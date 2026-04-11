Si usas varios dispositivos de Apple es muy fácil que tengas ideas, tareas y recordatorios repartidos entre el iPhone, el iPad, el Mac, el Apple Watch o incluso unas Apple Vision. Centralizar y compartir notas entre todos estos aparatos marca la diferencia entre ir siempre apagando fuegos o tener tu vida personal y profesional bajo control.
El ecosistema de Apple está lleno de opciones: desde la app Notas integrada en iOS y macOS hasta servicios clásicos como Evernote, OneNote, Google Keep o herramientas más modernas tipo Notion, Bear, GoodNotes o apps colaborativas como Shared Notes. Vamos a ver en detalle qué ofrece cada una, cómo sincronizan, qué tal colaboran y qué pegas tienen para que puedas elegir la combinación perfecta para ti. Vamos allá con un listado sobre las aplicaciones para gestionar y compartir notas entre dispositivos Apple.
Notas de Apple: el punto de partida en iPhone, iPad, Mac y Apple Watch
La app Notas viene instalada de serie en todos los dispositivos Apple y es mucho más potente de lo que parece a simple vista. Con iCloud activado, todas tus notas, carpetas y etiquetas se sincronizan en tiempo real entre iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y también vía navegador en iCloud.com. Además, puedes escribir notas directamente en el Apple Watch si prefieres anotar desde la muñeca.
A nivel de creación, Notas permite una toma rápida de ideas con texto, listas y estilos (títulos, cuerpo, listas numeradas, resaltados…). Puedes adjuntar PDF, fotos, mapas, enlaces web, documentos escaneados e incluso grabar audio y que se transcriba directamente dentro de la nota, algo muy útil para reuniones o clases.
Otra ventaja clave es el escáner integrado: con la cámara del iPhone o iPad puedes digitalizar documentos y guardarlos como PDF dentro de una nota en segundos. Además, Notas permite bloquear notas concretas con contenido sensible mediante contraseña, Face ID o Touch ID, manteniendo esos datos a salvo incluso si alguien desbloquea el dispositivo.
Si trabajas con Apple Pencil en un iPad compatible, puedes dibujar o escribir a mano directamente en las notas o sobre un PDF. Hay varios estilos de pincel y colores, y puedes añadir líneas o cuadrículas para facilitar la escritura a mano. También es posible crear «nota rápida» sin abrir la app: desde el Centro de control, deslizando el Pencil desde la esquina en el iPad o usando Fn + Q en un teclado compatible.
En cuanto a organización, Notas permite usar carpetas y subcarpetas, pero también etiquetas del tipo #viajes, #gastos o #recetas, que puedes escribir tanto con teclado como a mano. A partir de esas etiquetas, puedes crear carpetas inteligentes con filtros por fecha, tipo de archivo adjunto, si la nota tiene listas, etc., generando vistas automáticas muy cómodas cuando manejas muchas notas.
La búsqueda es otro de sus fuertes: puede localizar texto mecanografiado, texto manuscrito, e incluso texto dentro de documentos escaneados y fotografías, como facturas o recibos. Además, Notas introduce enlaces internos: puedes enlazar una nota con otra escribiendo “>>” como atajo, creando una especie de «wiki personal» dentro de tu propio sistema de notas.
En el terreno colaborativo, Notas permite compartir notas individuales o carpetas completas con otras personas. Puedes mencionar a colaboradores para que reciban notificaciones en cambios importantes y usar la vista «Actividad» para ver quién ha modificado qué y cuándo, con un resumen diario por colaborador. En la lista de notas, un punto naranja junto al título indica que la nota ha cambiado desde la última vez que la abriste.
La integración con Apple Watch te deja consultar notas de iCloud desde la muñeca, fijar notas, marcar tareas como completadas o dictar nuevas notas mediante Siri o grabar notas de voz en tu Apple Watch. En Apple Vision, Notas también está disponible gracias a visionOS, lo que mantiene tu información accesible incluso en este nuevo entorno de realidad mixta.
En cuanto a compatibilidad, Notas cubre un rango amplísimo: iPhone desde iOS 10, una larga lista de iPad con iPadOS 10 o posterior, iPod touch con iOS 10, Apple Watch con watchOS reciente y dispositivos Apple Vision con visionOS. El idioma tampoco es un problema: soporta español y más de 30 idiomas adicionales.
Acceder y sincronizar tus notas de iCloud desde cualquier sitio
Para quienes viven entre varios dispositivos, una de las claves es poder consultar y editar notas sin depender siempre de una app nativa. Apple resuelve esto con la versión web: basta con ir a icloud.com/notes desde el navegador de un móvil, tablet u ordenador, iniciar sesión con tu Apple ID y tendrás tus notas de iCloud listas para usar.
