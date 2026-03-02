Si te has propuesto aprender idiomas desde tu iPhone, estás en un momento brillante: nunca ha sido tan sencillo practicar vocabulario, gramática, comprensión oral e incluso conversación real con nativos desde el móvil. Las apps actuales combinan lecciones cortas, juegos, vídeos, inteligencia artificial y comunidades de usuarios para que puedas avanzar casi sin darte cuenta.

En esta guía vas a encontrar una selección muy completa de aplicaciones para aprender idiomas (especialmente inglés) de forma efectiva, basadas en lo que hoy en día mejor funciona y en lo que recomiendan las webs más influyentes. Verás apps para empezar desde cero, para perfeccionar pronunciación, para clavar la gramática y para practicar con nativos, todo directamente desde tu iPhone. Vamos con un listado sobre las mejores aplicaciones para aprender idiomas de forma efectiva en tu iPhone.

Por qué tu iPhone es una herramienta brutal para aprender idiomas

Puede que no te conviertas en un nativo usando solo el móvil, pero tu iPhone es perfecto para reforzar vocabulario, mejorar el oído, practicar escritura y perder el miedo a hablar. La clave está en combinar bien las apps y usarlas unos minutos cada día con constancia.

Las aplicaciones de idiomas actuales ofrecen lecciones cortas, gamificadas y fáciles de encajar en cualquier momento: en el metro, haciendo cola o antes de dormir. Muchas integran reconocimiento de voz, vídeos con hablantes nativos, ejercicios de gramática específicos y hasta realidad virtual o chats con personas reales.

Además de las apps de terceros, tu propio iPhone incorpora herramientas nativas como Traducir, Safari y Apple TV+ que pueden convertirse en aliados muy potentes si las integras en tu rutina diaria de estudio.

Duolingo: el clásico gamificado para empezar casi cualquier idioma

Hablar de apps para aprender idiomas y no mencionar Duolingo sería un pecado tecnológico. Esta plataforma lleva años liderando el ranking gracias a su sistema de lecciones muy cortas con enfoque de videojuego, perfecto para quienes empiezan desde cero o quieren crear el hábito diario.

En Duolingo puedes estudiar más de 40 idiomas (desde español tienes acceso a inglés, francés, aprender alemán, italiano, portugués, ruso, sueco, catalán, etc., y desde otros idiomas se añaden opciones como japonés, coreano, chino o incluso alto valyrio). Cada curso se organiza en módulos temáticos que se desbloquean a medida que superas ejercicios.

Las actividades se centran en traducciones, completar frases, escuchar y repetir, seleccionar palabras en el orden correcto y pequeños retos de pronunciación usando el micrófono del iPhone. Todo se apoya en un sistema de puntos, rachas diarias, niveles y logros que te empuja a no dejarlo “para mañana”.

La app es gratuita con anuncios y limitaciones, y ofrece una versión de pago (Duolingo Plus) para eliminar publicidad, desbloquear ventajas y tener una experiencia más fluida. Eso sí, su enfoque está muy orientado a la memorización de estructuras y vocabulario, así que es buena idea combinarla con otras apps que se centren más en conversación real y gramática en profundidad.

Memrise: vocabulario en contexto real y vídeos de nativos

Si tu gran objetivo es multiplicar tu vocabulario y escuchar cómo hablan los nativos, Memrise es de las mejores alternativas. Se basa en tarjetas de memoria (flashcards) y repetición espaciada para que las palabras pasen a tu memoria a largo plazo sin que tengas que machacarlas de forma aburrida.

Memrise ofrece cursos creados tanto por la propia plataforma como por usuarios, lo que se traduce en miles de listas de vocabulario y expresiones clasificadas por temas o niveles. Para usuarios de pago añade una potente función de reconocimiento de voz que evalúa tu pronunciación y la famosa sección “Aprende con los locales”, formada por vídeos cortos de hablantes nativos diciendo frases reales en su contexto.

Sus prácticas suelen ser rápidas y bastante entretenidas, pensadas para dedicar unos pocos minutos al día pero de forma constante. Está disponible para aprender varios idiomas clave (inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués, ruso, etc.), por lo que también es ideal si quieres encadenar varios idiomas con una interfaz que ya conoces.

En iPhone puedes usarla de manera gratuita con contenido limitado o pasar a Memrise Pro con suscripción mensual, trimestral o anual para desbloquear todo el catálogo, las funciones de IA y más estadísticas de progreso.

