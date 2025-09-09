La Traducción en Vivo llega también a los AirPods Pro 2 y AirPods 4

La nueva función de traducción en vivo de Apple para AirPods marca un paso importante hacia una comunicación más sencilla entre personas de diferentes idiomas. Apple ha presentado esta funcionalidad para los nuevos AirPods Pro 3, pero la verdadera sorpresa es que también llegará como actualización gratuita a los AirPods 4 con cancelación activa de ruido y a los AirPods Pro 2. Esto sitúa a los AirPods como una herramienta que va mucho más allá de la música o las llamadas, convirtiéndolos en un aliado para viajes, trabajo y cualquier situación donde el idioma podría ser una barrera.

¿Cómo funciona la traducción en vivo de AirPods?

La traducción en tiempo real requiere que los AirPods estén actualizados con el último firmware y se utilicen junto a un iPhone compatible con Apple Intelligence, es decir, un modelo 15 Pro o más reciente, ejecutando iOS 26 o posterior. Esta limitación existe porque la función depende de Apple Intelligence, el motor de inteligencia artificial que la compañía ha integrado a fondo en los modelos más recientes para procesar las traducciones de manera rápida y privada directamente en el dispositivo. Basta con un gesto sobre ambos tallos de los AirPods —una doble pulsación— para activar la traducción y empezar a hablar, mientras el iPhone puede mostrar subtítulos de la conversación o escuchar la traducción en el idioma deseado.

Idiomas disponibles y experiencia de uso

En el lanzamiento, la traducción estará disponible entre inglés, francés, alemán, portugués (de Brasil) y español. Apple ya ha confirmado que se añadirán más idiomas en los próximos meses: italiano, japonés, coreano y chino simplificado son los siguientes en la lista. Cuando ambos interlocutores llevan AirPods compatibles, cada uno escucha en su propio idioma y los AirPods atenúan el entorno, haciendo la conversación más cómoda y natural. Si solo una persona lleva AirPods, el iPhone mostrará los subtítulos traducidos para el otro participante, garantizando así que ambos pueden entenderse sin problemas ni complicaciones técnicas.

Un aspecto importante es que la traducción se procesa en el dispositivo para proteger la privacidad: lo que se habla no sale del iPhone ni se envía a servidores externos, lo que es ideal para conversaciones personales o temas sensibles.

Perspectiva y utilidad real

Esta traducción en tiempo real lleva a los AirPods a un nuevo terreno, posicionándolos como asistentes discretos que ayudan realmente a superar las barreras idiomáticas. Ya no hace falta sacar el móvil para traducir a alguien: basta con usar los auriculares. Esto puede ser de mucha ayuda para viajeros, profesionales y cualquiera que desee comunicarse de forma natural con personas de otros países, sin fricciones ni aparatos adicionales. La función se suma a las capacidades que Apple está desplegando en Mensajes, FaceTime y Teléfono, todo gestionado por Apple Intelligence, que también facilitará atajos automáticos y respuestas sugeridas para optimizar aún más la experiencia.