Desde la web puedes crear, modificar, organizar en carpetas, aplicar etiquetas y mantener tu sistema de notas actualizado aunque estés en un PC con Windows o en un equipo donde no puedas instalar nada. Todo lo que hagas ahí se sincroniza de vuelta con la app Notas de tus dispositivos Apple.
Esta accesibilidad multiplataforma es especialmente útil cuando usas, por ejemplo, un Mac en el trabajo y un ordenador Windows en casa, o si necesitas acceder rápidamente desde un equipo compartido sin dejar rastro (cerrando sesión al terminar). La experiencia no es tan fluida como en la app nativa, pero a nivel funcional da prácticamente todas las opciones básicas.
Aplicaciones en la nube para gestionar y compartir notas: Evernote, OneNote y Google Keep
Más allá de Notas de Apple, existe toda una categoría de apps basadas en la nube que permiten respaldar, sincronizar y compartir contenido. En iOS se suelen distinguir dos grandes grupos: apps que guardan localmente y apps que trabajan siempre contra un servidor. Para compartir y colaborar, las de nube juegan con ventaja.
Entre las grandes veteranas hay tres nombres que se repiten siempre: Evernote, OneNote y Google Keep. Todas permiten trabajar con documentos tipo nota, compartir con otras personas y editar en tiempo real, pero cada una lo enfoca de forma distinta y con modelos de negocio muy diferentes.
Google Keep: simplicidad y velocidad sincronizada entre iOS, Android y web
Google Keep llegó a iOS más tarde que sus rivales, pero se ganó un hueco gracias a una interfaz extremadamente sencilla y directa. El diseño tipo «muro de notas de colores» hace que añadir una idea rápida, crear una lista de tareas o guardar un recordatorio sea cuestión de segundos. Pese a lo minimalista que parece, ofrece funciones muy interesantes.
Keep soporta notas de texto, listas, fotos, notas de voz con transcripción, recordatorios basados en hora y ubicación, y colaboración en tiempo real. Además, en lugar de carpetas usa etiquetas que funcionan de forma similar a Gmail, lo cual tiene sus detractores, pero puede ser muy cómodo para filtrar por temas sin encasillar las notas en una única carpeta.
Entre sus carencias, Google Keep no permite compartir una nota mediante un enlace de solo lectura; la única opción es añadir colaboradores (que pueden editar) o enviar el contenido por otros medios. Tampoco se puede añadir un audio a una nota ya creada, solo crear una nota nueva de audio y luego adjuntar texto o fotos a esa nota de voz.
Otro punto flojo para usuarios de Apple es que Google no ha pensado en el Apple Pencil ni en la escritura a mano alzada dentro de Keep, algo que muchos consideran imprescindible en una app de notas moderna. Y en Mac no hay app nativa: se usa vía navegador, lo que a algunos usuarios les resulta menos ágil para trabajar a diario.
Evernote: el clásico potente que perdió parte de su encanto
Evernote fue durante años el sinónimo de «app de notas en la nube». Fue una de las primeras en ofrecer una combinación potente de notas multiformato, sincronización y búsquedas avanzadas. Con el tiempo, se convirtió en una auténtica navaja suiza: texto, imágenes, capturas web, grabaciones de voz, escaneo de documentos… todo unido en libretas y pilas de libretas.
Su app para iOS permite comenzar una nota escrita, añadir después fotos, audios, escaneos de documentos y más, integrándose muy bien con el Apple Pencil y otros stylus para tomar notas a mano. Esta flexibilidad la hace ideal para reuniones, proyectos grandes o personas que necesitan un sistema de archivo robusto.
El problema es que Evernote cambió su política de precios, moviendo funciones que eran gratuitas a planes de pago y limitando bastante el modelo freemium. La versión gratuita sigue siendo suficiente para muchos, pero deja fuera características clave como el bloqueo con contraseña o la búsqueda dentro de documentos adjuntos. Eso hizo que muchos usuarios migraran a otras opciones.
También hay quien considera su interfaz algo recargada comparada con la limpieza de Google Keep o apps minimalistas. Para tomar una nota muy rápida puede sentirse más pesada, precisamente porque tiene tantas opciones de formato y organización.
Microsoft OneNote: potencia y gratuidad para proyectos grandes
OneNote aprovechó el momento en el que Evernote endureció su modelo freemium y se posicionó como una solución gratuita muy completa. La mayor parte de funciones son gratis y solo necesitas ampliar cuando te quedas sin espacio en OneDrive, que ya de entrada ofrece varios gigas.
