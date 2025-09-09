Apple ha anunciado en su evento de hoy los AirPods Pro 3, unos auriculares que incorporan por primera vez traducción en vivo y un sensor de frecuencia cardiaca, junto a mejoras en el diseño, la cancelación de ruido y la autonomía. El dispositivo mantiene el precio de la generación anterior, con lanzamiento previsto para el 19 de septiembre.

Los nuevos AirPods Pro 3 que destacan por traducción en vivo

La compañía ha rediseñado el sistema acústico de los AirPods Pro 3 con una arquitectura multipuerto que optimiza el flujo de aire en el oído. Esto mejora la respuesta de los bajos y amplía el espectro sonoro, ofreciendo una experiencia más envolvente en el audio espacial.

En cuanto a la cancelación activa de ruido, Apple asegura que el nuevo modelo dobla el rendimiento frente a la generación anterior y es cuatro veces más efectivo que los AirPods Pro originales. Los micrófonos ultrasensibles, el audio computacional avanzado y las nuevas almohadillas con espuma permiten un mejor aislamiento. El modo ambiente también se ha perfeccionado para ofrecer un sonido más natural.

La gran novedad es la traducción en vivo con Apple Intelligence. Los auriculares permiten entender conversaciones en otros idiomas y traducen las frases completas en tiempo real. Además, el iPhone muestra en pantalla lo que se dice en el idioma seleccionado, facilitando la comunicación con personas que no comparten la misma lengua.

Otro avance es la detección de frecuencia cardiaca. Gracias a sensores miniaturizados y algoritmos de aprendizaje automático, los AirPods Pro 3 pueden medir pulsaciones, registrar actividad física y estimar calorías quemadas. Se convierte así en un dispositivo capaz de integrarse en el seguimiento de salud y deporte.

En cuanto al diseño, Apple ha utilizado una base de datos de más de 10.000 imágenes 3D de orejas y 100.000 horas de pruebas para optimizar el ajuste. Ahora cuentan con cinco tamaños de almohadillas y resistencia al sudor y agua con certificación IP57. La batería también mejora: ofrece hasta ocho horas de autonomía por carga, frente a las seis horas anteriores.

Los AirPods Pro 3 tienen un precio de 249 dólares. Están disponibles en preventa desde hoy y llegarán oficialmente a las tiendas el 19 de septiembre.