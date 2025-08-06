Esta es la nueva animación de batería baja de iOS 26 Beta 5

Apple ha vuelto a hacerlo: donde cualquiera vería un simple aviso del 20% de batería, la compañía convierte ese momento —temido por todos, pero inevitable para la mayoría— en algo casi disfrutable. En la Beta 5 de iOS 26, la animación de batería baja cambia al más puro estilo Apple, y además te permite activar el modo de bajo consumo con un simple toque.

Sin avisar, se ha añadido un micro-momento visual que transforma la ya mítica notificación de batería baja. Ahora, al alcanzar el 20%, el iPhone sustituye el aviso clásico e irrumpe un círculo rojo animado, con un efecto de radar pulso al puro estilo “auxilio, pero cool”. Lo realmente interesante es la transición: la animación aparece desde la Dynamic Island (si tu modelo es compatible), incluye la opción para activar el Modo Bajo Consumo con un solo toque, y si ya está activado, el pulso se suaviza mientras la barra de energía cambia para reflejarlo.

Este cambio no es solo estético, tiene implicaciones en la experiencia diaria: activar el Modo Bajo Consumo es ahora un gesto directo, sin bucear en ajustes ni abrir paneles. Un toque, y listo. En resumen: la animación de batería baja en iOS 26 Beta 5 es uno de esos detalles tan sutiles como intencionados. Claro, esto sólo ocurre en los dispositivos que tienen Dynamic Island, que son la mayoría de los últimos modelos lanzados, consiguiendo como contrapartida que aquellos con modelos más antiguos tengan mayor sensación de que su iPhone se quedó atrás. Todo en Apple tiene una intención.

De momento es una nueva incorporación en esta Beta 5 que se suma a los muchos cambios en la interfaz del iPhone que se han ido añadiendo desde que se lanzara la primera Beta en el mes de junio, y seguro que no será el último. Recordad que Apple se guarda siempre un as en la manga para el nuevo iPhone.