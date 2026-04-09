Aprender idiomas desde el móvil se ha convertido en algo tan cotidiano como revisar el correo o mirar redes sociales. Con un iPhone puedes sacar partido a ratos muertos en el metro, en la cola del súper o en el sofá para avanzar con el inglés, el francés, el japonés o casi cualquier idioma que se te ocurra.

La clave está en combinar motivación, constancia y una metodología que encaje contigo. En la App Store hay decenas de alternativas, pero no todas sirven para lo mismo. Algunas están pensadas para empezar desde cero, otras para pulir la pronunciación, la gramática o la conversación real. En este artículo repasamos con detalle las mejores apps y recursos para aprender idiomas de forma efectiva en tu iPhone, integrando también funciones de iOS y algunos trucos extra para que le saques todo el jugo. Vamos con todo sobre las mejores aplicaciones para aprender idiomas de forma efectiva en tu iPhone.

Duolingo: el punto de partida más popular para tu iPhone

Si hablamos de aprender idiomas con el móvil, es imposible no empezar por Duolingo. Esta aplicación lleva años siendo la app educativa más descargada del mundo en su categoría, en gran parte por su enfoque de juego: lecciones muy cortas, un sistema de puntos, rachas diarias y personajes que te van acompañando en cada unidad. Por eso te interesa seguir leyendo sobre este listado sobre las aplicaciones para aprender idiomas de forma efectiva en tu iPhone.

En tu iPhone puedes aprender con Duolingo más de 40 idiomas distintos, desde los habituales como inglés, francés, alemán, italiano o chino hasta otros más curiosos como esperanto, hawaiano, gaélico escocés o incluso alto valyrio. Para quienes empiezan desde cero o tienen un nivel básico, es una herramienta excelente para adquirir vocabulario, familiarizarse con la gramática elemental y perder el miedo al idioma.

Las lecciones se basan en ejercicios del tipo rellenar huecos, traducir frases, escoger la opción correcta o repetir en voz alta. Todo ello está diseñado mediante un método con base científica que busca favorecer la retención a largo plazo con pequeñas dosis diarias. Además, la app mide tu progreso con metas, logros y estadísticas que ayudan bastante a no perder la costumbre.

Duolingo es gratis en la App Store y puedes usar una parte muy amplia del contenido sin pagar. Aun así, existe una versión de pago, Súper Duolingo, que elimina anuncios, te da vidas ilimitadas, un restaurador de racha mensual y acceso más cómodo a todas las unidades. Los planes de suscripción son de pago recurrente a través de tu cuenta de Apple, con renovaciones automáticas que puedes desactivar desde los ajustes de la App Store cuando quieras.

Conviene tener en cuenta también sus límites: si ya tienes un nivel avanzado, notarás que el enfoque se queda algo corto en naturalidad y profundidad. Algunos usuarios han señalado que ciertas frases no suenan del todo naturales y que los ejercicios de traducción a veces aceptan respuestas discutibles. Para afianzar la base y coger ritmo diario es ideal, pero para alta fluidez conviene combinarla con otras herramientas.

Memrise: vocabulario y pronunciación con vídeos reales y IA

Memrise es otra de las grandes referencias cuando hablamos de aplicaciones para aprender idiomas en el iPhone, especialmente si te interesa sumar vocabulario y escuchar a nativos. Su punto fuerte es que muchas de sus lecciones se apoyan en pequeños vídeos grabados por hablantes nativos, de forma que ves y escuchas cómo se usan las expresiones en contextos cotidianos.

Su sistema combina preguntas de opción múltiple, ejercicios de mecanografía, pruebas de escucha y diferentes tipos de “repasos” para fijar lo aprendido. Todo se apoya en técnicas de repetición espaciada, lo que te ayuda a recordar con más facilidad palabras y frases. Además, la plataforma incluye una IA con la que puedes practicar conversaciones simuladas, lo que viene muy bien para empezar a hablar sin la presión de hacerlo con otra persona.

