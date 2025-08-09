Todo lo que sabemos sobre los próximos AirPods Pro 3

Los AirPods Pro 3 son la esperada nueva generación de los populares auriculares inalámbricos de Apple, y hasta el momento contamos con una sólida cantidad de información gracias a rumores confirmados, filtraciones y análisis de especialistas en tecnología. A continuación, te presento un artículo detallado que recopila todo lo que sabemos sobre estos auriculares hasta ahora.

Diseño y Estética

Apple prepara para los AirPods Pro 3 un diseño renovado que mantendrá la característica estética blanca, pero con cambios notables para hacerlos más compactos y ergonómicos. Se rumorea que los auriculares cuenten con piezas internas más pequeñas y un tallo más corto o casi inexistente, lo que facilitará un ajuste más cómodo e invisible en el oído. A primera vista parece algo un poco descabellado, pero quién sabe si apple después de dos generaciones puede darle un cambio radical al icónico diseño de sus auriculares. La caja de carga también será más delgada y liviana, probablemente con un botón de emparejamiento capacitivo (oculto) y un LED integrado, siguiendo la línea de los últimos de AirPods 4.

Chipset y Rendimiento

Un gran salto esperado es el uso del nuevo chip H3, sucesor del actual H2 que alimenta los AirPods Pro 2. Este chip ofrecerá un procesamiento más rápido y eficiente, lo que permitirá mejores capacidades para la cancelación activa de ruido (ANC), mejora en el audio adaptativo y una conexión Bluetooth más estable y con menor latencia. Además, el H3 puede habilitar nuevas funciones relacionadas con la salud y el rendimiento auditivo que Apple planea introducir.

Calidad de Audio y Cancelación de Ruido

Los AirPods Pro 3 buscan superar a su predecesor en calidad sonora, con mejoras audibles en graves, detalle y espacialidad del sonido. La cancelación activa de ruido será «mucho mejor» gracias a un procesamiento más rápido que reducirá el ruido ambiental a niveles más profundos y controlados, incluso mejorando la respuesta en ruidos intermitentes y repentinos. Se esperan mejoras importantes en la calidad de sonido con un audio mucho más cercano al «audio sin pérdidas auténtico» que las generaciones actuales.

Funciones de Salud

Un aspecto muy destacado de estos nuevos auriculares será la incorporación de sensores para la monitorización de salud, que incluirán la medición de la frecuencia cardíaca y posiblemente un sensor de temperatura en el canal auditivo, mucho más fiable que la medición cutánea que realiza ahora el Apple Watch. Estas funciones ampliarán las capacidades del ecosistema Apple para ofrecer datos de bienestar sin necesidad de un Apple Watch, facilitando un seguimiento más cercano y cómodo para los usuarios.

Seguimiento y Conectividad

Los AirPods Pro 3 contarán con un chip Ultra Wide Band (UWB) de segunda generación para mejorar la precisión en su localización a través de la aplicación «Buscar» de Apple. Esto hará mucho más fácil encontrar los auriculares en caso de pérdida. Además, se integrará Bluetooth 5.4, que representa mejoras en eficiencia energética y en la velocidad de conexión.

Características Adicionales

Nuevos modos de audio adaptativo y transparencia avanzada.

Posible función de traducción en vivo cuando se utilicen junto con dispositivos Apple compatibles.

Resistencia al agua con certificación IPX4.

Mayor duración de batería con hasta 30 horas con el estuche de carga y alrededor de 7 horas de uso continuo sin ANC.

Compatibilidad mejorada con controles táctiles y comandos de voz “Oye Siri”.

Fecha de Lanzamiento y Precio

Aunque inicialmente se especulaba un lanzamiento para septiembre de 2025, coincidiendo con la presentación del iPhone 17, informes recientes sugieren posibles retrasos hasta principios de 2026, posiblemente debido a complicaciones en la producción relacionadas con los nuevos sensores y cámaras infrarrojas que Apple podría integrar.

En cuanto al precio, no se esperan incrementos significativos respecto a la generación anterior, manteniéndose en torno a los 249 dólares, aunque podrían darse ligeras variaciones según la región.