Busuu: planes de estudio y contacto con hablantes nativos

Busuu apuesta por un enfoque muy estructurado, con planes de estudio que se adaptan al tiempo que tienes cada día y a tu nivel. Nada más empezar te pide tus objetivos, tu disponibilidad y tu idioma meta, y con eso genera un itinerario personalizado.

Ofrece cursos de hasta trece idiomas (inglés, español, francés, italiano, alemán, portugués, chino, japonés, coreano, árabe, ruso, turco, polaco…) con lecciones interactivas que combinan gramática, vocabulario, comprensión auditiva y práctica escrita. Cada unidad está pensada para durar unos diez minutos, ideal para encajarla en cualquier hueco.

Su punto diferencial es la comunidad de usuarios nativos: puedes enviar ejercicios escritos o de audio para que hablantes del idioma que estudias los corrijan, y tú también puedes corregir a personas que estén aprendiendo tu lengua. Esta interacción aporta feedback real, algo que muchas apps más “cerradas” no ofrecen.

Busuu tiene versión gratis, pero para acceder a lecciones avanzadas de gramática, planes personalizados y todo el contenido necesitas una suscripción Premium o Premium Plus, disponible con distintas duraciones (mensual, trimestral, semestral…). Como complemento, es una de las mejores opciones para perder el miedo a que otros vean lo que escribes en el idioma.

Babbel: cursos diseñados por lingüistas y enfoque práctico

Con Babbel puedes estudiar 14 idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués, holandés, sueco, noruego, danés, ruso, polaco, turco, indonesio y español). Cada curso está dividido en lecciones cortas en las que se mezclan ejercicios de gramática, vocabulario contextualizado y actividades de comprensión oral y escrita.

Uno de sus puntos fuertes son las grabaciones con hablantes nativos, que te ayudan a acostumbrar el oído a acentos reales y a pulir la pronunciación. Incluye además podcasts, juegos y otros recursos complementarios para que no tengas la sensación de “solo hacer fichas”.

La app se descarga gratis, pero el acceso completo a los cursos es de pago mediante suscripción desde unos 5,99 € al mes, según el plan. Es especialmente recomendable si buscas una ruta clara de A1 a B2 y quieres que alguien haya pensado por ti la progresión de contenidos.

Drops: cursos ultravisuales y personalizados en más de 50 idiomas

Si te aburren las listas de palabras, Drops intenta justo lo contrario: enseñar vocabulario con un diseño muy visual y partidas ultra cortas. Tras un test inicial la app adapta el contenido a tu nivel, a tus metas (viajes, trabajo, cultura, etc.) y al tiempo disponible.

Cuenta con más de 50 idiomas disponibles, incluidos inglés, francés, alemán, portugués, chino mandarín, japonés, árabe, ruso, sueco o idiomas menos habituales como samoano, yoruba o esperanto. Ideal si tienes curiosidad por lenguas “raras” que casi no aparecen en otras aplicaciones.

Las sesiones se basan en minijuegos táctiles muy rápidos (emparejar palabra e imagen, deletrear, reconocer pronunciación, etc.) y en una fuerte repetición a lo largo de los días. No es la app más profunda en gramática, pero es potentísima para fijar vocabulario básico y expresiones útiles de manera entretenida.

La descarga es gratuita con límites diarios, y puedes desbloquear más tiempo y funciones avanzadas con la suscripción de pago. Encaja muy bien como complemento a otra app más centrada en estructura del idioma.

Mondly: conversación guiada y realidad virtual para hablar más

Mondly está pensada para quienes quieren practicar conversación en voz alta sin sentirse juzgados. Utiliza reconocimiento de voz para corregir tu pronunciación y te plantea diálogos simulados en situaciones cotidianas (viajes, trabajo, presentaciones, etc.).

En su versión para iPhone puedes aprender hasta 33 idiomas, con lecciones diarias que recalcan vocabulario clave, construcción de frases y expresiones útiles. Todo se presenta en bloques pequeños para que puedas completar una lección incluso si tienes cinco minutos libres.

Una de las funciones más llamativas es su modo de realidad virtual (para usuarios premium), que crea entornos simulados donde interactúas con personajes digitales en el idioma objetivo. También integra un chatbot con el que puedes chatear y practicar frases sin presión.

