Los rumores sobre unos AirPods Pro con cámaras infrarrojas empiezan a coger fuerza dentro del ecosistema de Apple. A pesar de que los AirPods Pro 3 llegaron a España hace muy poco, distintas filtraciones apuntan a que la compañía ya tendría en el horizonte una versión más avanzada, concebida como un modelo de gama superior y no como un simple relevo generacional.

Esta nueva variante de los auriculares inalámbricos de Apple estaría pensada para dar un salto importante en la interacción por gestos y en el audio espacial, aprovechando tanto el uso diario con el iPhone como su integración con visores como Apple Vision Pro. El resultado sería una experiencia más inmersiva y natural, que iría más allá de los controles táctiles y de la mera reproducción de música.

Unos AirPods Pro con cámaras para controlar todo por gestos

La pieza clave de este nuevo modelo serían unas cámaras de infrarrojos integradas en los AirPods Pro. Según el analista Ming-Chi Kuo y otros filtradores, Apple estaría trabajando en sensores capaces de detectar con precisión los movimientos de la mano alrededor del auricular, sin necesidad de tocarlo físicamente como sucede ahora con los sensores de presión en el tallo.

Gracias a estos sensores, los auriculares podrían reconocer gestos en el aire para ejecutar acciones habituales: pasar a la siguiente canción, retroceder una pista, subir o bajar el volumen o responder y colgar llamadas. Todo ello se haría mediante movimientos de la mano en las cercanías del oído, algo especialmente útil cuando no es cómodo manipular directamente el auricular.

El objetivo de Apple con esta apuesta por las cámaras infrarrojas sería lograr una interacción más natural e inmediata con el entorno, evitando depender tanto de toques, pulsaciones o botones físicos. En la práctica, esto permitiría usar los AirPods con más libertad en situaciones cotidianas: caminando por la calle, haciendo deporte o incluso trabajando frente al ordenador.

Otra consecuencia de este cambio sería la posible desaparición de los sensores de presión en los tallos de los AirPods Pro que conocemos hasta ahora. Si el control por gestos se convierte en la forma principal de manejar los auriculares, el diseño podría simplificarse y centrarse en los nuevos sensores de infrarrojos.

Los rumores apuntan también a que estas cámaras no solo servirían para los gestos básicos, sino que podrían abrir la puerta a nuevas funciones avanzadas ligadas al ecosistema de Apple, como un seguimiento más preciso del movimiento del usuario cuando se combina con otros dispositivos.

Audio espacial mejorado y mayor integración con Apple Vision Pro

Además del control por gestos, las cámaras de infrarrojos tendrían un papel importante en la mejora del audio espacial y la experiencia inmersiva. Al poder interpretar mejor la posición de las manos y el movimiento del usuario en el espacio, los AirPods Pro con cámaras podrían ajustar el sonido de forma más precisa para que parezca que proviene de puntos concretos del entorno.

Esta tecnología encajaría especialmente bien con dispositivos como Apple Vision Pro y otros visores de realidad mixta que puedan llegar a Europa en los próximos años. Combinando el seguimiento del movimiento de la cabeza y de las manos, los auriculares serían capaces de ofrecer un sonido que se adapta continuamente a cómo se mueve la persona, reforzando la sensación de estar dentro de la escena.

Frente a los AirPods Pro lanzados en 2025, que ya mejoraron la conectividad con USB-C y pulieron el audio espacial, esta nueva generación iría un paso más allá con una reproducción más realista y envolvente. El sonido podría modularse no solo según la orientación de la cabeza, sino también según otros gestos y la interacción con elementos virtuales en pantalla.

Fuentes cercanas a la cadena de suministros mencionan que la propia Apple pretende que estos audífonos sean una pieza clave de su estrategia de realidad aumentada y mixta, integrándose sin fisuras con iPhone, iPad, Mac y los visores. De esta forma, los AirPods dejarían de ser solo un accesorio de audio para convertirse en una herramienta central de control e inmersión.

Además, la compañía buscaría que el usuario no note un aumento significativo en el peso ni en el tamaño del estuche o de los auriculares, a pesar de añadir las cámaras, manteniendo un diseño cómodo y similar al actual para uso prolongado durante el día.

Nuevo chip H3, eficiencia energética y funciones biométricas

Para gestionar todo este conjunto de sensores y capacidades, se espera que los AirPods Pro con cámaras estrenen un nuevo chip propietario H3, que sustituiría al H2 presente en los AirPods Pro 3. Este procesador estaría diseñado para ofrecer más potencia de cálculo y, al mismo tiempo, un consumo energético más ajustado.

Gracias a este chip, las cámaras infrarrojas podrían funcionar de manera continua o casi continua sin que la autonomía se resienta de forma drástica. El reto de Apple pasaría por mantener o incluso superar las horas de uso actuales, pese a añadir componentes que, a priori, podrían disparar el gasto de batería.

Las filtraciones también mencionan que el nuevo hardware abriría la puerta a funciones de detección de datos biométricos. Aunque no hay detalles concretos, se habla de la posibilidad de registrar parámetros relacionados con la salud o el bienestar del usuario, aprovechando los sensores y la posición de los auriculares.

