dependiendo de lo que detecten sus sensores adaptará la limpieza. Modo Max: para limpiezas intensivas después de lluvias o alto uso.

: Diferentes modos de limpieza para hacer una limpieza global o más limitada de la piscina, según necesidades.

Tanto la intensidad como los modos de limpieza se pueden configurar fácilmente mediante un par de botones que hay en la parte superior del robot, con la ayuda de iconos luminosos que te indican la selección que has escogido, y que se ven perfectamente a plena luz del día. También se puede hacer todo desde la app de Aiper, con más modos de limpieza incluso opciones de programación de limpieza.

La autonomía del robot alcanza hasta 12 horas en limpieza de la superficie del agua y unas 5 horas en limpieza de fondo y paredes, suficiente para piscinas grandes (hasta 300m2). Después de un ciclo completo de limpieza tu piscina quedará impecable, tanto en suelo como paredes, línea de agua y superficie. En mi caso utilizo el robot todas las semanas, y con ello la piscina está en perfecto estado. Al terminar la limpieza es simple y rápida, y al poder colocarlo en el cargador sin tener que esperar a que esté seco, lo tengo siempre listo para el próximo uso.

Con otros modelos de robot que he probado, la primera limpieza de la piscina siempre la he realizado a mano, pero dadas las prestaciones de este X1 Pro Max me decidí a darle esa responsabilidad, y tengo que decir que estoy francamente satisfecho. Es cierto que ha requerido de varios ciclos de limpieza hasta que la piscina ha quedado perfecta, pero el resultado final es excelente. El filtro MicroMesh de 3 micras ha sido fundamental para esto, ya que mientras otros robots vuelven a expulsar al agua la suciedad más «fina», con este X1 Pro Max se quedaba en el filtro.

Otra funcionalidad que me ha gustado es el HomecomingDock, que facilita retirar el robot sin necesidad de gancho (este viene incluido como respaldo). Al acercar el robot al borde y vaciar el agua que pueda contener, el peso se reduce, lo que facilita su extracción, especialmente considerando que el robot puede alcanzar hasta 22 kg con agua retenida..

Conclusión

El Aiper Scuba X1 Pro Max representa un salto de calidad en tecnología de limpieza de piscinas: ofrece potencia, autonomía y un puñado de prestaciones diferenciales en un solo dispositivo. Es una inversión importante, pero su rendimiento y funcionalidades la justifican para quienes desean calidad, comodidad y tranquilidad durante toda la temporada de piscina. Si buscas mantener tu piscina impecable con el menor esfuerzo, pocas opciones resultan tan recomendables y completas.

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional €1899

Reseña de: Luis Padilla

Limpieza de fondo, paredes y superficie

Gran potencia y autonomía hasta 300m2

Navegación inteligente evitando todo tipo de obstáculos

Carga inalámbrica, cómoda y segura

Filtro MicroMesh 3µm para atrapar toda la suciedad