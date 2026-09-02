Apple lleva tiempo trabajando en unos auriculares con cámaras integradas, pero su función distará mucho de la de un iPhone. Estas cámaras no estarán pensadas para capturar recuerdos ni grabar vídeo, sino para dotar a Siri de visión artificial y mejorar la experiencia de audio espacial. Los rumores, alimentados por filtraciones y referencias en el código de macOS Tahoe 26.7, apuntan a un dispositivo que entiende lo que tienes delante sin que tengas que sacar el móvil del bolsillo.

Según diversas fuentes, los AirPods con cámara utilizarán sensores para identificar objetos, leer carteles o reconocer productos a través de Visual Intelligence, la tecnología que ya está presente en el iPhone. Pero no todo será IA: también hay pistas de que estas cámaras servirán para anclar mejor el sonido al dispositivo que estás viendo, ya sea un portátil, una tablet o un televisor. A continuación, repasamos todos los detalles de los AirPods con cámara que han ido saliendo a la luz.

Mejora del audio espacial con detección de pantallas

Las referencias encontradas en la última versión de macOS indican que los AirPods podrían saber qué pantalla estás mirando. Con las cámaras integradas, el sistema compararía la posición de tu cabeza con la ubicación física del dispositivo de reproducción, logrando que el sonido espacial se mantenga fijo aunque gires la cabeza. Esto supondría una mejora notable respecto a los sensores de movimiento actuales, que solo calculan la orientación, pero no saben hacia dónde apunta tu mirada.

El sistema sería capaz de reconocer distintos tipos de pantallas: portátiles, monitores, móviles, tablets y televisores. Incluso podría detectar varias a la vez y decidir cuál estás viendo para ajustar el audio en consecuencia. Además, el funcionamiento sería automático y en segundo plano, deteniéndose cuando el usuario esté caminando o desplazándose para evitar un uso innecesario de la cámara.

Visual Intelligence y el futuro de la IA

Más allá del audio, las cámaras de los AirPods están pensadas para alimentar a Siri con información visual. Esto encaja con Visual Intelligence, la función que ya permite al iPhone identificar objetos, traducir carteles o reconocer productos con solo apuntar la cámara. Trasladar esa capacidad a un auricular significa que ya no haría falta sacar el móvil del bolsillo para preguntar algo sobre lo que ves; bastaría con mirar y hablar.

Las cámaras no grabarán vídeo en ningún momento, solo tomarán imágenes fijas de baja resolución que se procesarán localmente o en servidores de Apple. Estas imágenes no se guardarán en la galería del iPhone, sino que se usarán para ofrecer respuestas contextuales o para mejorar el reconocimiento del entorno. Esta aproximación recuerda a la de las gafas inteligentes de Meta, aunque con un enfoque más centrado en el ambicioso plan de Apple para dotar de ojos a Siri.

Sin confirmación oficial y fecha esperada

A pesar de la cantidad de pistas, Apple no ha confirmado oficialmente la existencia de estos AirPods con cámara. Toda la información proviene de filtraciones, análisis de código y rumores de fuentes cercanas a la compañía. Por ahora, lo más sólido es lo que se ha visto en macOS Tahoe 26.7 donde Apple los filtró, pero aún no hay nada definitivo sobre cuándo verán la luz.

En cuanto a la fecha, los rumores más recientes apuntan a que el lanzamiento podría producirse en 2027, concretamente en primavera. Sin embargo, algunas informaciones sugieren que Apple podría adelantar una versión básica antes, quizá en septiembre junto a los próximos iPhone, aunque sin cámara o con funciones reducidas. Lo más prudente es no dar por hecho ninguna fecha y esperar a un anuncio oficial.

En definitiva, los AirPods con cámara representan una apuesta clara por integrar la inteligencia artificial en accesorios cotidianos. La detección de pantallas para el audio espacial y el soporte a Visual Intelligence serían sus grandes bazas, pero todavía queda mucho por confirmar. Mientras tanto, habrá que estar atentos a los próximos eventos de Apple por si deciden desvelar de una vez su proyecto.