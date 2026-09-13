Apple ha presentado la nueva generación de su reloj inteligente en la keynote de septiembre, y lo ha hecho con una premisa clara: la de mejorar la relación entre los datos que se miden y la interpretación que hacemos de ellos. El Apple Watch Series 12 estrena un sistema de sensores rediseñado y el nuevo chip S11, que juntos permiten un control continuo del ritmo cardiaco durante las 24 horas del día. Aunque los iPhone 18 Pro y el iPhone Duo fueron los grandes protagonistas del evento, los nuevos relojes han traído consigo una serie de novedades que merece la pena analizar por qué suponen un paso adelante real con respecto a las generaciones anteriores.

Esta nueva generación recupera la caja de cerámica, que no veíamos desde el Apple Watch Series 5, en acabados blanco perla y azul nocturno. También se renueva la gama de colores y se mantiene el diseño cuadrado que caracteriza a esta familia. El precio de partida en España se mantiene en 449 euros para el modelo de 42 mm, por lo que Apple continúa consolidando su apuesta por un producto que prioriza la salud, el deporte y la integración con el resto de su ecosistema. Eso sí, la decisión de compra no siempre es fácil, especialmente para quienes ya tienen un Series 10 o Series 11.

Salud, diseño y procesador

El nuevo sistema de sensores de salud del Apple Watch Series 12 incluye sensores ópticos y eléctricos, junto con LEDs verdes más grandes y eficientes que permiten medir la frecuencia cardiaca cada cinco segundos durante todo el día. Esto supone un cambio importante con respecto a las generaciones anteriores, que solo tomaban el pulso de forma continua durante el ejercicio. Además, la variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) se mide hasta 24 veces más a menudo que antes, y Apple ahora distingue entre la VFC de recuperación y la VFC general, lo que ayuda a identificar señales diarias de estrés y recuperación de forma más precisa.

La nueva función llamada Disposición es otra de las grandes novedades. Esta herramienta analiza la actividad reciente, la carga de ejercicio, las constantes vitales y la calidad del sueño para ofrecer un valor de 0 a 10 con una recomendación clara. La puntuación se actualiza a lo largo del día según se van recibiendo nuevos datos, y la idea es ayudar al usuario a decidir si debe esforzarse más o descansar. Apple ha desarrollado el algoritmo con datos del Apple Heart and Movement Study, en colaboración con especialistas del ejercicio físico y doctores de la compañía.

El chip S11, que llega tras varias generaciones sin cambio de procesador, es clave para estas nuevas capacidades. Mejora el rendimiento general del dispositivo y permite una gestión energética más eficiente, aunque la autonomía nominal se mantiene en hasta 24 horas de uso regular. Lo que sí ha mejorado es la carga rápida: ahora 15 minutos de carga aportan hasta 12 horas adicionales, un 50% más que el modelo anterior. En los entrenamientos al aire libre, la duración sube hasta 10 horas, un 25% más que en la generación anterior.

El software y la privacidad

En el plano del software, watchOS 27 introduce una cuadrícula dinámica de apps con iconos sugeridos por Siri y un nuevo gesto de toque con un solo dedo para interactuar con el Grupo Inteligente. También se incorporan las funciones de Audio Intelligence, que incluyen Siri Recap y Live Rewind, diseñadas para ayudar a los usuarios a recordar conversaciones y detectar sonidos importantes. Apple insiste en que estas funciones se procesan dentro del propio chip S11 y no crean ni almacenan grabaciones, y que tanto el usuario como Apple no pueden acceder al audio sin procesar. Esto significa que la privacidad sigue siendo un pilar fundamental del diseño, aunque estas funciones de inteligencia artificial no estarán disponibles inicialmente en la Unión Europea.

Otro dato relevante que se ha confirmado a través de Xcode 27 y MacRumors es que tanto el Apple Watch Series 12 como el Apple Watch Ultra 4 integran 4 GB de RAM, el doble que las generaciones anteriores. Dado que Apple no suele publicar las especificaciones de memoria de sus relojes, esta información llega gracias a los desarrolladores. Este aumento de memoria permitirá, sobre todo, manejar mejor las nuevas funciones de inteligencia artificial y el rendimiento general del sistema.

El nuevo podómetro y los pasos

En cuanto al seguimiento de la actividad diaria, Apple ha rediseñado el podómetro con nuevos algoritmos de aprendizaje automático que prometen mediciones de distancia más precisas durante los entrenamientos de andar o correr en interiores. El chip S11 también permite que el recuento de pasos diarios sea más exacto, y se introduce una nueva complicación de pasos en tiempo real en la esfera del reloj. Según Apple, el Apple Watch Series 12 ofrece ahora el seguimiento de pasos más preciso en un smartwatch, una afirmación que respalda con un estudio que comparó la precisión de 1.000 pasos validados mediante vídeo con los principales relojes inteligentes de la industria.

En comparación con la competencia, la autonomía del Apple Watch sigue siendo más limitada que la de otros relojes como el Huawei Watch GT 7 Pro, que puede alcanzar hasta 12 días con un uso típico. El Galaxy Watch9 de Samsung parte de un precio más bajo (309,95 euros) y ofrece funciones como la detección de apneas del sueño, aunque la integración con el ecosistema de Apple es, para muchos usuarios, un valor diferencial que justifica la diferencia de precio.

Precios y disponibilidad

El Apple Watch Series 12 está disponible en cajas de 42 y 46 mm, con acabados de aluminio en bronce oscuro, negro, dorado y gris espacial; titanio en oro radiante y natural; y cerámica en blanco perla y azul nocturno. Los modelos de aluminio incorporan Ceramic Shield 2, un material cuya resistencia es un 60% superior a la del Ion-X de la generación anterior. Las reservas están abiertas desde el día de la presentación y las primeras unidades llegarán a las tiendas el viernes 18 de septiembre. Los precios comienzan en 449 euros para el modelo de aluminio de 42 mm, 799 euros para la versión de titanio y 1.049 euros para la versión de cerámica, aunque este último precio puede variar según el mercado y los impuestos locales.

También se renueva el Apple Watch Ultra 4, que mantiene la orientación hacia deportes de resistencia y actividades al aire libre, con una autonomía de hasta 50 horas y 84 horas en modo de bajo consumo. Los dos modelos comparten el mismo sistema de sensores, la función de Disposición, la mejora del podómetro y el nuevo chip S11.

Con todo esto, la nueva generación del Apple Watch supone un avance notable para aquellos que buscan un mayor conocimiento de su estado de salud, una mejor precisión en sus entrenamientos y una integración total con el iPhone. Las mejoras son reales, se notan en el día a día y la recuperación de la cerámica añade un toque de distinción que muchos usuarios esperaban. Para quienes vienen de un Series 10 o Series 11, la decisión dependerá de lo que valoren la medición cardiaca continua, la nueva puntuación de Disposición y la IA, mientras que para los que actualicen desde modelos más antiguos, el salto será evidente desde el momento en que se lo pongan en la muñeca.