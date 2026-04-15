La compra de Globalstar por parte de Amazon ha sacudido el tablero de la conectividad satelital y, de rebote, el ecosistema de Apple. Aunque el movimiento mira al mercado global, el impacto se dejará notar en Europa y España, donde crece el interés por los servicios de emergencia y mensajería vía satélite en el móvil.

Con esta operación, valorada en torno a 11.500-11.600 millones de dólares, Amazon no solo refuerza su red de satélites en órbita baja Amazon Leo, sino que se convierte en el nuevo gran socio tecnológico que respaldará las funciones satelitales de iPhone y Apple Watch, desde SOS de emergencia hasta servicios de mensajería y localización fuera de cobertura.

Detalles de la compra de Globalstar por Amazon

Amazon ha firmado un acuerdo definitivo para hacerse con Globalstar, operador veterano de comunicaciones móviles por satélite y actual soporte de las funciones satelitales de Apple. La transacción se sitúa alrededor de los 11.500-11.600 millones de dólares (unos 9.900 millones de euros), según distintas estimaciones financieras.

La compañía de Jeff Bezos adquirirá las operaciones satelitales, la infraestructura y el espectro MSS (servicios móviles por satélite) de Globalstar, incluyendo sus licencias de espectro con autorizaciones a escala global. Para un mercado tan regulado como el de las telecomunicaciones, estas licencias son un activo difícil de replicar desde cero.

En el plano financiero, los accionistas de Globalstar podrán elegir entre recibir 90 dólares en efectivo por cada acción o 0,3210 acciones de Amazon, también valoradas hasta un máximo de 90 dólares por título. Sin embargo, el componente en efectivo se limita al 40% del total; el resto se abonará en acciones mediante un mecanismo de prorrateo.

El importe final podría reducirse hasta en aproximadamente 110 millones de dólares (unos 94 millones de euros) si Globalstar no cumple determinados hitos operativos, entre ellos los relacionados con el satélite de reemplazo HIBLEO-4. Accionistas que controlan en torno al 58% del poder de voto ya han dado su visto bueno por escrito.

El cierre de la operación se espera para 2027, sujeto a aprobaciones regulatorias y al cumplimiento de esas condiciones técnicas. A partir de ahí, la integración de Globalstar en Amazon Leo marcará el inicio de una nueva fase para la conectividad satelital directa al dispositivo.

Qué gana Amazon: espectro, satélites y experiencia D2D

Más allá de la cifra, lo que Amazon realmente incorpora es un paquete de espectro licenciado, satélites operativos y experiencia en servicios direct-to-device (D2D). Globalstar es uno de los pioneros en satélites de órbita terrestre baja no geoestacionaria y lleva años prestando servicios de comunicación crítica y de emergencia.

El valor estratégico reside en su espectro en banda L y MSS, que permite la comunicación directa entre satélites y dispositivos móviles sin necesidad de antenas voluminosas. Es precisamente este tipo de capacidad la que hace posible que un iPhone o un Apple Watch puedan enviar un mensaje de emergencia aun sin cobertura móvil tradicional.

Amazon integrará la flota actual de Globalstar, junto con nuevos satélites de capacidad ampliada, en su arquitectura de Amazon Leo, su red de órbita baja heredera del antiguo Project Kuiper. La idea es tener una constelación que combine servicios de banda ancha fija con conectividad móvil directa al dispositivo.

Según ha explicado la compañía, la visión pasa por trabajar con operadores móviles y otros socios para ofrecer conectividad fiable y de alta velocidad a usuarios en prácticamente cualquier lugar del mundo. Desde el punto de vista europeo, esto abre la puerta a mejorar la cobertura en zonas rurales, áreas de difícil acceso y trayectos donde hoy la señal se pierde con facilidad.

Panos Panay, vicepresidente sénior de Dispositivos y Servicios de Amazon, ha subrayado que todavía hay miles de millones de personas fuera del alcance de las redes actuales y que Amazon Leo nace precisamente para reducir esa brecha. La combinación de la base tecnológica de Globalstar con la capacidad de desarrollo de Amazon debería traducirse, según el directivo, en un servicio más rápido y estable en más lugares.

Amazon Leo: conectividad directa al móvil a partir de 2028

Uno de los objetivos centrales de esta adquisición es acelerar el despliegue del sistema D2D de próxima generación de Amazon Leo. La compañía planea que esta red directa al dispositivo empiece a operar a partir de 2028, con servicios avanzados de voz, datos y mensajería para teléfonos móviles y otros dispositivos celulares.

Amazon insiste en que su plataforma D2D hará un uso más eficiente del espectro que las soluciones heredadas de conexión directa al móvil. Sobre el papel, esto se traduciría en más velocidad, mejor rendimiento y capacidad para soportar muchos más terminales en paralelo, algo crucial si se pretende dar servicio a cientos de millones de usuarios en todo el mundo.

La constelación de Amazon Leo se apoyará en miles de satélites en órbita baja, una red de estaciones terrestres (gateways) y enlaces de fibra dedicados. La empresa también trabaja en su propia gama de antenas Leo Nano, Leo Pro y Leo Ultra para clientes fijos, mientras que la integración con Globalstar será la pieza clave para llegar de forma directa al móvil.