OneNote destaca por su estructura de cuadernos, secciones y páginas, que resulta muy familiar para usuarios de Office. Puedes crear notas con texto enriquecido, listas, imágenes, audio, dibujos a mano alzada y recortes web, todo en la misma página. Además, se integra bien con Excel y otros productos de Microsoft, lo que viene de perlas en entornos corporativos, y con el Apple Watch puedes dictar notas a OneNote.
A la hora de compartir, permite enviar notas mediante un vínculo que no obliga al destinatario a ser colaborador con permisos de edición, aunque también admite colaboración plena cuando hace falta. Para quienes usan Windows en el trabajo y Apple en casa, OneNote es uno de los puentes más cómodos entre ambos mundos.
Sus pegas principales están en la interfaz: muchos usuarios la encuentran más compleja que la de Evernote o Keep, con menús estilo Office («Inicio», «Insertar», «Dibujar»…) que recuerdan más a una aplicación de escritorio que a una app móvil ligera. Crear una nota simple puede llevar más pasos de lo deseable si no tiras del widget o de accesos rápidos.
Otras apps de notas y tareas que funcionan bien entre iOS y Mac
Quien busca gestionar notas y tareas en un mismo sitio, sincronizado entre iPhone y Mac, suele plantearse herramientas que vayan un paso más allá de las simples notas. Aquí entran en juego apps como Notion, Bear, Simplenote, Standard Notes, Zoho Notebook, Workflowy o incluso SideNotes, que algunos usuarios consideran, aunque en iOS no siempre tengan tan buena crítica.
Notion se ha popularizado como «todo en uno» para notas, tareas, wikis y bases de datos ligeras. Permite trabajar con páginas muy ricas que pueden incluir texto, tablas, imágenes, listas, bases de datos, vistas de calendario y mucho más. Es perfecta para equipos que quieran centralizar documentación y gestión de proyectos, y para usuarios avanzados que deseen tener su sistema de organización completo en un único espacio.
Sin embargo, para quien solo necesita una lista de la compra y un par de ideas rápidas, Notion puede resultar excesiva. Requiere un mínimo de curva de aprendizaje para sacarle partido, aunque ofrece muchas plantillas (notas de reunión, planificaciones, paneles de seguimiento…) que simplifican el arranque.
Bear, por su parte, es una app muy querida en el entorno Apple gracias a un diseño limpio y elegante, con sincronización nativa entre iPhone, iPad y Mac. Combina edición con marcado, etiquetas, temas visuales y exportación en múltiples formatos (HTML, PDF, DOCX, JPG…). Es ideal para quien usa las notas tanto para trabajo como para escritura más larga, pero quiere mantenerlo todo bonito y organizado.
Otras opciones interesantes son Simplenote (minimalista, totalmente gratuita y multiplataforma), Standard Notes (centrada en la privacidad y el cifrado de extremo a extremo), Zoho Notebook (muy visual, con cuadernos y tarjetas) o Workflowy, que propone una organización basada en listas infinitamente anidadas, perfecta si te gusta pensar en modo esquema.
Apps de notas para iPhone y iPad orientadas a escritura a mano y PDF
Si trabajas mucho con Apple Pencil o sueles anotar PDF, hay toda una categoría de apps específicas para ello que sincronizan muy bien entre dispositivos Apple y, en algunos casos, también con otros sistemas. Aquí destacan GoodNotes, Notability, Notes Writer, PDFelement, Penbook, Noteful, Noteshelf, MarginNote o NoteLedge, entre otras.
GoodNotes 6 se ha consolidado como una de las favoritas para estudiantes y profesionales. Permite combinar escritura a mano y texto mecanografiado en la misma página, insertar diagramas, dibujos, imágenes y audios, cambiar plantillas de papel (en blanco, rayado, cuadrícula, sistema Cornell, listas, planificadores, etc.) y organizar todo en libretas digitales. Tiene un buscador muy potente que localiza incluso escritura a mano.
Su modelo de pago ofrece suscripción anual o licencia de pago único, con opción de prueba y una versión limitada gratuita. Lo más interesante para nuestra temática es que sincroniza sin problemas entre iPad, iPhone y Mac, y puedes llevar tus libretas siempre encima, incluso cuando empiezas un esquema en el iPad y luego sigues repasando en el Mac.
Notability es otra veterana, muy popular en la App Store y seleccionada por los editores de Apple. Destaca por permitir anotar libros de texto y PDF, tomar notas mientras grabas audio y mantener ambas cosas sincronizadas, de forma que puedas reproducir lo que se decía en un momento exacto al tocar una parte de la nota. También incluye plantillas personalizables, subrayador, texto y opciones para matemáticas como Math Conversion.
