Apple ha renovado los AirPods Max, ha dado nuevas funciones a los AirPods Pro 2 y ha lanzado dos nuevos modelos de AirPods 4, unos con cancelación de ruido y otros sin ella. ¿Qué modelo elegir? Esto es todo lo que debes saber sobre ellos.

Tras muchos meses de rumores sobre los nuevos auriculares que Apple podría presentar nos hemos quedado únicamente con un nuevo modelo, que realmente son dos modelos diferenciados únicamente por la cancelación de ruido. El resto de novedades dan una de cal y otra de arena, con los AirPods Pro 2 recibiendo nuevas funcionalidades mediante una actualización de software, y los AirPods Max que siguen completamente marginados y apenas reciben un nuevo conector USB-C.

AirPods 4

Son los nuevos AirPods que llegan con dos modelos diferentes, y diferentes precios, para ajustarse a todos los bolsillos y necesidades. Su diseño es similar al de los AirPdos 3, sin almohadillas de silicona, algo que gustará sin ninguna duda a todos los usuarios que odian la sensación de tapón que provocan. Reciben el procesador H2, el mismo que los AirPods Pro 2, por lo que mejoran su sonido, las llamadas y el control mediante la presión del «palito». La resistencia al agua y sudor los hacen perfectos para hacer ejercicio, siempre que no se te caigan. El audio espacial dinámico con seguimiento de cabeza los hace perfectos para disfrutar de la música en Dolby Atmos, y sobre todo de tus series y películas favoritas. su autonomía llega hasta las 30 horas gracias al estuche de carga, que se recarga mediante USB-C, y si te compras el modelo con Cancelación de ruido, también de forma inalámbrica.

El modelo con Cancelación de ruido se diferencia del modelo normal en esta funcionalidad, obviamente, pero además en otras como la ya mencionada carga inalámbrica del estuche, o el audio adaptativo y el modo de sonido ambiente. El audio adaptativo que llevo utilizando desde hace tiempo en mis AirPods Pro 2 es una maravilla, y sin duda una gran noticia que los AirPods 4 lo incluyan. El estuche del modelo con Cancelación de ruido también dispone de altavoz para la app Buscar. el precio es de 149€ para el modelo normal y de 199€ para el modelo con Cancelación de ruido.

AirPods Pro 2

Aunque cumplen dos años, Apple ha decidido no lanzar un nuevo modelo sino añadir nuevas funciones al ya existente, lo cual es digno de agradecimiento. siguen manteniendo todas sus funciones ya conocidas, con el procesador H2 que permite no sólo la calidad de audio y las llamadas, también su control de audio adaptativo, la cancelación de ruido, el modo sonido ambiente, y el audio espacial. Pero además de estas funciones que ahora también tienen los AirPods 4, los Pro 2 disponen de otras exclusivas como el aislamiento de voz que mejora la calidad de sonido c¡cuando hay mucho ruido o viento, la detección de conversación, el volumen personalizado y el control mediante gestos con la cabeza, para aceptar una llamada haciendo el gesto de afirmación.

El estuche de carga y los auriculares cuentan con resistencia al agua y sudor con certificación IP54, y el estuche además de tener carga inalámbrica, dispone de altavoz y el chip U1 que permite la búsqueda de precisión mediante la app Buscar, con un altavoz integrado para escucharlo y poder encontrarlo con mayor facilidad. Con el estuche la autonomía de los auriculares es de hasta 30 horas, los auriculares llegan a las 6 horas haciendo uso de la cancelación de ruido.

Pero es que además ahora consiguen más funciones relacionadas con nuestra salud auditiva. Los AirPods Pro 2 podrán proteger tus oídos reduciendo sonidos fuertes que ocurran a tu alrededor mientras los utilizas, incluso podrás usarlos como dispositivos de ayuda para audición, utilizando su micrófono direccional para potenciar los sonidos de la conversación y que los escuches sin problemas. Y si quieres pasarte un test de audición, mediante los AirPdos Pro 2 y tu iPhone podrás hacerlo en apenas unos minutos, como si estuvieras en la consulta del otorrino.

Con todo esto, los AirPods Pro 2 tienen un precio de 279€, un extra importante respecto a los AirPods 4, pero con un buen número de funciones adicionales comparados con estos. Aunque quizás lo más determinante sea su diseño, con los tapones de silicona que te consiguen aislar mucho mejor de tu entorno, pero que no gustan a todos.

AirPods Max

Si con los AirPods Pro 2 hay que aplaudir a Apple, con los AirPods Max hay que abuchear, y muy fuerte. Apple ha maltratado desde el primer momento a estos auriculares, sin añadirle funciones adicionales en las sucesivas actualizaciones que han ido recibiendo a lo largo de los 4 años que están a punto de cumplir. Tenemos nuevos colores, muy bonitos y pasteleros, y tenemos conector USB-C en lugar del conector Lightning. Y eso es todo amigos, porque no hay más variaciones, ni siquiera el precio que sigue en 579€.

No tenemos audio adaptativo ni detección de conversación, algo que incluso los AirPods 4 sí tienen, constando casi un tercio de lo que cuestan los AirPods Max. Por supuesto ya ni nos planteamos todas las funciones que sí que tienen los AirPods Pro 2, como la reducción de ruidos fuertes, amplificación de conversación o las nuevas funciones de salud. Ni siquiera los han hecho resistentes a agua y sudor. Sus prestaciones han permanecido invariables a lo largo de sus 4 años, lo mismo que su precio. Cuando se lanzaron eran unos auriculares caros, en comparación con otros modelos similares en prestaciones, pero no en materiales, lo que podía justificar su precio. Pero después de 4 años, lo que está haciendo Apple con los AirPods Max no tiene nombre. Y lo peor es que seguramente el año próximo lancen un nuevo modelo, y los que se gasten los casi 600€ que cuestan ahora se quedarán con cara de tontos.