En este contexto, la operación también tiene una lectura competitiva clara: Amazon refuerza su posición frente a Starlink, la red de SpaceX, que hasta ahora marcaba el ritmo del mercado de internet satelital. Mientras Starlink se ha centrado en la banda ancha con antenas específicas, Amazon busca diferenciarse apostando con fuerza por la conexión directa al dispositivo y por un ecosistema de servicios más amplio.

Para Europa y España, la llegada de una segunda gran constelación con ambiciones D2D puede favorecer una mayor competencia en precios y servicios, así como nuevas ofertas orientadas a empresas, administraciones públicas y sectores como agricultura, transporte, energía o protección civil.

Apple, iPhone y Apple Watch: continuidad y nuevos servicios satelitales

Una de las grandes dudas tras el anuncio era qué ocurriría con los usuarios de iPhone y Apple Watch que dependen de Globalstar para las funciones satelitales de sus dispositivos. Apple ya utilizaba la red de Globalstar para Emergency SOS y otros servicios desde el iPhone 14 y el Apple Watch Ultra 3.

Lejos de romper esa relación, Amazon y Apple han firmado un acuerdo de colaboración para mantener y ampliar estos servicios. Amazon Leo se convertirá en la infraestructura que respalde las funciones satelitales actuales y futuras de los dispositivos de Apple, lo que incluye capacidades como Emergency SOS vía satélite, mensajería, localización (Find My) y asistencia en carretera.

Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple, ha destacado que Emergency SOS vía satélite ha ayudado ya a salvar numerosas vidas desde su lanzamiento, con casos documentados en regiones montañosas y zonas remotas donde no había cobertura móvil. Para Apple, garantizar la continuidad de esta función es clave dentro de su propuesta de valor en seguridad personal.

El nuevo acuerdo garantiza que los iPhone y Apple Watch compatibles seguirán utilizando tanto las constelaciones existentes de Globalstar como las futuras, que serán fabricadas por MDA Space e integradas en la red ampliada de Amazon Leo. A partir de ahí, ambas compañías colaborarán en el desarrollo de nuevos servicios satelitales que se irán apoyando sobre esta infraestructura combinada.

Desde el punto de vista del usuario en España o en otros países europeos, la principal consecuencia es que las funciones satelitales de su iPhone no solo se mantienen, sino que, previsiblemente, irán ganando cobertura y fiabilidad a medida que Amazon despliegue más satélites y ponga en marcha su sistema D2D.

Impacto en el mercado europeo y retos regulatorios

La compra de Globalstar por Amazon no se limita a un cambio de manos corporativo: supone un reajuste del mapa competitivo en la conectividad satelital. A nivel global, Amazon se enfrentará a Starlink, Eutelsat OneWeb y otros actores como AST SpaceMobile. En Europa, el movimiento se cruza además con los planes comunitarios para impulsar constelaciones propias y reforzar la autonomía espacial.

Para los reguladores, este tipo de operaciones plantea retos en materia de competencia y gestión del espectro. El cierre de la transacción está condicionado a la aprobación de organismos como la FCC en Estados Unidos y sus equivalentes en otros mercados clave, así como al cumplimiento de plazos y requisitos técnicos, incluyendo el despliegue de satélites de reemplazo como HIBLEO-4.

Amazon sostiene que la integración con Globalstar permitirá acelerar la innovación, ofrecer más opciones de conectividad y reforzar la resiliencia de redes públicas y privadas, especialmente cuando las infraestructuras terrestres fallan por incendios, inundaciones o fenómenos meteorológicos extremos. En Europa, estas capacidades podrían resultar relevantes para servicios de emergencia, protección civil y comunicaciones críticas.

Al mismo tiempo, la Comisión Europea y los reguladores nacionales deberán vigilar que el aumento de concentración en manos de unos pocos operadores globales no limite la competencia en el acceso a servicios satelitales para empresas locales y nuevos proyectos espaciales. En paralelo, Europa avanza con sus propios programas de constelaciones, lo que añadirá una capa más de complejidad al ecosistema.

En conjunto, la operación posiciona a Amazon como un actor de primer nivel en la conectividad desde el espacio, al tiempo que refuerza su relación con Apple y abre la puerta a nuevos servicios dirigidos tanto a usuarios finales como a empresas y administraciones. Cómo se traduzca esto en tarifas, disponibilidad y calidad del servicio en España y el resto de Europa dependerá de la ejecución técnica y de las decisiones regulatorias de los próximos años.

Todo apunta a que la combinación de Amazon Leo y Globalstar, con Apple como cliente de referencia, reconfigurará la conectividad satelital directa al dispositivo y dará lugar a una oferta más amplia de servicios de voz, datos y mensajería fuera de cobertura, una evolución que, si se concreta según lo previsto, podría cambiar la forma en que iPhone, Apple Watch y otros dispositivos se conectan al mundo cuando no hay antenas móviles a la vista.