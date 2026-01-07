Amazon ha movido ficha en la carrera de la inteligencia artificial al llevar su asistente a un nuevo terreno: Alexa+ llega a la web a través de Alexa.com como asistente de IA en línea, dejando de estar atado únicamente a los altavoces Echo y otros dispositivos físicos de la compañía. Con esta jugada, el gigante del comercio electrónico quiere que cualquier usuario pueda conversar con Alexa desde el navegador, como ya hace con otros chatbots de moda y funciones como hacer llamadas con Alexa.

Este cambio supone un salto importante para la plataforma, ya que abre el acceso a Alexa+ desde ordenadores, tablets, móviles, consolas o Smart TV sin necesidad de instalar apps específicas ni disponer de hardware de Amazon. Basta con iniciar sesión con una cuenta de Amazon para empezar a chatear, en un modelo muy parecido al de servicios como ChatGPT, Gemini o Copilot.

Alexa.com: el asistente de IA de Amazon se convierte en chatbot en línea

La nueva web Alexa.com se presentó en el Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, donde Amazon dejó claro que ya no quiere que Alexa sea solo «la voz» del salón, sino un asistente de IA accesible en línea desde cualquier lugar. La compañía ha comenzado el despliegue para quienes forman parte del programa Alexa Early Access, y se espera que el acceso se vaya ampliando progresivamente a más usuarios.

En este portal, los usuarios pueden mantener conversaciones de texto con Alexa+, además de usar la voz allí donde el dispositivo lo permita. El asistente es capaz de abordar tareas propias de un chatbot generativo: resumir documentos, explicar conceptos, elaborar itinerarios de viaje, o ayudar a planificar rutinas de ejercicio y eventos familiares. La experiencia recuerda a las primeras generaciones de modelos tipo GPT, pero adaptada al ecosistema Amazon.

Uno de los puntos diferenciales de Alexa.com frente a otros asistentes de IA en línea es su enfoque en el hogar y la familia. El servicio permite subir documentos, correos electrónicos o imágenes para extraer información útil: por ejemplo, convertir una receta en una lista de compra, añadir citas médicas al calendario o integrar facturas y horarios en una agenda compartida que se puede mostrar en pantallas Echo Show.

La interfaz de la web incluye una barra lateral de navegación pensada para acceder rápidamente a las funciones más usadas: revisar el calendario, ver o editar listas de la compra, gestionar tareas pendientes o controlar dispositivos del hogar inteligente. De esta forma, el asistente de IA en línea se convierte en una especie de panel central desde el que se coordina la vida doméstica.

De altavoz a centro de mando familiar en la nube

Hasta ahora, Alexa se identificaba sobre todo con los altavoces Echo y otros dispositivos con micrófono, pero la versión Alexa+ amplía esa idea al convertirse en un hub digital accesible en la nube. Amazon quiere que el asistente deje de ser un simple reproductor de música con comandos de voz para pasar a gestionar buena parte de la información familiar.

Para ello, la compañía anima a los usuarios a compartir con Alexa+ correos, calendarios y documentos personales. El objetivo es que la IA pueda recordar detalles como las vacaciones escolares, horarios de entrenamientos, citas médicas, vacunas de las mascotas o eventos vecinales, y que ayude a coordinar todo ello sin tener que ir saltando entre distintas aplicaciones.

En este nuevo papel de asistente de IA en línea, Alexa+ también destaca en el terreno culinario. Amazon presume de que se puede enviar una fotografía de una receta antigua y mantener una conversación con el asistente mientras se cocina: ajustar cantidades, cambiar ingredientes por los que haya en casa o adaptar el plato a ciertas restricciones alimentarias.

Según datos internos que la compañía ha hecho públicos, más de 10 millones de usuarios ya tienen acceso a Alexa+, y quienes lo utilizan intensivamente mantienen entre dos y tres veces más conversaciones que con la versión clásica de Alexa. Además, las compras a través del asistente se habrían multiplicado por tres y el uso de recetas se habría quintuplicado, mientras que el control de dispositivos inteligentes crece alrededor de un 50 % entre estos usuarios.

