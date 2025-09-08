Apple prepara dos modelos de AirPods Pro 3

Dos versiones, dos públicos

La estrategia de Apple consiste en lanzar este otoño la versión estándar de los AirPods Pro 3 y preparar una edición superior para 2026. El modelo tradicional conservará las funciones más populares como la cancelación activa de ruido, pero añadirá monitorización del ritmo cardíaco, muy similar a la que ya encontramos en el Powerbeats Pro 2, y posiblemente detección de temperatura en el canal auditivo. Además, se espera una mejora del chip de audio (H3), lo que se traduce en mejor procesamiento de sonido y en una calidad más refinada en todos los modos de escucha.

Un diseño revisado y más cómodo

Siguiendo la línea del reciente rediseño de los AirPods 4, los AirPods Pro 3 incorporarán un estuche más compacto, con botón capacitativo oculto para facilitar el emparejamiento y una apariencia más estilizada y ligera. Los auriculares podrían presentar un tallo más corto y un tamaño más adecuado, pensado para aportar mayor comodidad durante periodos prolongados de uso. La conectividad será vía USB-C y es probable que adopten Bluetooth 5.4, mejorando la latencia y la estabilidad, un punto clave para quienes buscan una experiencia sin interrupciones.

La gran innovación: cámara infrarroja y gestos en el aire

La edición avanzada, que llegará en 2026, traerá consigo una cámara infrarroja, una tecnología que abrirá la puerta a nuevos modos de control y a una integración más profunda con dispositivos como el Vision Pro. Esta cámara permitirá controlar los auriculares únicamente con gestos en el aire, eliminando (al menos en el modelo superior) la necesidad de gestos físicos como el clásico “apretón” en el tallo. Además, se espera que esta cámara mejore la experiencia auditiva espacial, detectando el movimiento de la cabeza y ajustando el audio en relación a lo que mire el usuario, ideal para experiencias inmersivas con realidad virtual y aumentada.

Precios y disponibilidad

Los AirPods Pro 3 estándar seguirán en la línea de los $250, mientras que la versión avanzada con cámara infrarroja superará los $280. Ambos modelos coexistirán en la gama, como ya ocurre con los AirPods 4 que tienen edición básica y otra con cancelación activa de ruido. Apple pretende así ofrecer opciones para diferentes perfiles, unos enfocados a la salud y comodidad, y otros a la interacción avanzada y al entretenimiento de alta gama.