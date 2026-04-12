Amazon ha decidido darle un giro importante a su servicio de juego en la nube, Amazon Luna, y lo hace tocando una de sus funciones más características: las compras individuales de juegos y el acceso a tiendas externas. El cambio se aplica con efecto inmediato y reordena por completo cómo se puede usar la plataforma.

A partir del 10 de abril de 2026, Luna deja de ofrecer tiendas de juegos integradas, compras sueltas y suscripciones de terceros, apostando por un modelo mucho más cerrado, basado en catálogo incluido y suscripciones propias. Para muchos usuarios, especialmente en Europa y España, esto supone el final del enfoque “híbrido” que permitía combinar bibliotecas personales con el streaming de Amazon.

Adiós a las compras individuales y a “trae tu propia biblioteca”

Hasta ahora, uno de los mayores atractivos de Luna era que no se limitaba a un simple catálogo de suscripción: el servicio permitía comprar juegos a la carta y usar títulos de bibliotecas externas vinculadas a tiendas como EA, Ubisoft o GOG para jugarlos en la nube, sin instalaciones en PC ni requisitos de hardware potentes.

Esa capa de flexibilidad desaparece. Amazon ha confirmado que ya no se pueden adquirir juegos individuales dentro de Luna, ni mantener el acceso a nuevas compras externas. La opción conocida como “Bring Your Own Library” o “Trae tu propia biblioteca”, que llevaba los juegos comprados en otras plataformas al streaming de Luna, también se desactiva.

En la práctica, el servicio deja de comportarse como una puerta de entrada a bibliotecas ya existentes y pasa a ser algo más convencional dentro del juego en la nube: un catálogo cerrado definido por la suscripción, sin compras sueltas ni integración directa con otras tiendas.

Este movimiento encaja con el discurso que Amazon viene repitiendo en sus últimas actualizaciones: quieren simplificar la experiencia, reducir capas y centrarse en una oferta que sea más fácil de entender para el usuario medio, aunque eso suponga renunciar a funciones que muchos jugadores avanzados valoraban.

Qué pasa con los juegos ya comprados y las tiendas externas

La gran preocupación para cualquiera que haya invertido dinero en Luna es evidente: ¿qué ocurre con los juegos ya comprados? Amazon no corta el grifo de forma instantánea, pero sí marca una fecha límite clara para el streaming dentro de la plataforma.

Según los correos y comunicados enviados a los clientes, los juegos adquiridos mediante tiendas externas o comprados a la carta en Luna seguirán siendo jugables en la nube hasta el 10 de junio de 2026. A partir de ese día, todos esos títulos dejarán de poder ejecutarse a través de Luna, independientemente de que procedan de EA, Ubisoft, GOG u otras integraciones.

Eso no implica que se pierdan las compras: los usuarios podrán seguir accediendo a esos juegos desde sus tiendas originales, por ejemplo desde Ubisoft Connect, GOG Galaxy o la aplicación de EA en PC. Simplemente, ya no estarán disponibles en forma de streaming dentro de la infraestructura de Amazon Luna.

Otro punto clave es la eliminación total de las tiendas de terceros integradas en Luna. Las secciones dedicadas a EA, Ubisoft y GOG desaparecen, así como la posibilidad de vincular cuentas externas nuevas o ampliar la biblioteca mediante esos canales. Es el fin del modelo en el que Luna actuaba como prolongación de otras plataformas.

Fin de las suscripciones externas: Ubisoft+, Jackbox y otros canales

El recorte no se limita a las compras de juegos. Amazon ha confirmado que todas las suscripciones de terceros contratadas a través de Luna, como Ubisoft+ o los canales de Jackbox Games, quedan descontinuadas dentro del servicio.

Los usuarios ya no pueden registrarse a nuevas suscripciones externas usando la interfaz de Luna, y las que siguen activas se mantendrán únicamente hasta el final del siguiente ciclo de facturación. Una vez termine ese periodo, se cancelarán automáticamente desde el propio ecosistema de Amazon.

Quien quiera continuar con este tipo de servicios deberá renovar directamente con cada compañía, fuera de Luna. Es decir, suscribiéndose a Ubisoft+ o a otros catálogos desde las páginas oficiales de cada proveedor, y utilizando luego sus propias aplicaciones o plataformas para jugar.

En paralelo, Amazon ha empezado a comunicar a algunos clientes la posibilidad de obtener acceso gratuito temporal a Luna Premium como compensación parcial por estos cambios, aunque sin detallar de forma pública la duración exacta de la promoción ni las condiciones concretas para cada región.

Luna Standard y Luna Premium: el nuevo eje del servicio

Con la retirada de las compras individuales, la integración con EA, Ubisoft y GOG, y la desaparición de canales externos, el servicio se reorganiza alrededor de dos grandes pilares: Luna Standard y Luna Premium, junto con las ventajas específicas para miembros Prime.

La idea de Amazon es moverse hacia un modelo que recuerda al de otras plataformas de suscripción: un catálogo rotatorio de juegos incluidos en la cuota mensual, sin que el usuario tenga que comprar títulos de forma independiente. En el caso europeo y español, esto se traduce en un enfoque muy similar al de otros servicios que ya conocemos: pagas una suscripción y juegas a lo que haya en ese momento en la lista.