La app ofrece contenido básico de forma gratuita, y un plan premium de pago (mensual o anual) con acceso ilimitado. Es muy útil para quienes ya han hecho algo de gramática y ahora necesitan soltarse hablando sin bloqueos.

HelloTalk y Tandem: practicar con nativos desde tu iPhone

En algún momento tendrás que dejar de hablar solo con la app y hablar con personas reales. Para eso existen herramientas como HelloTalk y Tandem, basadas en el intercambio lingüístico entre usuarios de todo el mundo.

HelloTalk te permite chatear con hablantes nativos de más de 150 idiomas, incluido el inglés, mediante mensajes de texto, audio, videollamadas y salas de voz en directo. Incorporan funciones de corrección integrada para que tus interlocutores puedan marcar errores y sugerir versiones más naturales de lo que escribes.

Además, HelloTalk incluye clases 1 a 1 de pago, grupos temáticos y contenidos educativos para que no solo se trate de conversaciones sueltas. Es perfecto si te interesa también el intercambio cultural, ya que mucha gente comparte costumbres, experiencias de viaje y curiosidades de su país.

Tandem, por su parte, es otra plataforma muy popular de intercambio de idiomas. Te empareja con personas que quieren aprender tu idioma y a la vez dominan el que tú estudias. Puedes hablar mitad del tiempo en una lengua y mitad en la otra, enviando mensajes, notas de voz o incluso haciendo videollamadas.

Ambas apps se pueden usar gratis con ciertas limitaciones, y ofrecen versiones Pro para eliminar anuncios, filtrar por ciudad (ideal si luego quieres quedar en persona) y disfrutar de traducciones ilimitadas de mensajes. Son altamente recomendables a partir de un nivel intermedio, cuando ya puedes mantener una conversación básica.

Apps especializadas en inglés: pronunciación, gramática y conversación

El inglés sigue siendo el gran protagonista en el mundo laboral y académico, así que hay apps centradas solo en este idioma que van un paso más allá en precisión. Combinarlas con las herramientas generales suele ser una jugada ganadora.

ELSA / Elsa Speak se centra casi exclusivamente en la pronunciación y la entonación. Gracias a un sistema de reconocimiento de voz muy afinado, analiza cómo dices cada palabra y te indica qué sonidos estás fallando, dónde colocar la lengua o cómo mover labios y mandíbula para sonar más natural.

Si lo que quieres es blindar tu gramática, LearnEnglish Grammar del British Council y la app British Council Learn English Grammar son apuestas seguras. Ofrecen miles de preguntas y ejercicios clasificados por nivel (de A1 a C2), con explicaciones claras y un recorrido pensado para que cubras todos los puntos clave de la gramática inglesa.

La app Cake combina vídeos, clases cortas y un sistema de videoconferencias para practicar conversación. Ofrece lecciones enfocadas tanto en gramática como en pronunciación, y destaca por permitirte aplicar lo aprendido en conferencias y charlas guiadas.

En el terreno de la comprensión y el vocabulario más audiovisual, ABA English utiliza películas y escenas de la vida real como base de sus lecciones, ayudándote a aprender expresiones en contexto. Y herramientas como Quizlet te permiten crear y usar tarjetas de estudio con IA para fijar vocabulario, definiciones y expresiones, con juegos y modos de repaso muy dinámicos.

Otras apps útiles para aprender inglés y otros idiomas

Más allá de los grandes nombres, hay todo un ecosistema de apps que pueden cubrir huecos muy concretos de tu aprendizaje. Lo interesante es combinarlas según tus objetivos y tu nivel.

Preply conecta estudiantes con profesores particulares online, y junto a plataformas como iTalki, permitiéndote elegir tutor por país, precio, especialidad y valoraciones. Las clases se realizan por videollamada, con una enorme flexibilidad de horarios y duración. Es una forma muy efectiva de complementar las apps automáticas con feedback humano profesional.

Rosetta Stone, uno de los clásicos del sector, se basa en un método inmersivo: aprendes siempre en el idioma meta, sin traducciones al español. Usa reconocimiento de voz, sesiones grupales con tutores y un recorrido muy completo, aunque requiere más compromiso y suele ser de las opciones más caras.

