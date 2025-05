UGREEN FineTrack, la alternativa al AirTag de Apple

Probamos los nuevos localizadores FineTrack Smart Finder de UGREEN, con las mismas prestaciones que los AirTag de Apple pero con precios mucho más asequibles y diseños que se adaptan a todas las necesidades.

Desde el lanzamiento de las AirTag de Apple, los dispositivos localizadores han ido adquiriendo cada vez mayor popularidad por su indiscutible utilidad. Por recuperar tus llaves, la cartera o la mochila perdida no tiene precio, y por poco dinero y simplemente la ayuda de tu smartphone puedes conseguirlo gracias a estos pequeños accesorios. Además, la red Buscar de Apple hace que podamos localizarlos incluso sin que estén cerca de nuestro iPhone, ya que cualquier dispositivo Apple que pase cerca del localizador se usará para darte la ubicación del mismo, todo ello con la máxima privacidad que nos ofrece siempre la compañía.

Hoy probamos dos nuevos dispositivos lanzados por UGREEN con dos diseños distintos. FineTrack Smart Finder es una etiqueta localizadora con un diseño compacto, cuadrado, pensada para usarse con un llavero, o colgarla de algún objeto como una mochila. FineTrack Slim Smart Finder tiene forma de tarjeta de crédito, para poder llevarla en la cartera sin añadir nada de grosor a la misma. Con virtudes muy similares, te contamos nuestra experiencia con ambas.

UGREEN FineTrack Smart Finder

Esta pequeña etiqueta localizadora cuenta con un diseño similar al AirTag de Apple, un poco más grande, y con forma cuadrada. A diferencia de éste cuenta con un LED que se ilumina y con una pequeña asa que podemos usar para colocarla en un llavero, sin tener que comprar ningún accesorio extra, como sí tenemos que hacer con el AirTag. Está disponible únicamente en color gris y cuenta en su interior con una pila 2032, reemplazable, la misma que usa el AirTag, pero mientras que el producto de Apple sólo nos ofrece un año de autonomía, UGREEN nos promete dos años por pila, lo cual es importante. La batería no es fácil de extraer, una medida de seguridad importante para impedir que niños pequeños se las puedan tragar.

Su altavoz de 80dB permite localizarla siempre que lo activemos desde la aplicación Buscar de nuestro teléfono. El sonido que emite está a la par del que emite el AirTag, no he notado gran diferencia. Además del sonido, este FineTrack dispone de un LED que parpadea cuando se activa su búsqueda. Por diseño y prestaciones es perfecta para llevar en el llavero, o colgarla de nuestra mochila, bolsa de la cámara o cualquier otro lugar donde necesitemos.

UGREEN Slim FineTrack Smart Finder

En este caso hablamos de un localizador con forma de tarjeta de crédito. Su tamaño es idéntico al de una tarjeta, salvo el grosor, que equivale al de dos tarjetas de crédito. En este cuerpo tan delgado incluye toda la tecnología que permite su búsqueda, un altavoz también de 80dB y una batería recargable que permite una autonomía de un año por carga. Para su recarga tenemos que utilizar un cable USB con un conector magnético propietario de UGREEN.

Dispone de un orificio por el que podemos pasar un pequeño colgador que se incluye, y en la esquina superior encontramos el conector metálico para colocar el cable de carga. Salvo eso, nadie lo distinguiría de una tarjeta de crédito normal, por lo que es perfecta para colocar en el tarjetero de nuestra cartera, sin que se note que la llevamos y sin aumentar nada el grosor de la misma. Cuenta con certificación IP68, así que podemos despreocuparnos si nos llueve.

Red Buscar de Apple

Ambos accesorios son compatibles con la red Buscar de Apple. ¿Por qué es importante esto? Además de que eso certifica que funcionan a la perfección con nuestros dispositivos Apple, incluyendo iPhone, iPad y Mac, también permite poder utilizar la app Buscar que ya viene instalada en esos productos, sin tener que utilizar otras aplicaciones de terceros ni tener que registrarse en ninguna otra web. Pero lo mejor de todo es que eso significa que todos los dispositivos Apple de todo el mundo forman una red que permite la ubicación de estos accesorios, aunque nosotros estemos a cientos o miles de kilómetros.

Si pierdes las llaves en casa, tu móvil seguirá conectado al Bluetooth del localizador, por lo que podrás usar la app para que emita sonido y poder encontrarlo. Pero ?qué pasa si has perdido las llaves lejos de casa y ya no tienes conexión Bluetooth con ellas? ¿O si las dejaste en el aeropuerto de otro país en tu reciente viaje? Tu iPhone ya no puede hacer nada para encontrarlas, pero sí los iPhone, iPad o Mac de los millones de usuarios de Apple que hay por todo el mundo. Cualquier dispositivo que pase cerca de tus llaves enviará su ubicación para que puedas localizarlas aunque estés muy lejos. Y si alguien encuentra tus llaves, su iPhone podrá mostrar un mensaje que tú has configurado para que pueda contactar contigo y ayudarte a recuperarlas.

Añadir a la app Buscar

Para añadir estos UGREEN FineTrack a esta fantástica red Buscar sólo tienes que abrir la app Buscar de tu iPhone con el dispositivo cerca, automáticamente lo detectará y podrás colocarle un nombre e icono para identificarlo en la app. Podrás compartir su ubicación con otras cinco personas, incluso con compañías aéreas en el caso de que lo uses para localizar tu maleta. Podrás reproducir un sonido, establecer una ruta para llegar hasta él y configurar notificaciones para que si te dejas atrás el accesorio se te avise de que lo has olvidado y así vuelvas a por él.

Opinión del editor

Dispongo de varios AirTag para mi y mi familia, y ya nos han sido útiles en numerosas ocasiones. Estos nuevos localizadores FineTrack de UGREEN ofrecen lo mismo que los AirTag, salvo la ubicación precisa que sinceramente no he utilizado jamás, y lo hacen todo por un precio muy inferior al de los AirTag. Por prestaciones, diseño y precio, ahora mismo no tiene sentido adquirir un AirTag teniendo competidores como los FineTrack Smart Finder de UGREEN que podemos comprar:

