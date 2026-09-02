La keynote del 9 de septiembre: ordenamos los rumores de más a menos probables

Cada vez que se acerca el evento de septiembre de Apple, el volumen de filtraciones alcanza un nivel en el que cuesta separar el dato fiable del simple deseo de la comunidad. En una semana se acabó el tiempo de los rumores y veremos por fin qué nos tiene preparado Apple para este final de año. Lejos de dejarnos llevar por titulares llamativos, conviene poner orden en la mesa. A continuación, ordenamos los productos esperados de mayor a menor probabilidad, y desgranamos en cada uno qué rumores tienen base sólida y cuáles conviene coger con pinzas.

1. Gama iPhone 18 Pro y Pro Max: la certeza del evento

Nadie duda de que los modelos Pro serán los protagonistas indiscutibles de la presentación. Son los terminales que sostienen el balance de la compañía durante el último trimestre del año y donde Apple concentra sus avances de fabricación más caros. Las filtraciones sobre ellos están muy maduras, aunque conviene jerarquizar qué veremos con total seguridad y qué podría quedar en el tintero.

Especificaciones de los modelos Pro (de más a menos probables)

Salto al chip A20 Pro en 2 nanómetros (Prácticamente seguro): El calendario de desarrollo de TSMC coincide plenamente con los tiempos de Apple. Esta reducción en la litografía traerá consigo una ganancia clara en eficiencia térmica y consumo de batería, además de un rendimiento sostenido superior.

El calendario de desarrollo de TSMC coincide plenamente con los tiempos de Apple. Esta reducción en la litografía traerá consigo una ganancia clara en eficiencia térmica y consumo de batería, además de un rendimiento sostenido superior. Subida a 12 GB de memoria RAM (Muy probable): Los modelos actuales han empezado a quedarse justos para gestionar tareas avanzadas en segundo plano y modelos de procesamiento local. Ampliar la memoria unificada es un paso técnico lógico que las cadenas de suministro dan por cerrado.

Los modelos actuales han empezado a quedarse justos para gestionar tareas avanzadas en segundo plano y modelos de procesamiento local. Ampliar la memoria unificada es un paso técnico lógico que las cadenas de suministro dan por cerrado. Módem propio de conectividad móvil (Muy probable): Tras años de desarrollo interno para reducir la dependencia de Qualcomm, las fuentes coinciden en que este año veremos una implementación más amplia de sus propios chips de comunicación en la gama más alta.

Tras años de desarrollo interno para reducir la dependencia de Qualcomm, las fuentes coinciden en que este año veremos una implementación más amplia de sus propios chips de comunicación en la gama más alta. Reducción de tamaño en la Isla Dinámica (Probable): Hay indicios de que los ingenieros han conseguido recolocar componentes del sistema biométrico para ocupar menos superficie en la pantalla, aunque el recorte visual será sutil y no una eliminación completa del orificio.

Hay indicios de que los ingenieros han conseguido recolocar componentes del sistema biométrico para ocupar menos superficie en la pantalla, aunque el recorte visual será sutil y no una eliminación completa del orificio. Lente principal con apertura variable mecánica (Poco probable): Se ha hablado de un mecanismo físico para alternar la entrada de luz y la profundidad de campo como en las cámaras tradicionales. Sin embargo, su complejidad de ensamblaje y el grosor que añade al módulo fotográfico hacen pensar que, si llega, podría retrasarse o reservarse solo para el modelo Pro Max.

2. Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4: renovación previsible

El reloj inteligente de la marca mantiene una puntualidad fija en el calendario otoñal. No esperamos una ruptura drástica con la generación anterior, sino ajustes pensados para afinar la autonomía y dar cabida a nuevos componentes internos sin engordar la caja.

Especificaciones de la gama Apple Watch (de más a menos probables)

Procesador de la serie S más eficiente (Prácticamente seguro): El reloj necesita margen de potencia para responder con rapidez a las consultas por voz y al procesado de datos biométricos sin drenar la batería antes de terminar la jornada.

El reloj necesita margen de potencia para responder con rapidez a las consultas por voz y al procesado de datos biométricos sin drenar la batería antes de terminar la jornada. Nuevo sistema de sujeción para las correas (Muy probable): Los esquemas filtrados sugieren un cambio en el enganche para ganar milímetros en el interior de la caja, lo que permitiría arañar espacio para una batería ligeramente más grande.

Los esquemas filtrados sugieren un cambio en el enganche para ganar milímetros en el interior de la caja, lo que permitiría arañar espacio para una batería ligeramente más grande. Nuevas funciones de monitorización de salud (Probable): Mejoras en los sensores ópticos existentes para detectar patrones de apnea o avisos de tensión arterial, aunque limitados a métricas de tendencia y no a mediciones clínicas exactas.