LingoDeer surgió pensando en idiomas asiáticos (japonés, coreano, chino), pero también tiene curso de inglés. Se enfoca mucho en aprender vocabulario en contexto y entender la gramática a través de lecciones cortas, juegos y “modo desafío”. Es más riguroso que otras apps de pura memorización.

FluentU es como un “YouTube para estudiantes de idiomas”: recopila vídeos reales con subtítulos interactivos. Puedes tocar cada palabra para ver su significado, crear tarjetas con las nuevas expresiones y hacer cuestionarios posteriores. Es especialmente útil a partir de un nivel intermedio para ampliar vocabulario y oído.

Hello English ofrece lecciones, tareas diarias, juegos y noticias adaptadas para trabajar comprensión, escritura, gramática y vocabulario. Cuenta con línea de ayuda 24/7 y opciones de videollamada con tutores de pago, además de foros para practicar con otros estudiantes.

Beelinguapp plantea la lectura bilingüe: muestras el texto en inglés y en tu idioma a la vez, con audio sincronizado para escuchar la pronunciación. Es ideal para mejorar comprensión lectora y oído, aunque no trabaja tanto la parte oral ni la escritura.

Udemy no es una app de idiomas en sí, sino una plataforma de cursos online donde encontrarás miles de cursos de inglés: gramática, inglés de negocios, preparación de exámenes, pronunciación, etc. Cada curso tiene su precio, reseñas y materiales descargables para estudiar a tu ritmo.

Herramientas nativas de iPhone para aprender idiomas sin instalar nada

Además de las apps de terceros, tu iPhone trae de serie varias herramientas que pueden darte un empujón enorme si las aprovechas con cabeza. No las subestimes, porque pueden marcar la diferencia entre estudiar solo “en la app” o vivir el idioma en tu día a día.

La aplicación Traducir de iOS 17 te permite traducir texto y voz entre varios idiomas, incluido inglés, y funciona mediante texto escrito, dictado por voz o incluso a través de Siri. También puede traducir el texto de una fotografía, ideal para entender carteles, menús o letreros cuando viajas.

Esa misma app te permite escuchar la pronunciación de las frases traducidas. Es muy útil para mostrar tu móvil a alguien que no hable tu idioma o para imitar la entonación hasta que te salga natural. La ventaja es que está siempre a mano, sin que tengas que abrir apps extra.

Por su parte, Safari en iOS incluye una función de traducción completa de páginas web. Si encuentras un artículo en inglés que te interese, puedes traducirlo al instante al español para entenderlo mejor o comparar original y traducción para aprender vocabulario en contexto real.

Y aunque no sea una “app de idiomas”, Apple TV+ es un arma secreta para mejorar tu inglés: ver series y películas en versión original con subtítulos en inglés es una de las formas más efectivas de interiorizar expresiones reales, estructuras coloquiales y pronunciación auténtica sin la presión de un examen.

Cómo combinar apps para aprender idiomas de forma realmente efectiva

Ninguna aplicación cubre a la perfección todas las habilidades: escuchar, hablar, leer, escribir, gramática y vocabulario. La clave está en diseñar una pequeña estrategia para que cada herramienta haga lo que mejor se le da, sin que tú tengas que pasarte el día comparando opciones.

Por ejemplo, puedes usar Duolingo, LingoDeer o Babbel para la base general del idioma, ocupar Memrise, Drops o FluentU para disparar tu vocabulario y comprensión en contexto, y apostar por British Council, LearnEnglish Grammar o Grammarly para atar bien la gramática y la escritura.

Para la parte oral, es buena idea combinar ELSA, Mondly, Cake o la función de reconocimiento de voz de otras apps con intercambios reales en HelloTalk o Tandem y, si tu presupuesto lo permite, clases individuales en Preply u otras plataformas similares.

Completa todo esto con las herramientas nativas de tu iPhone (Traducir, Safari, Apple TV+) y con recursos externos como audiolibros, podcasts, blogs y prensa digital en inglés para que el idioma esté presente en tu vida más allá de las lecciones.

Si repartes la semana entre unas pocas apps bien elegidas, aprovechas ratos muertos con ejercicios cortos y te expones al idioma a través de series, música y lectura, tu iPhone se convierte en un campus de idiomas de bolsillo. Con constancia, algo de paciencia y la combinación adecuada de aplicaciones, avanzar un nivel completo del MCER deja de ser un sueño lejano para convertirse en un objetivo bastante alcanzable.