Mammotion ha conseguido labrarse un nombre respetable en el sector del jardín conectado gracias a sus robots cortacéspedes autónomos. Sin embargo, trasladar esa experiencia al medio acuático es un desafío muy diferente. Con el Mammotion Spino E1, la compañía ha optado por crear un robot con prestaciones básicas, una buena autonomía y un software simple de manejar. Tras probarlo a fondo durante varios ciclos de limpieza, os contamos nuestras impresiones.

Diseño y ergonomía: compacto y ligero

Al sacar el Spino E1 de la caja, su aspecto exterior no impacta visualmente. No obstante, en el terreno puramente práctico ofrece una ventaja clara: con un peso de 9,5 kg (21 libras), resulta considerablemente más manejable que la mayoría de alternativas del mercado al meterlo o sacarlo del agua.

La tracción se encomienda a un sistema de doble oruga complementado por un cepillo frontal único que se encarga de la limpieza. En la zona superior se ubica el acceso al cesto de filtrado, el cual dispone de una capacidad de 2,8 litros. Es un volumen comedido que va en consonancia directa con sus dimensiones exteriores, pensado principalmente para piscinas de tamaño medio o pequeño, aunque la marca promete 150 metros cuadrados de limpieza, por autonomía y prestaciones esa cifra me parece excesiva.

El único punto de su construcción que me genera dudas es el tapón para el puerto de carga. Mammotion ha recurrido a un tapón de goma convencional que, durante nuestros días de prueba, no impidió que la humedad penetrara en la cavidad tras cada inmersión. Es cierto que en ningún momento impidió la carga del dispositivo, pero creo que es un elemento a mejorar.

Especificaciones y rendimiento: funcionalidad justa sobre el papel

El control del Spino E1 es sencillo y se apoya en un botón físico en el frontal y en la aplicación móvil complementaria. El dispositivo integra cuatro modos de funcionamiento principales:

Fondo (Floor): se concentra exclusivamente en limpiar la superficie inferior de la piscina.

se concentra exclusivamente en limpiar la superficie inferior de la piscina. Paredes (Wall): dedicado por completo a la subida y cepillado de paredes y línea de flotación.

dedicado por completo a la subida y cepillado de paredes y línea de flotación. Completo (All): ejecuta un ciclo secuencial de suelo, paredes y línea de flotación.

ejecuta un ciclo secuencial de suelo, paredes y línea de flotación. Modo Eco: realiza limpiezas de 50 minutos en días alternos para mantenimiento rutinario, permitiendo unas tres sesiones por carga completa. Ideal para cuando vamos a ausentarnos de casa en vacaciones.

En el apartado inalámbrico, incorpora Bluetooth para la vinculación directa y Wi-Fi de 2,4 GHz destinado a recibir actualizaciones de firmware. El emparejamiento inicial es directo y rápido, y la aplicación resulta bastante simple, con un manejo muy intuitivo y toda la información que necesitamos conocer para su funcionamiento, sin menos complejos (ni funciones avanzadas).

Experiencia de uso diario y puntos críticos

El comportamiento dentro del agua es correcto. Con los residuos de tamaño mediano o grande, no hay ningún problema, pero con los residuos mas finos, como arena fina o polvo, el tamaño del filtro no es lo suficientemente pequeño como para retenerlos, por lo que el robot los devuelve al agua. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de limpiar la piscina, sobre todo tras un periodo largo sin limpiarla. Es perfecto para un mantenimiento a lo largo del verano, pero no así para una primera limpieza porque enturbiará el agua.

Dentro de la aplicación existe una función denominada Turbo Cleaning que incrementa sustancialmente el caudal de aspiración y mejora la eficacia de limpieza general sin comprometer drásticamente la batería. El inconveniente es que esta opción debe activarse manualmente desde el teléfono antes de cada ciclo, ya que el sistema se reinicia a su potencia básica de fábrica en cada encendido. Después de varias pruebas es el modo de limpieza que recomiendo en la mayoría de las ocasiones.

Autonomía real y sistema de recuperación

El robot monta una batería de 6.000 mAh y requiere aproximadamente 3 horas para una carga al 100%. Aunque el fabricante promete hasta 3,5 horas de funcionamiento continuo, en el uso real las sesiones son de unas 3 horas, no más.

La extracción del robot del agua es sencilla. Al finalizar la limpieza, el Spino E1 sube a la línea de flotación y se mantiene en la superficie propulsándose para que podamos sacarlo con la mano, lo cual además es mucho mas fácil que en otros modelos gracias a su peso. Pero si no estas pendiente, tras 10 minutos el motor se detiene y el equipo termina hundiéndose hasta el fondo, obligándonos a recurrir al gancho accesorio de pértiga incluido en la caja. Esto es algo común a todos los robots que he probado, incluso de gamas superiores.

Veredicto final y balance

El Mammotion Spino E1 es una compra inteligente para quienes posean una piscina mediana o pequeña, deseen un robot sin cables y prioricen ante todo la facilidad de manejo y la ligereza física para sacarlo del agua sin esfuerzo. No obstante, no esperes funciones avanzadas ni que retenga el polvo fino que se deposite en el fondo de la piscina. Por su precio ofrece unas prestaciones adecuadas siempre que seas consciente de sus limitaciones. Su precio oficial es de 599 euros pero puedes encontrarlo con ofertas interesantes por debajo de los 500 euros fácilmente en Amazon (enlace)

Lo mejor

Maniobrabilidad y peso ligero: chasis compacto muy fácil de manipular y extraer del agua sin sobreesfuerzo físico.

chasis compacto muy fácil de manipular y extraer del agua sin sobreesfuerzo físico. Mantenimiento sencillo del cesto: cesto superior accesible que se vacía y aclara bajo la manguera en cuestión de segundos.

cesto superior accesible que se vacía y aclara bajo la manguera en cuestión de segundos. Aplicación para smartphone: muy fácil de manejar, sin complicaciones.

muy fácil de manejar, sin complicaciones. Precio contenido: se posiciona como una opción relativamente asequible dentro del mercado de robots inalámbricos sobre todo cuando se adquiere en oferta.

A mejorar

Tapón del puerto de carga: el agua penetra en el puerto, si bien no provoca ningún problema en el funcionamiento o carga del dispositivo.

el agua penetra en el puerto, si bien no provoca ningún problema en el funcionamiento o carga del dispositivo. Filtro del depósito de suciedad: no retiene el polvo mas fino que se deposita en el fondo tras periodos largos sin limpiar.

Nota final: 7/10