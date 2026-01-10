Los AirPods Pro 3 con cámaras infrarrojas y Apple Intelligence apuntan a ser el siguiente gran movimiento de Apple en el terreno del audio y los wearables. Distintas filtraciones y análisis de la cadena de suministro coinciden en que la compañía trabaja en una variante de gama más alta de sus auriculares estrella, diseñada para ir bastante más allá de escuchar música o atender llamadas.

Esta nueva versión no sustituiría al modelo que ya está en las tiendas de España y el resto de Europa, sino que conviviría como opción más cara y tecnológicamente más ambiciosa. La clave estaría en la integración profunda con Apple Intelligence y en una nueva forma de interactuar con el entorno a través de cámaras infrarrojas, gestos en el aire y funciones avanzadas de accesibilidad y salud.

Una variante premium de AirPods Pro 3 centrada en Apple Intelligence

Los AirPods Pro 3 lanzados recientemente llegaron con mejoras claras en la calidad de sonido, en la cancelación activa de ruido y en los sensores de salud, incluyendo la medición de frecuencia cardiaca heredada de los Powerbeats Pro 2. Sobre esa base, Apple estaría preparando una segunda versión, de corte premium, que incorporaría módulos de cámara infrarroja específicamente pensados para trabajar de la mano con Apple Intelligence.

Fuentes como Mark Gurman, Ming-Chi Kuo e Instant Digital apuntan en la misma dirección: esta variante con cámara serviría como escaparate de la estrategia de IA de Apple, convirtiendo los auriculares en una especie de capa de sensores siempre presente que aporta contexto visual y espacial a iPhone, iPad, Mac o incluso a dispositivos de realidad mixta como Apple Vision Pro.

El movimiento encaja con la táctica que la compañía ya aplica en su catálogo, donde segmenta productos en dos niveles: uno estándar y otro más caro con funciones extra. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los AirPods 4, disponibles en dos modelos casi idénticos por fuera pero diferenciados por la presencia o no de cancelación activa de ruido.

En el caso de los AirPods Pro 3, los rumores coinciden en que el diseño general y el perfil sonoro se mantendrían prácticamente intactos. El salto estaría en el hardware añadido —las cámaras infrarrojas y sensores asociados— y en todo el software de inteligencia artificial que se apoya en ellos.

Esta estrategia permitiría a Apple ampliar la gama sin obligar a todos los usuarios a pagar por la tecnología nueva, manteniendo el modelo actual como referencia principal y situando la versión con cámaras un peldaño por encima en precio y funciones.

Cámaras infrarrojas: entender el entorno, no hacer fotos

Una de las aclaraciones más repetidas por analistas y filtradores es que no estamos ante cámaras tradicionales pensadas para hacer fotos o grabar vídeo. La idea no es convertir los AirPods en una microcámara espía ni competir con la cámara del iPhone, sino dotar a los auriculares de una forma básica de “visión” que alimente a la IA.

Los informes hablan de sensores de infrarrojos (IR) capaces de detectar formas, movimiento, profundidad y presencia de objetos incluso con poca luz. En lugar de capturar imágenes detalladas, estos sensores se centrarían en extraer datos espaciales y de contexto, que luego serían procesados por Apple Intelligence como parte de lo que la compañía denomina “Inteligencia Visual”.

Según Mark Gurman, el objetivo es que “las cámaras externas y la inteligencia artificial ayuden a los usuarios a comprender el mundo exterior y a proporcionar información”. Es decir, los AirPods actuarían como un canal adicional para que el sistema entienda qué sucede alrededor del usuario, sin obligarle a sacar el iPhone del bolsillo continuamente.

En la práctica, estas cámaras IR podrían detectar la posición de las manos, la proximidad de objetos o la disposición básica del entorno, enviando esa información a iPhone, iPad, Mac o Vision Pro, que seguirían siendo el “cerebro” encargado del procesado intenso. Los auriculares recogerían las señales, pero el grueso del cálculo se haría en otros dispositivos.

Esta aproximación también tiene implicaciones en privacidad: al centrarse en datos de profundidad y movimiento y no en vídeo detallado, se reduce el riesgo de capturar información visual sensible, algo especialmente importante en mercados como el europeo, con normas estrictas de protección de datos.

Gestos en el aire y menos dependencia de los botones de presión

Una de las consecuencias más directas de incorporar cámaras infrarrojas sería la llegada de nuevos controles por gestos de la mano en el aire. El filtrador Instant Digital asegura que Apple está explorando la posibilidad de reducir o incluso eliminar parte de la dependencia de los actuales sensores de presión situados en las patillas de los auriculares.

Con esta nueva variante, sería posible, por ejemplo, subir o bajar el volumen, pausar la reproducción, contestar llamadas o cambiar de canción con movimientos de la mano frente al rostro o cerca de los AirPods, sin necesidad de tocarlos físicamente. Un planteamiento especialmente práctico para quienes usan los auriculares mientras cocinan, entrenan o llevan guantes.