Memrise ofrece cursos para unos 30 idiomas distintos (desde el español hay disponibles menos, pero siguen siendo bastantes), y la comunidad también puede crear sus propios cursos y compartirlos, de manera que hay material extra para vocabulario muy específico. Eso sí, la parte gratuita es limitada y para desbloquear todas las herramientas y cursos tendrás que pasar por una suscripción de pago mensual o anual.

Más que una app completa para cubrir todas las destrezas, Memrise brilla como complemento: es ideal si ya estudias con otra plataforma y quieres usar tu iPhone para reforzar vocabulario de forma audiovisual, con vídeos y audios reales, pero sin dejar de lado otras partes del idioma como la gramática o la escritura en otras apps.

Busuu: cursos estructurados y comunidad de nativos

Busuu da un paso más hacia un enfoque de “curso completo” en tu iPhone. Su propuesta mezcla lecciones diseñadas por lingüistas con una comunidad de usuarios que corrigen tus ejercicios y te ayudan en la práctica real. Es una de las opciones más interesantes si buscas un plan de estudio claro adaptado a tu disponibilidad.

Cuando configuras la app puedes indicar cuánto tiempo al día quieres dedicar al idioma y cuál es tu nivel aproximado. Con esa información, Busuu genera un plan personalizado con objetivos diarios, organizando las unidades para que avances de principiante a intermedio o incluso a un nivel avanzado según lo que tengas ya trabajado.

Dentro de cada curso encontrarás ejercicios de gramática, vocabulario, comprensión auditiva, expresión oral y escrita. Hay actividades tipo rellenar huecos, verdadero/falso, grabaciones de audio, prácticas de speaking y muchas otras variantes. Una función especialmente útil es la de enviar tus producciones (mensajes de voz o textos) para que hablantes nativos las corrijan y te den feedback inmediato desde la propia app.

Busuu se puede descargar gratis en tu iPhone, pero el acceso completo a todas las lecciones, cursos y funciones requiere una suscripción Premium de pago, normalmente anual. Para que puedas decidir, la compañía suele ofrecer pruebas gratuitas del plan Premium, de forma que puedes evaluar si encaja con tu ritmo y tu estilo de estudio antes de desembolsar dinero.

Otras grandes apps para aprender idiomas (y sobre todo inglés) en tu iPhone

Más allá del trío Duolingo-Memrise-Busuu, en la App Store hay un buen puñado de aplicaciones que cubren necesidades más concretas: ampliar vocabulario, mejorar pronunciación, practicar conversación o seguir un curso de inglés muy estructurado. Estas son algunas de las más destacadas que puedes llevar en tu iPhone.

Babbel: vocabulario práctico y pronunciación guiada

Está disponible para varios idiomas (hasta 14 en algunos casos), y puedes usarla tanto en iPhone como en iPad o incluso desde el navegador en el Mac. La descarga es gratuita, pero el contenido de calidad se encuentra en los planes de suscripción de pago, que desbloquean todos los niveles y cursos.

Wlingua: curso de inglés muy completo con varios niveles

Si tu objetivo principal es el inglés y quieres algo que se parezca a un curso tradicional, Wlingua es una gran alternativa. Esta app ofrece un recorrido muy estructurado por el idioma, con cuatro grandes niveles de dificultad y cientos de lecciones que cubren gramática, vocabulario, comprensión y expresión.

La interfaz es sencilla y te va guiando paso a paso, siempre respetando tu ritmo de avance. Incluye ejercicios variados, audios, tarjetas de vocabulario y repasos periódicos. Aunque tienes opciones gratis, para acceder a todo el contenido avanzado y a todas las funciones necesitas pasar por la versión de pago.

ELSA Speak: enfocada casi al 100 % en pronunciación en inglés

Cuando el gran problema es el acento o te cuesta que te entiendan al hablar, tiene mucho sentido apostar por una app centrada en pronunciación. ELSA Speak se basa justo en eso: te pide que te grabes diciendo palabras y frases en inglés, y un potente sistema de reconocimiento de voz analiza tu audio y marca exactamente dónde fallas.

La app te muestra gráficamente qué sonidos debes mejorar y te explica cómo colocar la lengua, los labios o la mandíbula para sonar más natural. Puedes empezar con vocabulario sencillo y luego ir subiendo el nivel a frases de uso habitual, lo que la convierte en una opción muy práctica para quienes no tienen tiempo de ir a clases presenciales.

La descarga es gratuita tanto en iOS como en Android, pero para desbloquear todos los niveles, rutas específicas y funciones avanzadas hay que suscribirse. Para muchos usuarios que la han probado a fondo, la versión de pago marca bastante la diferencia frente al plan gratuito.

Apps del British Council: LearnEnglish Audio & Video

El British Council, institución de referencia mundial en la difusión del inglés, cuenta con varias apps oficiales, entre ellas LearnEnglish Audio & Video. Esta aplicación combina vídeos y audios creados específicamente para estudiantes, con sus correspondientes transcripciones, glosarios y ejercicios de comprensión.

Es especialmente útil si te estás preparando un examen oficial o si quieres mejorar tu listening de forma seria. La app se puede descargar gratis en iOS, con acceso a parte del contenido. Para desbloquear episodios adicionales y materiales completos tienes disponibles compras dentro de la aplicación o suscripciones, que constituyen el principal inconveniente si buscas algo totalmente gratuito.

ABA English: aprender inglés con formato de película

ABA English propone un enfoque diferente: aprender inglés a través de cortometrajes y escenas de la vida diaria. Sus cursos están formados por lecciones que se basan en “películas” cortas protagonizadas por actores nativos, y a partir de ellas se extraen diálogos, vocabulario, explicaciones gramaticales y ejercicios.

Este formato hace que el estudio sea más entretenido y contextual, ya que ves de inmediato cómo se usan las expresiones en situaciones reales. La app también adapta las lecciones a tu nivel y objetivos, y puedes usarla cómodamente desde tu iPhone para estudiar cuando mejor te venga.

Quizlet: tarjetas de memoria para vocabulario

Quizlet es una herramienta fantástica para quienes disfrutan con las flashcards. Te permite crear tus propias tarjetas de estudio con palabras y definiciones, o usar conjuntos ya creados por otros usuarios. Es muy útil para memorizar vocabulario, phrasal verbs, expresiones técnicas o cualquier lista de términos que necesites dominar.

La app incluye varios modos de estudio y pequeños juegos que convierten el repaso en algo más dinámico. También puedes centrarte en temas muy específicos (por ejemplo, vocabulario de negocios o de un examen oficial), aprovechando que la comunidad ha creado miles de sets listos para usar.

Parla English: conversación práctica y situaciones reales

La interfaz es bastante amigable y plantea de forma muy directa escenarios realistas (pedir en un restaurante, presentarte en el trabajo, etc.). Aunque no es tan conocida como otros gigantes del sector, puede ser un buen complemento si buscas una app enfocada en hablar con más confianza.

AudioLibros: aprende escuchando literatura

Si te apasiona la lectura o quieres mejorar tu oído con contenido más largo, los audiolibros son un recurso fantástico. Con apps de audiolibros que incluyen títulos en inglés y otros idiomas, puedes escuchar obras literarias mientras sigues el texto, lo que te ayuda a trabajar comprensión, vocabulario y pronunciación al mismo tiempo.

En algunas apps para Android puedes descargar los audios gratis, aunque a veces es necesario hacerse con otra aplicación adicional para gestionar las descargas o las lecturas paralelas. Aun así, si eliges libros adecuados a tu nivel, es una forma muy amena de seguir aprendiendo mientras conduces, haces deporte o cocinas.

Apps y servicios de Apple que ayudan con los idiomas

Además de las apps de terceros, tu iPhone incorpora de serie algunas herramientas bastante potentes para mejorar idiomas. Muchas personas las pasan por alto, pero bien usadas pueden ser un complemento perfecto a las aplicaciones de estudio.

Traducir en iOS: mucho más que diccionario

Desde iOS 17, la app nativa Traducir viene instalada de fábrica en el iPhone. Te permite convertir texto entre distintos idiomas tanto de forma escrita como hablada, y además puedes invocar traducciones usando Siri. Es ideal para resolver dudas rápidas o para ayudar en pequeñas conversaciones con personas que no hablan tu idioma.

Otra función muy útil es la traducción de texto en imágenes: apuntas con la cámara a un cartel, un menú o un documento en otro idioma y la app reconoce y traduce el contenido al instante. Si viajas a Reino Unido, Estados Unidos o cualquier país donde no controles el idioma, esto te puede salvar muchas veces.

Por último, Traducir te permite escuchar en voz alta las frases que has traducido, de modo que otra persona pueda oír directamente en su idioma lo que quieres decir. Es una especie de “intérprete instantáneo” muy práctico en situaciones informales.

Traducción en Safari: navega en inglés sin perderte

El navegador Safari incluye desde hace tiempo una función de traducción integrada. Cuando visitas una web en inglés u otro idioma, puedes pulsar el botón de traducción y ver toda la página convertida al español con un solo toque. Esto está disponible incluso en versiones algo anteriores de iOS como la 16.

Esta herramienta es perfecta para quienes quieren leer blogs, noticias o artículos técnicos en inglés, pero aún no tienen el nivel suficiente para entender cada matiz. Puedes leer la versión traducida y, si quieres, ir alternando al original para comparar estructuras y aprender vocabulario en contexto.

Apple TV+: series y pelis como “academia” de inglés

Puede sonar a tópico, pero ver series y películas en versión original sigue siendo una de las formas más efectivas de avanzar en un idioma. El catálogo de Apple TV+ es una buena base para eso, porque te permite poner el audio y los subtítulos en inglés fácilmente desde tu iPhone, iPad o Apple TV.

Una buena estrategia es empezar con audio en inglés y subtítulos en español, e ir subiendo la dificultad: primero audio en inglés con subtítulos en inglés, y más adelante audio en inglés sin subtítulos. Mucha gente reconoce haber aprendido más inglés con este método que con años de clases más tradicionales, sobre todo si eliges series que realmente te enganchan.

Apps para conversación y comunidad: hablar de verdad

Por muy buenas que sean las lecciones automáticas, llega un punto en que necesitas interactuar con personas reales para ganar fluidez y naturalidad. En tu iPhone tienes acceso a varias apps que se centran justo en eso: conversar con nativos o con inteligencia artificial.

HelloTalk: red social para intercambiar idiomas

HelloTalk funciona como una especie de mezcla entre app de mensajería y red social, pero con el foco puesto en el intercambio de idiomas. Puedes buscar hablantes nativos del idioma que estudias y chatear con ellos por texto, notas de voz, llamadas o videollamadas.

Durante las conversaciones tienes herramientas para traducir mensajes, subrayar errores y hacer correcciones. También puedes publicar preguntas abiertas para que la comunidad responda, lo que es muy útil para resolver dudas de jerga, expresiones coloquiales o usos muy concretos del idioma.

La app ofrece más de 150 idiomas y la versión gratuita es bastante completa, aunque incluye anuncios y limita el número de idiomas que puedes practicar. Con una suscripción VIP se amplían funciones y se eliminan algunas restricciones. Es una opción muy interesante si ya tienes cierta base y te apetece conocer gente mientras mejoras el idioma.

Speakly y otras apps con IA para practicar hablar

Otras aplicaciones como Speakly apuestan por el uso de inteligencia artificial y reconocimiento de voz para crear conversaciones simuladas en las que practicas sin presión. En lugar de hablar con personas, hablas con la app, que analiza tu pronunciación y te corrige.