Notes Writer apuesta por combinar escritura a mano y teclado, con escáner integrado y soporte profundo para PDF: puedes completar formularios, firmar documentos, hacer anotaciones de estudio y llevarte el resultado a otros dispositivos. El desbloqueo completo se hace vía pago único.
En el ámbito de PDF, PDFelement es como una «navaja suiza digital». Permite resaltar, subrayar, tachar, dibujar formas, escribir notas, convertir PDF a Word, Excel o PowerPoint, rellenar formularios y firmar digitalmente. Admite Apple Pencil para anotaciones precisas y tiene funciones multitarea en iPad para trabajar con dos documentos a la vez. Las notas se guardan en el propio documento, por lo que puedes moverlo entre dispositivos y plataformas sin perder marcados.
Penbook se orienta a quienes quieren una experiencia de escritura muy creativa, con papel interactivo y plantillas (calendarios, agendas, cuadernos temáticos…). Noteful apuesta por un enfoque minimalista, centrado en una interfaz limpia para escribir sin distracciones. Noteshelf lleva desde hace años siendo la app «de cabecera» de muchos usuarios de iPad para sustituir a los cuadernos físicos, con excelente soporte para Pencil y una enorme variedad de plantillas.
MarginNote 3 combina lectura profunda y toma de notas avanzada sobre libros y artículos, permitiendo resaltar, anotar y construir mapas mentales y resúmenes a partir del contenido. NoteLedge, en cambio, se orienta a notas multimedia con texto, imágenes, audio y vídeo en una misma página, ideal para diarios creativos y presentaciones visuales.
Apps centradas en listas compartidas, pareja y vida diaria: Shared Notes
Más allá de las grandes plataformas, surgen apps especializadas en usos concretos. Shared Notes es un buen ejemplo de herramienta centrada en listas compartidas para parejas, amigos o grupos pequeños. Se presenta como una forma sencilla y segura de tener listas de la compra, tareas domésticas o planes de viaje siempre sincronizados.
Su función estrella es la sincronización en tiempo real: si tu pareja tacha «leche» de la lista de la compra, lo ves al instante en tu móvil. Además, incorpora un asistente de IA integrado que puede resumir notas largas, corregir gramática o autoformatear un bloque de texto en lista de verificación con un toque.
La seguridad también es un punto fuerte: puedes bloquear notas sensibles con contraseña, y trabaja con almacenamiento offline más sincronización segura en la nube. Si escribes algo sin conexión, la app se encarga de subirlo cuando recuperas internet. Dispone de modo oscuro, diseño cuidado y funciona en iPhone, iPad, Android y Mac (en este último caso, en equipos con chip Apple y macOS 12.5 o superior).
Su modelo de negocio combina suscripciones mensuales, semestrales o anuales con opciones de compra de por vida que incluyen el acceso a las funciones Pro y de IA. Para quien busca algo muy directo para listas y notas sencillas pero compartidas, puede ser más cómodo que tirar de un sistema generalista como Notion.
Top de apps de notas para iOS y Android: alternativas cuando vives entre plataformas
Muchos usuarios de Apple conviven con Android en el día a día (por trabajo, familia o dispositivos secundarios). En esos casos puede interesar una solución que funcione bien tanto en iOS como en Android. Algunas de las mejores apps de notas multiplataforma destacadas son Evernote, Microsoft OneNote, Nebo, Google Keep, Simplenote, Notion, Standard Notes, Zoho Notebook y Workflowy.
Evernote y OneNote ya las hemos comentado, y siguen siendo referentes cuando necesitas notas avanzadas con adjuntos, audio, dibujo, búsqueda potente y sincronización. Nebo, por su parte, se centra en la escritura a mano con un sistema de reconocimiento propio muy afinado: convierte notas manuscritas en texto limpio, interpreta ecuaciones y diagramas y permite mezclar todo ello con imágenes y PDF.
Eso sí, Nebo muestra su mejor cara en iPad con Apple Pencil; en iPhone la app para usuario está más pensada para ver y compartir notas existentes que para crear desde cero. Y el precio es relativamente alto frente a otras apps, aunque los usuarios que encajan con su propuesta suelen volverse muy fans.
Simplenote es justo lo contrario: una app totalmente gratuita que apuesta por texto plano, sincronización y poco más. Perfecta para listas rápidas, ideas fugaces y notas sin florituras, con apps ligeras para iOS y Android. Standard Notes añade a este enfoque minimalista un fuerte cifrado y filosofía de privacidad, ideal si te preocupa que nadie pueda leer tus notas, ni siquiera el proveedor.