Otro dato relevante es que el 97 % de los dispositivos Alexa existentes son compatibles con Alexa+, lo que permite que el salto al asistente de IA en línea no deje atrás a la base instalada. Amazon asegura que las funciones tradicionales se mantienen, incluidas las integraciones con decenas de miles de servicios y dispositivos conectados que ya funcionaban con la Alexa original.

Funciones del nuevo asistente de IA en línea: de la compra a las reservas

En cuanto a capacidades, Alexa+ en Alexa.com ofrece buena parte de lo que hoy se espera de un asistente de IA generativo en línea, con ciertas particularidades ligadas al ecosistema Amazon. Además de responder preguntas generales o desglosar temas complejos, el usuario puede apoyarse en la IA para tareas más mundanas de la vida diaria.

Entre las opciones destacadas se encuentra la posibilidad de generar planes de comidas personalizados respetando restricciones dietéticas y preferencias. A partir de esos menús, Alexa+ puede rellenar automáticamente el carrito de la compra en servicios como Amazon Fresh o Whole Foods (en los mercados donde están disponibles), integrando así el asistente de IA en línea con la plataforma de comercio electrónico.

El asistente también sirve como controlador central del hogar inteligente. Desde la propia web es posible manejar luces, termostatos, enchufes, cerraduras o cámaras compatibles, así como consultar el estado de los dispositivos y ajustar rutinas diarias. En pantallas Echo Show, parte de esta información puede mostrarse de forma visual para facilitar la gestión.

Otro ámbito donde Alexa+ quiere diferenciarse es el entretenimiento. El asistente de IA en línea es capaz de recomendar series y películas personalizadas para el usuario o la familia, enviando sugerencias directamente a dispositivos Fire TV. Puede incluso ayudar a preparar una «noche de cine» con propuestas de contenido adaptadas a la edad de los miembros de la casa o al estado de ánimo.

Por último, el nuevo Alexa.com se apoya en una amplia red de integraciones con servicios de terceros como Angi, Expedia, Square, Yelp, Fodor’s, OpenTable, Suno, Ticketmaster, Thumbtack o Uber. Gracias a estas conexiones, el asistente puede ir más allá de lo que ofrece el propio catálogo de Amazon y ayudar a gestionar reservas de restaurantes, planificar viajes, comprar entradas o solicitar desplazamientos, siempre desde la misma interfaz de chat.

Sincronización entre dispositivos y nueva app de Alexa

La llegada de Alexa+ como asistente de IA en línea no significa que la experiencia se quede solo en el navegador. Amazon ha diseñado el sistema para que las conversaciones y el historial se sincronicen entre la web y los dispositivos físicos, de forma que se puede iniciar una consulta en el ordenador y retomarla más tarde en un altavoz Echo o en una pantalla inteligente, sin perder el contexto.

Este enfoque conectado también se extiende a la aplicación móvil de Alexa, que ha recibido una importante actualización para alinearse con el nuevo modelo. La app ahora coloca el chat con Alexa+ en primer plano, con una interfaz estilo chatbot en la página principal, mientras que otras funciones tradicionales pasan a un segundo plano dentro de la navegación.

Con este rediseño, Amazon busca que la experiencia en el móvil se parezca más a la de usar un asistente de IA en línea moderno, en lugar de una app centrada únicamente en la configuración de dispositivos. El objetivo es que el usuario vea a Alexa+ como un agente que resuelve problemas cotidianos, y no solo como la «voz» que apaga las luces o pone música.

En paralelo, la compañía recalca que la tasa de usuarios que desactivan Alexa+ tras probarlo es muy baja, según sus cifras internas. Aunque en foros y redes sociales hay quejas sobre errores y fallos, Amazon sostiene que estos casos no representan el comportamiento general de la base de usuarios, que en su mayoría mantiene activadas las nuevas funciones.

La estrategia pasa, en definitiva, por construir una experiencia continua entre la web, el móvil y el salón, donde Alexa+ actúe como capa de inteligencia que une todos los elementos. Esto resulta especialmente relevante en hogares con múltiples dispositivos compatibles, en los que el asistente puede acompañar al usuario casi en todo momento.