Este tipo de plataformas suelen centrarse en las palabras y expresiones estadísticamente más frecuentes de cada idioma (por ejemplo, las 4.000 más usadas), lo que ayuda a priorizar contenidos realmente útiles. No ofrecen tantos idiomas como otras apps más generalistas, pero como herramienta para ganar confianza oral tienen mucho sentido.

Pronunciación, gramática y escucha: apps especializadas

Una vez superado el nivel inicial, es habitual que aparezcan carencias concretas: quizás se te atasca la gramática, no entiendes bien cuando te hablan rápido o tu pronunciación no termina de sonar natural. En tu iPhone puedes instalar apps muy específicas para pulir esos puntos débiles.

Rosetta Stone: inmersión total desde el primer día

Rosetta Stone lleva años siendo un clásico en el aprendizaje de idiomas, y su app para iOS mantiene ese enfoque de inmersión: todo el contenido se presenta directamente en el idioma meta, sin traducciones ni explicaciones extensas en español. Se basa en imágenes, audios y ejercicios de combinación para que aprendas como si fueras un niño pequeño descubriendo su lengua materna.

Su tecnología de reconocimiento de voz TruAccent ofrece correcciones detalladas de tu pronunciación, mientras que las historias, fichas, juegos y lecciones en directo o grabadas completan una experiencia muy sólida. Eso sí, el acceso completo es bastante caro y no hay pruebas de nivel muy elaboradas, por lo que está más pensada para quienes disfrutan de retos de inmersión profunda.

MosaLingua: objetivos concretos y errores típicos

MosaLingua es una app interesante si tienes metas claras: preparar un examen concreto, reforzar inglés para viajar, mejorar vocabulario profesional, etc. Se apoya en grabaciones de nativos, historias con diálogos y un sistema de repetición espaciada para que identifiques y corrijas errores frecuentes en el idioma que estudias.

Incluye funciones curiosas como chatear con una inteligencia artificial, y se adapta a distintos niveles, desde principiantes hasta usuarios avanzados. La parte gratuita es limitada, y para acceder a todos los cursos y herramientas necesitas una suscripción mensual algo más asequible que la de otras grandes plataformas.

Beelinguapp: lectura y audio en paralelo

Si lo tuyo es leer y escuchar contenido auténtico, Beelinguapp puede encajar muy bien en tu iPhone. La app ofrece noticias, cuentos, canciones y libros con audio, mostrando en pantalla el texto en el idioma que aprendes y, a la vez, en tu idioma nativo.

A medida que suena el audio, la app resalta las palabras para que sigas el ritmo, lo que mejora tu capacidad de escucha y de lectura a la vez. Además, permite guardar vocabulario nuevo y hacer pequeñas pruebas de comprensión. La versión gratuita da acceso a parte del contenido, pero si quieres el catálogo completo hay una suscripción mensual.

Trucos extra para exprimir tu iPhone aprendiendo idiomas

Más allá de instalar apps, hay pequeños cambios en el uso diario del iPhone que marcan la diferencia a medio plazo. Uno de los más efectivos es cambiar el idioma de iOS y de tus aplicaciones más usadas al idioma que quieres practicar: de repente, todo tu entorno digital se convierte en un mini curso continuo.

Otra idea muy útil es aprovechar las plataformas de streaming que ya pagas: poner tus series y pelis favoritas en inglés, con subtítulos primero en español y luego en inglés, es un hábito que termina sumando muchas horas de exposición real al idioma. Si además combinas eso con podcasts, radio online o música con la letra en pantalla, estarás rodeándote de input por todas partes.

En definitiva, hoy tu iPhone puede convertirse en una auténtica academia de bolsillo: con apps como Duolingo, Memrise, Busuu, Babbel, Wlingua, ELSA Speak, las herramientas de Apple como Traducir y Safari, y recursos adicionales como HelloTalk, ABA English, Quizlet o Beelinguapp, tienes a mano todo lo necesario para avanzar en inglés o en casi cualquier otro idioma si pones algo de constancia de tu parte.