Los rumores no descartan que convivan el sistema tradicional de presión y los gestos en el aire, al menos en las primeras generaciones. Muchas funciones actuales siguen vinculadas a la pulsación física, y Apple suele introducir cambios de interacción de forma gradual para no descolocar a quienes ya están acostumbrados a un tipo de control concreto.

Más allá del manejo básico, los gestos podrían integrarse con Apple Intelligence para activar acciones más complejas según el contexto: aceptar o rechazar llamadas con un movimiento concreto, cambiar entre modos de audio o invocar a Siri sin necesidad de palabras clave, por ejemplo.

Este enfoque se enmarca en la tendencia de la compañía a reducir la fricción entre el usuario y el dispositivo, apostando por interacciones más naturales y discretas, sin obligar a mirar pantallas o buscar botones en mitad de una actividad.

Apple Intelligence, iOS 26 y nuevas funciones ligadas a los AirPods

El hardware extra por sí solo no lo es todo. La gran diferencia de esta variante con cámaras estaría en su aprovechamiento de Apple Intelligence bajo iOS 26 y versiones posteriores, donde los AirPods ya han empezado a ganar protagonismo más allá del simple audio.

Con la última gran actualización de sistema, toda la familia de AirPods recibió mejoras como las notificaciones automáticas del estado de la batería o el cambio prácticamente instantáneo entre iPhone y sistemas CarPlay sin tener que tocar los ajustes. Son cambios pequeños, pero atacan molestias muy habituales del uso diario.

Los modelos de gama más alta —AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 y AirPods 4 con cancelación activa de ruido— han sido además los principales beneficiados de una serie de funciones exclusivas impulsadas por IA. Entre ellas destacan la traducción en vivo de conversaciones entre diferentes idiomas, la pausa automática del audio cuando el sistema detecta que el usuario se ha quedado dormido y una mejora notable en la claridad de la voz durante las llamadas.

Otra novedad llamativa es el control remoto de la cámara del iPhone desde los AirPods: apretando la patilla es posible disparar una foto o iniciar y detener una grabación de vídeo, una idea que recuerda a lo que ya hace el Apple Watch como mando a distancia de la cámara.

La nueva variante con cámaras infrarrojas iría un paso más allá al permitir que Apple Intelligence tenga en cuenta no sólo el audio y los sensores internos, sino también la información espacial captada por las cámaras IR. Eso podría traducirse en traducciones más precisas, respuestas más ajustadas al contexto o controles manos libres más fiables.

Visual Intelligence: auriculares como ventana al entorno

Uno de los conceptos que más se repiten en las filtraciones es el de Visual Intelligence dentro de Apple Intelligence, una rama centrada en entender qué hay alrededor del usuario. Hasta ahora se ha visto sobre todo ligada a la cámara del iPhone, capaz de analizar fotos y vídeo para identificar objetos, leer textos o describir escenas.

Con los futuros AirPods Pro 3 equipados con cámaras IR, esa lógica se extendería a los auriculares. Los sensores recogerían información esencial del entorno —formas, distancias, posiciones relativas— y la enviarían al dispositivo principal, donde la IA se encargaría de interpretarla para generar respuestas útiles.

Entre las posibilidades que se barajan se encuentran descripciones de elementos del entorno mediante audio, especialmente interesantes para personas con baja visión; el reconocimiento de señales, rótulos o productos para ofrecer información práctica; o una interacción más fluida con otros equipos del ecosistema, como Apple TV, HomePod o dispositivos de realidad mixta.

También se contempla que esta conciencia espacial sirva para perfeccionar las experiencias de audio inmersivo, ajustando el sonido en función de la posición del usuario y de lo que tiene alrededor, más allá de lo que ya se consigue con el audio espacial actual.

En cualquier caso, las filtraciones insisten en que Apple mantendría su enfoque habitual de procesado principalmente local y comunicaciones cifradas, un punto clave para cumplir con la legislación europea y para tranquilizar a quienes se muestran recelosos ante cualquier dispositivo con cámaras incorporadas.

Salud y bienestar: nuevas métricas desde el oído

Los AirPods han empezado a ganar terreno en el ámbito de la salud con funciones como el control de frecuencia cardiaca y la detección de actividad, pero la llegada de cámaras infrarrojas y sensores adicionales abre la puerta a usos bastante más ambiciosos a medio plazo.

Diversos analistas señalan que Apple estudia la posibilidad de medir la temperatura corporal directamente desde el canal auditivo, un punto más estable que la muñeca y, en teoría, más fiable para detectar cambios relevantes. Esta información podría integrarse en la app Salud del iPhone para apoyar el seguimiento de ciclos, la detección temprana de fiebre o el control general del estado físico.