Integración con Fire TV y cambios en la interfaz

La expansión de Alexa+ como asistente de IA en línea viene acompañada de una renovación profunda de la experiencia en Fire TV, el sistema operativo que alimenta los dispositivos de streaming y televisores de Amazon. La compañía ha anunciado una actualización importante que reorganiza la interfaz y refuerza la presencia del asistente.

El nuevo diseño se inspira en cierto modo en Google TV, con una estructura más clara y visualmente más atractiva basada en tarjetas con bordes redondeados en lugar de los rectángulos más rígidos de la versión anterior. Las pestañas principales para búsqueda, inicio y contenidos preferidos (películas, series, deportes, noticias o emisiones en directo) se sitúan ahora en la parte superior, facilitando la navegación.

Otro cambio relevante es que las pestañas agrupan el contenido procedente de todas las suscripciones activas, en lugar de separar estrictamente por aplicaciones. Así, un usuario puede explorar películas o series disponibles en distintas plataformas sin preocuparse tanto de dónde están alojadas, algo que reduce la fricción a la hora de decidir qué ver.

En cuanto a las aplicaciones, Fire TV permitirá anclar hasta 20 apps en la zona principal, frente a las 6 que se podían fijar antes. Además, se introduce un pequeño carrusel para navegar con más comodidad entre ellas. Bajo el capó, el equipo de desarrollo asegura haber reescrito parte del código para mejorar la fluidez general de la interfaz, con ganancias de hasta un 30 % en velocidad de respuesta según los datos que maneja la propia Amazon.

El mando a distancia también gana protagonismo en esta actualización. Al pulsar el botón de menú se accede directamente a juegos, arte, fotos y a la llamada Experiencia Ambiental de Amazon, mientras que una pulsación prolongada del botón de inicio abre un panel rápido con ajustes de audio, imagen, dispositivos conectados y otros accesos directos habituales.

Alexa+ como cerebro inteligente de Fire TV

Más allá del lavado de cara visual, Amazon quiere que Alexa+ se convierta en el auténtico cerebro de Fire TV. La integración será completa en el nuevo sistema operativo, de modo que el asistente de IA pueda interactuar con todo el contenido disponible y con los dispositivos conectados al hogar.

Entre las funciones que se beneficiarán de esta integración figura la posibilidad de buscar en el contenido personal del usuario, recibir novedades deportivas en tiempo real, saltar directamente a escenas concretas de una serie o ajustar parámetros del hogar inteligente (luces, termostato, enchufes) mientras se ve la televisión.

La versión móvil de Fire TV también se renueva para servir como complemento al asistente de IA en línea. Desde el teléfono se podrá buscar contenido, guardar películas para ver más tarde y gestionar listas de reproducción, eligiendo qué título reproducir a continuación en el televisor asociado. Todo ello, de nuevo, con Alexa+ como eje central de la experiencia.

Según el calendario adelantado por la compañía, el nuevo Fire TV OS empezará a desplegarse en febrero, con los primeros en recibirlo siendo el Fire TV Stick 4K Plus, el Fire TV Stick 4K Max (segunda generación) y los televisores Fire TV Omni Mini‑LED. Más adelante, en primavera, la actualización llegará a la última generación de Fire TV 4K y a televisores de gamas como Fire TV 2‑Series, Fire TV 4‑Series y Fire TV Omni QLED, además de modelos de socios que integren Fire TV OS.

Este enfoque apunta a una misma dirección: Alejar la experiencia de Alexa+ del simple comando de voz para convertirla en una capa de inteligencia que atraviesa todos los dispositivos del ecosistema Amazon, tanto los que ya estaban en casa como los que se conectan ahora a través del navegador.

Con el lanzamiento de Alexa.com, la renovación de la app móvil y la reorganización de Fire TV, Amazon mueve ficha para que Alexa+ compita de tú a tú con los grandes asistentes de IA en línea sin renunciar a su fuerte presencia en el hogar conectado. La compañía apuesta por un modelo híbrido, donde el asistente vive en la nube pero se apoya en una enorme base instalada de dispositivos, y en el que la gestión de la vida familiar, las compras y el entretenimiento se concentran cada vez más en torno a un único chat accesible desde cualquier pantalla.