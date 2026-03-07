¿Sobrevivirá el iPad al nuevo MacBook Neo?

Durante años, el iPad de entrada ha sido el caballo de Troya de Apple en el sector educativo. Un dispositivo asequible, versátil y capaz. Pero la llegada del MacBook Neo ha cambiado las reglas del juego de la noche a la mañana. Pienso que Apple ha creado un problema de jerarquía interna difícil de resolver: si quieres un dispositivo para estudiar y trabajar, el MacBook Neo ofrece una ventana al mundo profesional con macOS por un precio que, en el cómputo global, es más competitivo que un iPad «vestido» de portátil.

Mi experiencia me dice que el usuario educativo busca la máxima eficiencia por euro invertido. Históricamente, el iPad ganaba por goleada en el precio de partida, pero la brecha se ha estrechado tanto que la decisión ya no es financiera, sino funcional. Apple se enfrenta ahora al reto de actualizar su iPad básico para la era de la IA sin que el precio lo empuje directamente a los brazos del MacBook Neo o, peor aún, que canibalice las ventas del iPad Air hasta hacerlo irrelevante.

La comparativa del presente: El muro de los accesorios

Para entender la gravedad del asunto, basta con mirar la tabla de especificaciones actual. El MacBook Neo llega con el chip A18 Pro, 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento de base por 699€. Si intentamos configurar un iPad de 11ª generación (A16) para que sea mínimamente productivo en un entorno de redacción, nos encontramos con un muro económico que rompe la lógica del ecosistema cerrado.

Especificación iPad 11 (Actual) MacBook Neo Procesador Chip A16 Chip A18 Pro Memoria RAM 6 GB 8 GB Almacenamiento Base 128 GB 256 GB Precio Base 379€ (aprox) 699€ Precio con Teclado 678€ (Magic Keyboard) 699€ (Incluido)

Como vemos, al añadir el teclado oficial, el iPad básico prácticamente iguala el precio del MacBook Neo pero ofreciendo un procesador dos generaciones por detrás, menos RAM y la mitad de almacenamiento. Es una ineficiencia de compra que Apple no podrá mantener durante mucho tiempo si quiere que el iPad siga siendo la opción preferida de los estudiantes de secundaria y universidad.

La encrucijada del iPad 12: El factor IA

El gran problema para el próximo iPad básico (12ª gen) es Apple Intelligence. Para que el dispositivo sea viable en 2026, debe montar al menos el chip A17 Pro o el A18, junto con 8GB de RAM. Esta subida de especificaciones técnica acerca al iPad básico peligrosamente al iPad Air. Si Apple mantiene el precio bajo, el iPad Air perderá su razón de ser para el 90% de los usuarios. Si Apple sube el precio del iPad básico para «hacer sitio» al Air, se meterá de lleno en el terreno del MacBook Neo. El iPad básico corre el riesgo de convertirse en un producto de nicho para consumo de contenido multimedia.

Impacto en el usuario: ¿Hacia dónde mirar?

Para el usuario, esta confusión es una excelente noticia a corto plazo, pero un laberinto a largo plazo. Nunca ha habido tanta potencia por tan poco dinero en el catálogo de Apple. Sin embargo, la obsolescencia planea sobre el iPad 11 actual. Comprar hoy un dispositivo con 6GB de RAM es quedarse fuera de las funciones más avanzadas de iPadOS 26 antes de que termine el curso escolar.

Mi recomendación es clara: si el uso principal es la toma de notas manuscritas, el iPad sigue siendo imbatible. Pero si hay que redactar trabajos largos, el MacBook Neo es el claro ganador. Apple ha desplazado el centro de gravedad del sector educativo de nuevo hacia el Mac, dejando al iPad en una extraña adolescencia técnica de la que solo podrá salir con un rediseño total de su estrategia de precios.

Estamos asistiendo al fin del iPad como «el ordenador para todo el mundo». Apple ha decidido que si quieres un ordenador barato, te dará un Mac. Y si quieres un iPad, tendrás que aceptar que es un complemento de lujo o una herramienta creativa específica. La limpieza de catálogo que Cook ha evitado durante años se ha vuelto ahora inevitable por culpa de la potencia que exige la inteligencia artificial.

Conclusión crítica: El precio de la inteligencia

La encrucijada de Apple no es técnica, es de identidad. Al lanzar el MacBook Neo, han admitido que macOS sigue siendo el rey de la productividad. El iPad básico ha quedado arrinconado: demasiado caro si se equipa, demasiado limitado si no se hace. El problema es que no parece haber una solución clara a este problema, ahora mismo se tome la decisión que se tome, está condenada a ser una equivocación.

Al final, la «limosna» tecnológica de Apple se ha acabado. La estandarización de los 8GB de RAM ha obligado a la compañía a subir el listón de su gama más económica, y eso tiene un coste. En este nuevo tablero, el MacBook Neo es el jaque mate a una estrategia de tablets que desde hace un tiempo resulta confusa para el consumidor medio. El futuro de Apple en las aulas es un teclado real y una manzana en la tapa, no una funda que intenta imitar lo que un Mac ya hace mejor.