En los últimos meses, la compañía ha destacado la existencia de más de medio centenar de juegos disponibles para los clientes Prime, una rotación mensual de títulos y la llegada de propuestas pensadas para partidas rápidas y accesibles. Es una estrategia que encaja con perfiles más casuales, familias y jugadores que no quieren complicarse con múltiples compras y plataformas.

Luna Premium se plantea como el nivel superior, con una biblioteca más amplia de títulos “premium” y una selección que, en otros territorios, incluye juegos de gran presupuesto y producciones conocidas. Aunque la disponibilidad de algunos títulos puede variar según la región, el mensaje general de Amazon es claro: el futuro de Luna pasa por estas suscripciones internas y por reforzar el valor para quienes ya están dentro del ecosistema de Amazon, especialmente los usuarios Prime.

Una apuesta por un modelo tipo “Netflix” del juego en la nube

Si se mira con algo de perspectiva, el paso de Amazon supone abandonar la idea de un servicio híbrido y abrazar un modelo más parecido al de Netflix: una suscripción, un catálogo incluido y nada de compras individuales ni integración profunda con bibliotecas externas. Este movimiento se enmarca en el contexto de otros actores del sector como Xbox Cloud Gaming que también han apostado por modelos centrados en suscripción y streaming.

Desde la compañía se insiste en que la decisión responde a los comentarios de los jugadores, que supuestamente pedían “acceso sencillo a grandes juegos, más funciones sociales y un flujo constante de contenido nuevo”. Reduciendo opciones y canales, Luna se convertiría en una plataforma más clara y directa, sin la complejidad de mezclar compras, códigos de terceros y distintos tipos de suscripciones.

Sin embargo, para una parte de los usuarios, sobre todo aquellos que utilizaban Luna para aprovechar sus bibliotecas de PC sin invertir en un equipo potente, el cambio supone perder una de las ideas más interesantes del juego en la nube: comprar una vez y poder jugar en cualquier pantalla sin preocuparse de las instalaciones.

En mercados como el español, donde el juego en streaming todavía está encontrando su sitio, este giro deja a Luna en una posición más tradicional y menos diferenciada frente a otras ofertas centradas también en la suscripción. Lo que antes podía atraer a quienes ya tenían una buena colección de juegos en distintas tiendas, ahora se dirige claramente a quienes prefieren pagar una cuota y olvidarse de gestionar bibliotecas.

Fechas clave, datos guardados y ausencia de reembolsos

Más allá del cambio de filosofía, hay detalles prácticos que conviene tener bien atados. El primero es el calendario: el 10 de abril de 2026 es la fecha en la que Luna deja oficialmente de ofrecer tiendas de juegos internas, compras sueltas y nuevas suscripciones de terceros.

Desde ese momento, ya no es posible adquirir o vincular juegos nuevos a través de EA, Ubisoft o GOG dentro de Luna. Los títulos ya comprados o asociados siguen funcionando, pero solo hasta el 10 de junio de 2026, día en el que finaliza el soporte para el streaming de cualquier contenido dependiente de esas integraciones externas.

Amazon ha señalado además que no tiene previsto ofrecer reembolsos por las compras realizadas a través de Luna, dado que los juegos continúan disponibles en las plataformas de origen. Es decir, el cliente no pierde el derecho a jugar a lo que compró, pero sí pierde la comodidad de hacerlo vía nube en Luna.

Por otro lado, se habilitará un periodo limitado para que los usuarios puedan descargar sus datos guardados: durante 90 días a partir del 10 de junio se podrán exportar partidas y progresos, aunque la compatibilidad dependerá de cada título y de cómo gestione cada tienda esa información. Es un aspecto técnico que puede resultar especialmente relevante para quienes combinan juego en la nube y juego en PC.

Un servicio más simple, pero también más limitado

Con todos estos cambios, Amazon Luna se convierte en un servicio más fácil de explicar y, probablemente, más sencillo de mantener desde el punto de vista de acuerdos comerciales y soporte técnico. Menos piezas móviles, menos contratos con terceros y una estructura de ingresos centrada en la suscripción.

La otra cara de la moneda es que la plataforma pierde parte de aquello que la hacía diferente en el ecosistema del juego en la nube. La opción de comprar títulos concretos, de traer bibliotecas ya pagadas y de contratar suscripciones externas desde un mismo punto daba a Luna un grado de flexibilidad que ahora desaparece.

El impacto real para los jugadores en España y el resto de Europa dependerá de cómo estuvieran usando el servicio. Quien solo aprovechaba los juegos incluidos con Prime o se limitaba al catálogo de Luna Standard y Premium notará pocos cambios inmediatos. En cambio, quienes habían construido su experiencia alrededor de las compras a la carta y de la integración con EA, Ubisoft o GOG verán cómo parte de lo que ofrecía Luna se desvanece en cuestión de semanas.

Lo que queda ahora es un Amazon Luna más compacto, apoyado en suscripciones internas y en el ecosistema Prime, que renuncia a un modelo ambicioso pero complejo para centrarse en algo más predecible. Para los jugadores, el reto será valorar si este nuevo planteamiento compensa la pérdida de opciones, y si el catálogo y las condiciones que lleguen a España y Europa están a la altura de un mercado cada vez más exigente con los servicios en la nube.