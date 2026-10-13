Cuando vimos que el Apple TV 4K subía el pasado mes de junio hasta los 229 euros, muchos pensamos que el dispositivo había tocado techo. Nos equivocábamos. La llegada de la nueva generación con el procesador A19 y las funciones de Siri AI ha venido acompañada de una etiqueta que cuesta asimilar: 349 euros de partida. Es una cifra que descoloca a cualquiera que siga la trayectoria del producto y que nos obliga a plantearnos qué está buscando realmente Apple en nuestro salón.

Hablamos de un reproductor que siempre ha jugado en una liga propia en cuanto a estabilidad, calibración y limpieza de interfaz, pero que ahora se planta en el precio de una consola doméstica o un televisor completo de gama de entrada. Además, el movimiento tiene una arista curiosa: buena parte de las novedades de software basadas en inteligencia artificial terminarán llegando también a modelos anteriores desde la segunda generación. Por eso, para entender este salto no basta con mirar las especificaciones técnicas; hay que mirar las cuentas y la hoja de ruta de la compañía.

La trampa de la potencia: un motor sobredimensionado para ver series

Desde el punto de vista del hardware puro, montar un chip A19 en una caja conectada a la corriente y sin las limitaciones de batería de un iPhone es una barbaridad técnica. La potencia gráfica y la capacidad de cálculo neuronal que ofrece este silicio están fuera de toda duda. Sin embargo, mi sensación en el día a día con este tipo de dispositivos es que llevamos años chocando contra el mismo muro: el software no acompaña semejante despliegue.

El techo del streaming: Para reproducir vídeo en 4K con Dolby Vision o saltar entre pistas de audio en alta resolución, el procesador A15 del modelo previo ya iba completamente sobrado. El nuevo chip no va a hacer que una película en streaming se vea el doble de bien.

Para reproducir vídeo en 4K con Dolby Vision o saltar entre pistas de audio en alta resolución, el procesador A15 del modelo previo ya iba completamente sobrado. El nuevo chip no va a hacer que una película en streaming se vea el doble de bien. El eterno quiero y no puedo del videojuego: Apple vuelve a insinuar que esta potencia abre la puerta a títulos de mayor envergadura, pero la realidad del salón es tozuda. Sin acuerdos de peso con grandes estudios ni un mando dedicado en la caja, el catálogo de tvOS sigue lejos de justificar semejante músculo gráfico.

Apple vuelve a insinuar que esta potencia abre la puerta a títulos de mayor envergadura, pero la realidad del salón es tozuda. Sin acuerdos de peso con grandes estudios ni un mando dedicado en la caja, el catálogo de tvOS sigue lejos de justificar semejante músculo gráfico. Siri AI no es exclusiva: Si la nueva interacción por voz va a convivir en generaciones previas apoyándose en la nube o en arquitecturas anteriores, el argumento del silicio de última generación pierde casi toda su fuerza como motivo de compra obligatorio.

Poner un silicio de vanguardia en un equipo pensado para estar debajo de la tele tiene poco sentido si el uso diario sigue limitándose a abrir tres aplicaciones de vídeo y consultar el tiempo.

De reproductor multimedia a nodo de control doméstico

Si la reproducción de contenidos no explica la subida, tenemos que mirar hacia la domótica y los servicios. Con Tim Cook al frente, las decisiones de catálogo responden siempre a una lectura muy pragmática del margen operativo. Apple sabe que no puede ni quiere competir con las llaves HDMI baratas de Amazon o Google; esa batalla por el volumen a bajo coste la dio por perdida hace tiempo.

Pienso que lo que estamos viendo es un intento de cambiar discretamente el producto de categoría. Al incorporar micrófonos de escucha lejana en el propio chasis para prescindir del mando físico, soporte nativo para redes Thread y Matter y la capacidad de procesar peticiones complejas en local, el Apple TV deja de ser un simple accesorio de ocio para posicionarse como una centralita de domótica avanzada. En la cabeza de los ingenieros de Cupertino, no estás pagando por ver películas, sino por instalar un servidor doméstico silencioso que gestiona cámaras, sensores y automatizaciones de toda la casa con la máxima privacidad.

El dilema de los ciclos de renovación eternos

Hay otro factor clave que rara vez se menciona y que pesa mucho en las oficinas de California: el Apple TV es un producto que prácticamente no se rompe ni se queda obsoleto a corto plazo. Mientras que un teléfono se sustituye cada tres o cuatro años, un reproductor de salón puede durar fácilmente seis o siete temporadas ofreciendo una experiencia impecable. Ante una tasa de renovación tan baja, Apple ha preferido elevar drásticamente el margen por unidad vendida, asumiendo que venderá menos cajas pero extraerá mucho más beneficio de cada comprador convencido.

Cómo cambia esto las cosas para el usuario de a pie

En el uso real, este cambio de rumbo levanta una barrera enorme. Durante mucho tiempo, el Apple TV era esa recomendación fácil y elegante que hacíamos a amigos y familiares que estaban hartos de los menús lentos y la publicidad invasiva de los sistemas de sus Smart TV. A 349 euros, esa recomendación sencillamente deja de existir.

Un desembolso difícil de asimilar: Pagar esta cantidad por un dispositivo secundario resulta un freno evidente para el usuario general, que preferirá asumir las carencias del sistema nativo de su televisor antes que hacer semejante inversión.

Pagar esta cantidad por un dispositivo secundario resulta un freno evidente para el usuario general, que preferirá asumir las carencias del sistema nativo de su televisor antes que hacer semejante inversión. Un coto cerrado para entusiastas: El nuevo modelo queda casi reservado a quienes ya tienen una inversión importante en el entorno de la manzana, con varios HomePod configurados como salida de audio principal y una red domótica que realmente exprima el procesador en segundo plano.

El nuevo modelo queda casi reservado a quienes ya tienen una inversión importante en el entorno de la manzana, con varios HomePod configurados como salida de audio principal y una red domótica que realmente exprima el procesador en segundo plano. El mercado de ocasión como refugio: La consecuencia directa es que las generaciones de 2021 y 2022 se vuelven de golpe las compras más inteligentes y equilibradas del mercado para quien solo busca calidad de imagen y fluidez.

¿Ha perdido Apple la perspectiva con el salón?

Steve Jobs solía referirse al Apple TV como un pasatiempo, un proyecto lateral con el que experimentar mientras encontraban la tecla adecuada para el televisor. Con los años, el producto encontró su sitio gracias a un rendimiento sobresaliente y a un cuidado exquisito por la experiencia visual. Sin embargo, fijar una tarifa de 349 euros apoyándose en un chip A19 que el 95% del público no va a exprimir me parece un paso en falso en términos de posicionamiento.

Al intentar justificar el precio convirtiéndolo en un centro de cálculo doméstico sobredimensionado, Apple corre el riesgo de desconectar el dispositivo de su propósito original y volverlo invisible para el gran público. Queda por ver si el usuario medio estará dispuesto a pagar el precio de un dispositivo casi profesional solo por tener a Siri escuchando en el mueble del salón.

¿Cómo veis este movimiento? ¿Creéis que las funciones de Siri AI y la potencia del A19 justifican llegar a los 349 euros, o pensáis que Apple ha tensado demasiado la cuerda con el precio de su reproductor? Os leo en los comentarios.