Este tipo de capacidades encajaría con la estrategia de Apple en otros productos, como el Apple Watch, donde la salud y el seguimiento físico desempeñan un papel cada vez más importante. En el caso de los AirPods, podrían utilizarse para recoger información complementaria que se integrase en la app Salud u otros servicios de la compañía.

En cuanto al rendimiento puro de audio, la presencia del chip H3 permitiría procesar mejor el audio espacial, la cancelación de ruido y las funciones inteligentes de los auriculares, ya sea para adaptarse al entorno o para interactuar con las herramientas de inteligencia artificial de Apple en el iPhone.

Continuidad con Apple Intelligence y traducción en tiempo real

Los avances de Apple en el terreno del software también jugarán un papel importante en esta nueva generación. Con la llegada de Apple Intelligence a los AirPods recientes, la compañía ya dejó claro que quiere que sus auriculares hagan algo más que reproducir música, incorporando funciones como la traducción en tiempo real de conversaciones.

En los modelos anteriores, esta característica permite traducir los principales idiomas del mundo casi al mismo ritmo al que se habla, teniendo en cuenta el contexto para evitar errores de interpretación. Los AirPods Pro con cámaras se beneficiarían de todas estas funciones y podrían sumar nuevas posibilidades relacionadas con los gestos.

Por ejemplo, no sería descabellado pensar en gestos específicos para activar modos inteligentes, aceptar o rechazar traducciones propuestas o cambiar entre idiomas sin necesidad de recurrir al iPhone o al Apple Watch. Los gestos en el aire se convertirían en una forma más de hablar con el asistente y de moverse por las distintas funciones.

Todo apunta a que Apple seguirá profundizando en la integración entre hardware y software en sus auriculares, combinando los avances en chips propios, sensores y algoritmos de inteligencia artificial para que los AirPods Pro con cámaras sean un dispositivo cada vez más autónomo.

En el contexto europeo, esta integración tendrá que respetar las normativas de privacidad y protección de datos, de modo que cualquier función de reconocimiento de gestos o biometría debería gestionarse con especial cuidado en cuanto a almacenamiento y tratamiento de la información personal.

Lanzamiento previsto y precio orientativo en España y Europa

Por ahora, Apple no ha realizado ningún anuncio oficial sobre estos AirPods Pro con cámaras, por lo que toda la información procede de filtraciones y análisis de la cadena de suministros. Aun así, distintos informes coinciden en que la presentación podría encajar en la keynote del iPhone, que la compañía suele celebrar en septiembre.

Históricamente, Apple se ha tomado su tiempo para renovar los AirPods Pro: la primera generación llegó en 2019, la segunda en 2022, en 2023 se actualizó el puerto Lightning y en 2025 se lanzaron los AirPods Pro 3. La idea de introducir un modelo adicional en 2026 rompe parcialmente con ese ritmo, pero las fuentes apuntan a que no sería un reemplazo directo, sino una versión más avanzada en paralelo.

En el mercado español, los AirPods Pro 3 se venden actualmente por 249 euros, mientras que los AirPods Max se sitúan en torno a los 579 euros. Teniendo en cuenta este abanico de precios y el salto tecnológico que implican las cámaras infrarrojas y el nuevo chip, las estimaciones sitúan el precio de los AirPods Pro con cámaras entre 300 y 350 euros.

En otros mercados, como el estadounidense, se habla de una horquilla aproximada de 300 a 400 dólares. De trasladarse esa referencia a Europa, habría que considerar los impuestos y las particularidades de cada país, pero encajarían en un segmento claramente superior al de los AirPods Pro actuales.

La estrategia de Apple seguiría así una línea similar a la de los AirPods 4, que se ofrecen en dos variantes (con y sin cancelación de ruido). En este caso, los AirPods Pro 3 se mantendrían como opción principal, mientras que los AirPods Pro con cámaras se posicionarían como modelo premium para quienes quieran el máximo de prestaciones, especialmente centradas en gestos y realidad mixta.

Aunque algunos informes también mencionan la posible llegada de estos auriculares a otros mercados como México con precios adaptados a la moneda local, el foco principal de la compañía, al menos en un primer momento, suele pasar por Estados Unidos y la Unión Europea, donde la demanda de productos de gama alta es especialmente elevada.

Con todo lo filtrado hasta ahora, el escenario que se dibuja es el de unos AirPods Pro con cámaras infrarrojas que irían más allá de ser unos simples auriculares inalámbricos: ofrecerían control por gestos en el aire, audio espacial más realista, integración avanzada con visores como Apple Vision Pro, un nuevo chip H3 para mejorar el rendimiento y la eficiencia, y funciones adicionales ligadas a la biometría y a Apple Intelligence. Si los rumores se cumplen y terminan presentándose en la keynote de septiembre, el catálogo de audio de Apple en España y Europa quedaría claramente escalonado, con estos nuevos AirPods ocupando el peldaño más alto para quienes buscan un dispositivo más completo y preparado para el futuro de la realidad mixta.