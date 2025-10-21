Todo apunta a que la próxima gran novedad fotográfica de Apple será la apertura variable en los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max. Diversas filtraciones coinciden en que esta función llegaría integrada en la cámara principal de los modelos tope de gama, y que su objetivo es dar más control creativo y mejorar el resultado en condiciones de luz complicadas.

Qué es la apertura variable y qué aportaría en los iPhone 18 Pro

Según la publicación surcoreana ETNews y fuentes de la cadena de suministro, Apple habría cerrado los planes de implementación y ya estaría trabajando con sus socios para producir los módulos necesarios. Si se cumple el calendario habitual, la confirmación oficial no se conocerá hasta el lanzamiento de la generación de 2026, así que, por ahora, conviene tomarlo con la debida cautela.

En fotografía, la apertura regula cuánta luz entra al sensor y, de paso, afecta a la profundidad de campo. Con una apertura variable el usuario (o el propio sistema) puede abrir el diafragma para dejar pasar más luz en escenas oscuras, o cerrarlo en exteriores muy iluminados para evitar quemar altas luces y mantener más planos enfocados.

Más allá de la exposición, ajustar la apertura permite modular el desenfoque del fondo de forma física y natural. Frente a los retratos simulados por software, un iris mecánico ofrece transiciones de bokeh más creíbles y control fino de la nitidez en primer y segundo plano, algo que los fotógrafos agradecen tanto en stills como en vídeo.

Esta idea no es completamente nueva en móviles: marcas como Samsung ya la probaron en su día y firmas como Xiaomi la han recuperado con enfoques propios. Lo relevante, en este caso, es la escala y el pulido que Apple podría aplicar a nivel de hardware y de procesamiento computacional.

Cómo la integraría Apple en sus iPhone

Las filtraciones coinciden en que la apertura variable se limitaría a la cámara principal (gran angular) de los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max. No hay datos cerrados sobre el rango exacto de diafragmas, pero se habla de controles automáticos y opciones manuales, además de modos inteligentes que ajustarían la apertura para escenas concretas (paisajes, retratos, nocturnas o contraluces severos).

Esta mejora se había barajado anteriormente para una generación anterior, pero el plan habría sido retrasado y reencaminado hacia los iPhone 18 Pro. De confirmarse, quedaría reservada a los modelos más avanzados, reforzando la tradicional diferencia de prestaciones entre líneas.

El ensamblaje del módulo con apertura variable correría a cargo de LG Innotek y Foxconn, dos socios habituales de Apple. El componente clave que mueve el diafragma, el llamado actuador, lo suministrarían proveedores chinos de la casa, concretamente Luxshare ICT y Sunny Optical, según la prensa especializada.

Aunque ETNews sostiene que Apple ha finalizado la arquitectura de la solución, aún hay margen para ajustes antes de la producción en masa. Como siempre en este tipo de desarrollos, el diseño, el coste y la fiabilidad marcan el ritmo hasta llegar al producto final.

Efectos prácticos en fotos y vídeo

En situaciones de poca luz, abrir el diafragma ayuda a capturar imágenes más limpias y con menos ruido, reduciendo la necesidad de subir ISO o alargar la exposición. En escenas diurnas o con alto contraste, cerrar la apertura contribuye a conservar detalle en todo el encuadre y a contener las altas luces.

En vídeo, la posibilidad de dejar entrar menos luz sin recurrir siempre a velocidades de obturación extremas facilita una estética más cinematográfica (especialmente a 24 fps) y transiciones de desenfoque más suaves. Es un ajuste fino que complementa —no sustituye— al procesado y a los filtros ND.

Para usuarios avanzados, disponer de una apertura configurable abre la puerta a una creatividad mayor sin accesorios: desde retratos con bokeh orgánico hasta paisajes con foco profundo, pasando por interiores complejos donde equilibrar luces y sombras sin artificios.

Calendario previsto y grado de fiabilidad

Los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max se esperan en el ciclo de otoño de 2026, siguiendo el patrón de lanzamientos de la compañía. Hasta entonces, los detalles pueden cambiar y las especificaciones no son definitivas; no obstante, la concurrencia de fuentes de la cadena de suministro —con ETNews a la cabeza— da cuerpo a la filtración.

En un contexto de paridad en megapíxeles y sensores entre marcas, reforzar el control óptico con una apertura variable en la cámara principal parece la vía elegida por Apple para diferenciar sus modelos Pro, con un impacto directo en fotos y vídeo que va más allá de los algoritmos.