Una de las novedades más interesantes de los AirPods presentadas el martes, la traducción en vivo para AirPods, incluye una sorpresa muy desagradable: millones de usuarios en Europa tendrán que esperar, ya que esta, como ya ocurre con otras funciones avanzadas, como iPhone Mirroring, se encuentran bloqueadas en la Unión Europea por motivos regulatorios. Estas restricciones, marcadas por el cumplimiento de normativas como el Reglamento General de Protección de Datos y la nueva Ley de Inteligencia Artificial, suponen una gran decepción para quienes esperaban disfrutar todas las novedades en sus dispositivos Apple.

Qué es la traducción en vivo de AirPods y quién la puede usar

La traducción en vivo es una de las funciones más llamativas de los nuevos AirPods. Permite mantener conversaciones en distintos idiomas y escuchar la traducción directamente en los auriculares, mientras el iPhone puede mostrar en pantalla la transcripción y traducción de lo que se va diciendo. Si ambos interlocutores disponen de AirPods compatibles, el sistema reduce el ruido de fondo y “superpone” la voz ya traducida, haciendo la experiencia más natural. Al principio es compatible con inglés, español de España, francés, alemán y portugués de Brasil, con la promesa de añadir más idiomas próximamente.

Sin embargo, hay un pero importante: si la cuenta del usuario está registrada en la Unión Europea, la función de traducción en vivo sencillamente estará desactivada, incluso si el idioma ya forma parte de los soportados y aunque se tenga el hardware actualizado. Apple solo afirma que es por cumplimientos legales y que no hay fecha para activar la función en la región. La funcionalidad seguirá bloqueada incluso si te trasladas a un país fuera de la UE.

Otras funciones bloqueadas en la Unión Europea

Este tipo de restricciones no afectan solo a la traducción en vivo. Apple también ha retrasado la llegada de algunas funciones de Apple Intelligence como la esperada función iPhone Mirroring, que permite controlar el iPhone desde el Mac. Todas estas funciones estaban entre las grandes novedades anunciadas, pero no estarán disponibles en Europa hasta nuevo aviso. Apple argumenta que está esperando aclaraciones legales y cualquier posible cambio en la normativa antes de habilitarlas, para evitar riesgos legales y sanciones.

¿Hay alternativas o soluciones?

Algunos usuarios exploran opciones como cambiar la región de su cuenta de Apple o crear una nueva cuenta fuera de la Unión Europea para eludir temporalmente las restricciones. Sin embargo, esto puede traer consigo otros inconvenientes o incompatibilidades con servicios locales, pagos y garantías. Se trata, más bien, de un apaño y no de una solución real o recomendada. Por ahora, solo queda esperar. Apple recalca que está comprometida con cumplir la legislación europea, y que abrirá el acceso a estas funciones una vez que las condiciones sean claras y seguras tanto para la empresa como para los usuarios