Apple vuelve a marcar un hito en el mundo del audio personal con los AirPods Pro 3, unos auriculares que combinan diseño, tecnología y cuidado de la salud en un solo dispositivo. Con una nueva experiencia de sonido inmersivo, Apple presentó ayer en su evento anual, la mejor cancelación activa de ruido del mercado, sensores de salud integrados y funciones revolucionarias como Live Translation, los AirPods Pro 3 llevan la experiencia auditiva a otro nivel. Además, presentan mejoras en autonomía, durabilidad y sostenibilidad, consolidando su posición como los auriculares inalámbricos más avanzados y versátiles de la gama Apple.

Diseño renovado y ajuste más seguro que nunca

Los AirPods Pro 3 estrenan un diseño totalmente revisado. Tras más de 10.000 escaneos de orejas y 100.000 horas de investigación, Apple ha logrado crear un auricular más pequeño y ligero que se ajusta con estabilidad superior a todo tipo de orejas. Las almohadillas de espuma infusionadas orientadas hacia dentro vienen en cinco tamaños, incluyendo un nuevo XXS, lo que garantiza comodidad y firmeza durante actividades intensas como correr, entrenamientos HIIT o yoga. Además, cuentan con resistencia IP57 al agua y sudor, preparados para cualquier situación, desde entrenamientos extremos hasta lluvias inesperadas. Por otro lado, los AirPods Pro 3 incorporan el chip H2, que forma parte de la inteligencia de su interior.

Sonido inmersivo y la mejor Cancelación de Ruido del mundo

La experiencia auditiva de los AirPods Pro 3 es impresionante. Gracias a su arquitectura acústica multipuerto, Adaptive EQ y audio espacial mejorado, los usuarios perciben bajos más profundos, agudos nítidos y un espacio sonoro más amplio que nunca. La Cancelación Activa de Ruido (ANC) es hasta 2 veces más efectiva que la generación anterior y cuatro veces superior a los AirPods Pro originales, aislando al usuario del ruido ambiental sin perder claridad en las voces y detalles de la música. El modo transparencia personalizado permite escuchar el entorno de forma natural, sin sacrificar la inmersión sonora.

Presentamos los auriculares in-ear con la mejor cancelación activa de ruido del mundo y el sonido envolvente más extraordinario que has escuchado nunca.8 Diseñados con un aislamiento acústico mejorado, los AirPods Pro 3 se adaptan como por arte de magia al entorno y a tus preferencias. Por si fuera poco, los nuevos micrófonos de nivel de ruido ultrabajo eliminan aún más los sonidos molestos. Descubre la asombrosa sensación de oír solo lo que deseas.

Los AirPods Pro 3 ofrecen una experiencia de sonido adaptable y personalizada gracias a sus nuevos micrófonos de ultrabajo nivel de ruido y al audio computacional avanzado, que elimina más ruido ambiental que nunca. Entre sus modos de sonido destacan el Aislamiento de Voz, que reduce el ruido de fondo durante las llamadas para que se escuchen las voces con claridad incluso en entornos ruidosos; el Audio Adaptativo, que combina la cancelación activa de ruido con un modo de sonido ambiente inteligente, ajustándose dinámicamente al entorno para priorizar lo que necesitas escuchar; y la Detección de Conversación, que baja automáticamente el volumen de la música o el contenido al detectar que estás hablando con alguien cercano, y lo vuelve a subir al terminar.

Estos modos hacen que los AirPods Pro 3 se adapten de manera intuitiva a cualquier situación, ofreciendo un equilibrio perfecto entre inmersión, comodidad y conectividad con el entorno.

Nuevos sensores de salud y experiencia fitness integrada

Por primera vez, los AirPods Pro incluyen un sensor de frecuencia cardíaca basado en fotopletismografía, que mide el flujo sanguíneo con luz infrarroja pulsada 256 veces por segundo. Combinado con acelerómetros, giroscopio y la inteligencia artificial del iPhone, permite controlar más de 50 tipos de entrenamiento, medir calorías y progresar en la app Fitness. Incluso los usuarios de Apple Fitness+ pueden ver métricas en tiempo real, incluyendo frecuencia cardíaca, calorías y progreso del Move Ring, para mantener la motivación al máximo durante cada sesión.

Live Translation: rompiendo barreras de idioma en tiempo real

Pero sin duda una de las funciones más innovadoras y que han marcado un antes y un después en los AirPods es Live Translation, que permite mantener conversaciones cara a cara con personas que hablan otros idiomas. El sistema traduce frases completas, no solo palabras, y puede mostrar la transcripción en el iPhone para mayor claridad. Incluso cuando la otra persona no tiene AirPods, la traducción puede visualizarse en pantalla. Actualmente soporta inglés, francés, alemán, portugués y español, y Apple planea ampliar a italiano, japonés, coreano y chino simplificado antes de que termine el año.

A lo largo del evento se mostraron algunas imágenes y vídeos del funcionamiento de esta función y la verdad es que el resultado es espectacular. Pudimos ver dos personas con AirPods Pro 3 interactuando entre ellos traduciendo simultáneamente, otro ejemplo de una persona que mostraba la respuesta en su teléfono traducida en tiempo real… El hecho de que poco a poco se vaya expandiendo su soporte a otros idiomas, marcará un antes y un después para los auriculares de Apple.

Durabilidad, resistencia y mayor autonomía de batería

Por otro lado, Apple asegura 8 horas de autonomía con cancelación activa de ruido y una sola carga. Eso significa que hay un aumento de algo más de 2 horas con respecto a los números de los AirPods 2. Además, Apple sigue con su interés en dotar de más funciones al estuche de carga MagSafe como un altavoz integrado para poder encontrarlo compatible con la red Find My.

Disponibilidad, precios y modelos

Los AirPods Pro 3 se pueden reservar a partir de hoy mismo en la web oficial de Apple poniéndose a la venta de forma oficial el próximo 19 de septiembre. Todos ellos con la opción de personalizado con un grabado si se realiza el pedido online a través de la Apple Store Online. Todo ello por un precio de 249 euros por unidad.

Hay que recalcar que los AirPods Pro 3 no incluyen cable de carga USB-C ni tampoco adaptador de corriente, únicamente se incluyen los auriculares y el estuche de carga MagSafe.