Mejoras en los sensores ópticos existentes para detectar patrones de apnea o avisos de tensión arterial, aunque limitados a métricas de tendencia y no a mediciones clínicas exactas. Acabado cerámico en el Apple Watch 12 (Probable): después de varios años puede que Apple recupere este material premium que ya pudimos ver en anteriores generaciones.

después de varios años puede que Apple recupere este material premium que ya pudimos ver en anteriores generaciones. Cambio de diseño en el chasis del modelo Ultra (Muy improbable): La caja de titanio del Ultra funciona comercialmente y apenas lleva unas generaciones en el mercado. Como mucho veremos un nuevo tono de acabado, pero la estructura exterior seguirá siendo continuista.

3. El primer teléfono plegable de Apple: el protagonista

El interés por ver la respuesta de Cupertino a los formatos plegables lleva meses alimentando titulares. Después de varios años con rumores sobre el plegable, parece casi oficial que este año será cuando veamos el primer iPhone con este diseño. La incógnita sigue siendo la fecha en la que saldrá a la venta, y en qué países.

Especificaciones del plegable (de más a menos probables si se presenta)

Diseño tipo libro con pantalla interna cercana a 8 pulgadas (Muy probable): Las fuentes coinciden en que Apple descarta por ahora el formato concha pequeño y prefiere un dispositivo que funcione como un teléfono normal por fuera y se convierta en una tableta compacta al abrirlo.

Las fuentes coinciden en que Apple descarta por ahora el formato concha pequeño y prefiere un dispositivo que funcione como un teléfono normal por fuera y se convierta en una tableta compacta al abrirlo. Configuración interna con chip A20 Pro y 12 GB de RAM (Muy probable): Si la compañía lanza un terminal que rondará o superará los 2.000 euros, no escatimará en la potencia del procesador principal.

Si la compañía lanza un terminal que rondará o superará los 2.000 euros, no escatimará en la potencia del procesador principal. Mecanismo de bisagra que disimule la arruga central (Muy Probable): Es el motivo principal por el que Apple ha tardado tanto en entrar en este mercado. Si lo presentan, será porque han logrado un panel con una deformación visual mínima.

Es el motivo principal por el que Apple ha tardado tanto en entrar en este mercado. Si lo presentan, será porque han logrado un panel con una deformación visual mínima. Cámara interna oculta bajo el panel (Poco probable): La calidad de imagen de estos sensores suele ser mediocre en comparación con los frontales tradicionales, y no encaja con los estándares fotográficos que la compañía exige en sus presentaciones.

4. Periféricos y accesorios para el hogar: candidatos a un segundo plano

En el último escalón de probabilidad se sitúan los accesorios y los equipos para casa, como una pantalla inteligente para controlar la domótica o la renovación de los modelos más pequeños de tableta. Son productos reales que están en desarrollo, pero la experiencia nos dice que Apple suele reservarlos para notas de prensa en octubre o eventos secundarios para no quitarle foco al teléfono.

Especificaciones esperadas (de más a menos probables)

iPad mini con panel OLED (probable): Trasladar la tecnología de pantalla que ya tienen los modelos superiores mejoraría el contraste y el consumo en el tamaño de bolsillo, manteniendo la tasa de refresco convencional.

Trasladar la tecnología de pantalla que ya tienen los modelos superiores mejoraría el contraste y el consumo en el tamaño de bolsillo, manteniendo la tasa de refresco convencional. Apple TV 4K (probable) : siempre es una incógnita cuándo se renovará este tipo de dispositivos. Se suele incluir en todas las quinielas, pero suele aparecer muy de tarde en tarde. Un diseño similar, y la incorporación de Apple Intelligence serían sus principales novedades, pero puede que se renueve más tarde, en una simple nota de prensa.

: siempre es una incógnita cuándo se renovará este tipo de dispositivos. Se suele incluir en todas las quinielas, pero suele aparecer muy de tarde en tarde. Un diseño similar, y la incorporación de Apple Intelligence serían sus principales novedades, pero puede que se renueve más tarde, en una simple nota de prensa. Pantalla inteligente de pared o mesa para el hogar (Poco probable): Un equipo con altavoz integrado y soporte magnético para gestionar bombillas, termostatos y llamadas, aunque su ventana de lanzamiento parece apuntar más hacia finales de año o principios del siguiente.

Un equipo con altavoz integrado y soporte magnético para gestionar bombillas, termostatos y llamadas, aunque su ventana de lanzamiento parece apuntar más hacia finales de año o principios del siguiente. AirPods con cámaras infrarrojas integradas (Muy improbable): Los informes indican que Apple investiga sensores ópticos diminutos para que los auriculares entiendan mejor los gestos y el entorno, pero según los rumores habrá que esperar al año que viene.

¿Cuál es tu quiniela para el evento del día 9 de septiembre?