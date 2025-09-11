Los nuevos AirPods Pro 3 llegan con un giro inesperado en la batería: rinden más en una sola carga pero entregan menos horas en conjunto. Es decir, la sesión continua mejora, aunque el total con el estuche baja respecto a la generación anterior. Según los datos oficiales de Apple, la cifra global con el estuche se queda en 24 horas frente a las 30 horas de los AirPods Pro 2. La reducción ronda el 20%, un detalle relevante si pasas largas jornadas lejos de un enchufe.

Más autonomía por carga, menos paradas en mitad de una sesión

Según los datos oficiales de Apple, en la reproducción continua, los AirPods Pro 3 aguantan hasta 8 horas con cancelación activa de ruido, superando las 6 horas de los AirPods Pro 2. Para quienes encadenan podcasts, música o videollamadas sin descanso, este salto es claramente favorable.

Activando el modo de Transparencia con capacidades de ayuda auditiva, la marca habla de hasta 10 horas por carga en los AirPods Pro 3. En los Pro 2 esa cifra se quedaba en torno a 6 horas, por lo que el salto es significativo. Si utilizas el nuevo sensor de frecuencia cardiaca, la autonomía por carga máxima desciende a unas 6,5 horas. Aun así, sigue siendo alrededor de media hora más que la generación anterior en condiciones comparables.

La autonomía total con el estuche de los AirPods Pro 3: cae el acumulado

La foto cambia cuando metemos en la ecuación el estuche de carga: los AirPods Pro 3 suman 24 horas de escucha total, mientras que los AirPods Pro 2 alcanzaban las 30 horas. Ese recorte implica que tendrás que pasar por el enchufe con más frecuencia si encadenas varias recargas desde el estuche.

Traducido a recargas completas, Apple sugiere que el estuche de los Pro 2 podía proporcionar hasta cuatro recargas de los auriculares, mientras que el de los Pro 3 se quedaría en torno a dos cargas completas antes de agotarse. En trayectos largos, eso puede marcar la diferencia.

Qué podría explicar la caída del total

Hay pistas en el hardware del estuche: sus dimensiones son muy similares a las de la generación previa e incluso ligeramente mayores en algún eje, pero el peso baja de 50,8 g a 44 g. Esa combinación sugiere que la batería interna más pequeña sería la principal responsable del menor acumulado.

Además, el estuche de AirPods Pro 3 integra chip U2 para la localización de precisión en Buscar. Cabe la posibilidad de que este componente consuma algo más o sea físicamente mayor que el U1, obligando a ajustar la capacidad de la celda. En cualquier caso, lo que impacta en el día a día es que habrá que recargar el estuche con mayor asiduidad.

Característica AirPods Pro 2 AirPods Pro 3 Duración con una sola carga Hasta 6 horas Hasta 8 horas (≈ +2h) Duración total con el estuche de carga Hasta 30 horas Hasta 24 horas (≈ -20 %) Número de recargas que permite el estuche ≈ 4 recargas completas ≈ 2 recargas completas Peso del estuche 50,8 g 44 g Tamaño del estuche Similar Similar (ligeramente más grande) Chip en el estuche U1 U2 Duración usando sensor de frecuencia cardíaca — ≈ +30 min respecto a Pro 2 Duración usando modo de transparencia para audífonos — Hasta 10 horas

Por tanto, los AirPods Pro 3 mejoran el aguante por carga y amplían el uso continuo, pero sacrifican horas en el acumulado con estuche respecto a los Pro 2; elegir uno u otro dependerá de si priorizas la resistencia de una sesión o la autonomía total lejos del cargador.