También se especula con mejoras en funciones próximas a las de un audífono, utilizando micrófonos avanzados y algoritmos de IA para amplificar conversaciones y reducir el ruido de fondo de forma más inteligente, algo que podría resultar útil tanto para personas con cierta pérdida auditiva como para quienes trabajan en entornos ruidosos.

Otro ámbito sobre la mesa es la corrección de la postura o de la posición de la cabeza durante largas jornadas frente al ordenador. Aprovechando los sensores de movimiento y la posición de los auriculares, el sistema podría avisar de hábitos poco saludables o recomendar pausas.

Aunque muchas de estas funciones aún se mueven en el terreno de las hojas de ruta internas, el mensaje de fondo es claro: los AirPods dejarían de ser un mero accesorio de audio para convertirse en un dispositivo de monitorización y asistencia continua, alineado con la misma estrategia que ha seguido el Apple Watch en los últimos años.

Estrategia de doble modelo y posicionamiento en España y Europa

En el plano comercial, todo indica que Apple planea mantener dos versiones de AirPods Pro 3 en paralelo. Por un lado, el modelo actual, centrado en ofrecer un muy buen nivel de sonido y cancelación de ruido a un precio ya consolidado; por otro, una versión premium con cámaras infrarrojas y funciones ampliadas de IA.

Las filtraciones que citan fuentes de la cadena de suministro apuntan a un precio en torno a los 300 dólares para la variante con cámara, es decir, unos 50 dólares (y previsiblemente unos 50 euros) por encima del modelo estándar. La referencia encaja con la diferencia que ya existe entre las dos versiones de AirPods 4, separadas por la presencia de cancelación activa de ruido.

Este enfoque permite a la compañía probar tecnologías nuevas sin imponer el sobrecoste a quienes sólo necesitan auriculares de alta calidad. El usuario que quiera unos AirPods Pro 3 “clásicos” seguirá teniendo esa opción, mientras que quienes estén interesados en Apple Intelligence, gestos en el aire y funciones de salud avanzadas podrán optar por la versión superior.

En mercados como España y el resto de Europa, donde la gama alta de Apple suele tener una presencia notable, no sería extraño que esta variante con cámaras se sitúe rápidamente como referencia dentro del segmento de auriculares true wireless premium. No obstante, su acogida dependerá de cuánto valor perciban los usuarios en esas capacidades extra frente al coste añadido.

Desde el punto de vista regulatorio, será clave ver cómo Apple comunica la gestión de datos y la privacidad de las cámaras infrarrojas en la Unión Europea, donde la normativa obliga a un tratamiento especialmente transparente y cuidadoso de cualquier información de carácter personal o contextual.

Precio previsto y calendario de lanzamiento

En lo relativo a fechas, las informaciones de analistas como Ming-Chi Kuo y de distintas fuentes de la industria apuntan a 2026 como horizonte principal para la producción en masa de los módulos de cámara infrarroja que equiparían estos AirPods Pro 3 premium. A partir de ahí, el lanzamiento comercial se encajaría en alguna de las presentaciones habituales de Apple.

Instant Digital ha ido un paso más allá al sugerir que el precio de esta variante se situaría por encima de los 2.000 yuanes, una cifra que, al cambio actual, ronda los 286 dólares. Teniendo en cuenta que se habla de un precio “por encima” de esa referencia, los cálculos sitúan el PVP final muy cerca de los 299 dólares, es decir, unos 50 dólares más que los AirPods Pro 3 estándar.

Si Apple decide trasladar la misma lógica al mercado europeo, la diferencia de precio respecto al modelo sin cámara rondaría también los 50 euros. Esta estrategia encajaría con la que ya aplica en la familia AirPods 4, donde el salto de coste entre la versión con ANC y la básica mantiene esa misma proporción.

A día de hoy, la compañía no ha hecho anuncios oficiales ni ha dejado pistas claras en documentación regulatoria sobre la presencia de cámaras en los modelos actuales, por lo que todo lo conocido procede de filtraciones y de fuentes de la cadena de suministro. Esto significa que los detalles concretos pueden variar o retrasarse si la integración técnica no avanza al ritmo previsto.

En cualquier caso, el hecho de que varias fuentes independientes coincidan en la combinación de AirPods Pro 3, cámaras infrarrojas y Apple Intelligence refuerza la idea de que Apple ve en sus auriculares una pieza clave de su estrategia de IA a medio y largo plazo, también en mercados como el español.

Con todo lo que se ha ido desvelando, el escenario que se dibuja es el de unos AirPods Pro 3 divididos en dos familias: un modelo estándar y otro premium con cámaras infrarrojas pensado para sacar partido a Apple Intelligence, a la Visual Intelligence, a los gestos en el aire y a nuevas funciones de salud y contexto. Si los planes se materializan tal y como apuntan los rumores, los auriculares de Apple pasarían a ser algo más que un accesorio para escuchar música en España y Europa, consolidándose como una interfaz inteligente y siempre disponible dentro del ecosistema de la compañía.