Zoho Notebook destaca por lo visual, con notas en forma de tarjetas organizadas en cuadernos; es muy agradable estéticamente y permite texto, listas, archivos y bocetos. Workflowy, por último, ofrece una experiencia basada en listas con subpuntos infinitos, etiquetas y filtrado, que muchos consideran la esencia de lo que debería ser una app de notas orientada a productividad personal.
Apps de notas exclusivas para iOS: Bear, Apple Notes, Ulysses y GoodNotes
Dentro del mundo Apple hay algunas apps que solo viven en este ecosistema y que aprovechan al máximo sus posibilidades. Entre ellas, destacan Bear, Notas de Apple, Ulysses y GoodNotes en sus versiones más recientes.
Bear ya la hemos descrito como una app elegante con etiquetas, temas, exportación potente y sincronización entre dispositivos Apple. Es una gran compañera si usas las notas para escribir textos más o menos largos y quieres una interfaz cuidada que motive a escribir, con resaltado de sintaxis para código, por ejemplo.
Notas de Apple, pese a ser la opción «de fábrica», compite sin complejo con muchas apps de terceros, sobre todo desde que incorpora escáner de documentos, etiquetas, carpetas inteligentes, notas rápidas, enlaces internos, colaboración avanzada y búsqueda en manuscritos y PDF. Para muchos usuarios, no hay necesidad real de instalar nada más para gestionar y compartir notas entre dispositivos Apple.
Ulysses se posiciona más como un entorno de escritura profesional que como una simple app de notas, pero entra en la ecuación cuando usas el iPhone, iPad o Mac para escribir textos largos: artículos, informes, novelas, posts de blog… Ofrece editor sin distracciones, corrector integrado, organización por proyectos y exportación avanzada. Incluso puedes publicar directamente en WordPress, Ghost o Medium desde la propia app.
GoodNotes, orientada a notas manuscritas y gestión de documentos, ya la vimos en detalle. Para estudiantes y personas que toman apuntes a diario, es casi un estándar. Permite unificar apuntes de clase, materiales en PDF, resúmenes y listas de tareas de estudio en un mismo sistema visual, sincronizado entre dispositivos Apple.
Consejos para elegir y aprovechar tu app de notas en el ecosistema Apple
Ante tanta variedad es fácil perderse, pero hay algunas pautas que ayudan a decidir. Lo primero es preguntarte qué necesitas de verdad: si solo quieres listas simples y recordatorios rápidos, con Apple Notes o Google Keep (más un gestor de tareas ligero) puede bastar. Si necesitas colaboración y documentación de equipo, Notion, OneNote o incluso Evernote probablemente encajen mejor.
Para estudiantes o profesionales que trabajan intensivamente con PDF y Apple Pencil, GoodNotes, Notability, Noteshelf o PDFelement son elecciones sólidas. Si te preocupa especialmente la privacidad, Standard Notes y el cifrado de extremo a extremo son una baza importante. Y si buscas algo muy específico para tu vida en pareja o convivencia, Shared Notes o listas compartidas en Notas de Apple pueden resolver el problema sin complicarte la vida.
A la hora de trabajar entre iOS y Mac, conviene priorizar apps que tengan cliente nativo en ambas plataformas y, si es posible, versión web decente: Notas de Apple (más iCloud.com), Bear, Notion, Evernote, OneNote, Simplenote o Zoho Notebook ofrecen soluciones razonablemente fluidas. En cambio, depender exclusivamente de apps que solo funcionan vía navegador en Mac puede hacer que acabes usando menos la herramienta.
También ayuda mucho desarrollar el hábito: anclar la app elegida en la pantalla de inicio, activar accesos rápidos (widgets, accesos desde Centro de control, atajos de teclado como Fn + Q en el caso de Notas rápidas) y definir una estructura mínima de carpetas o etiquetas para no acabar con un caos inusable. Y, por supuesto, comprobar que la sincronización está bien configurada (iCloud, cuentas de Google o Microsoft, etc.) para no llevarte sustos.
Con todas estas opciones, el ecosistema Apple ofrece soluciones para casi cualquier perfil: desde quien solo quiere apuntar «comprar leche» hasta quien necesita un sistema de conocimiento personal complejo. Lo clave es elegir dos o tres herramientas que se adapten a tu forma de trabajar, explotarlas bien y dejar de saltar de app en app cada semana; así tus notas, tareas y proyectos viajarán contigo y estarán siempre accesibles en cualquiera de tus dispositivos Apple.