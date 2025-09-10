La llegada del iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max trae consigo un cambio llamativo que no tiene que ver con la potencia del chip ni con las cámaras, sino con el aspecto exterior: Apple ha eliminado por completo el color negro de su gama más premium. ¿A cambio? Un nuevo color naranja espectacular que te puede gustar o no, pero que marca un antes y un después en la estrategia de Apple.

Apple deja de lado el oscuro en el iPhone 17 Pro y Pro Max

Los nuevos modelos estarán disponibles únicamente en plata, azul profundo y naranja cósmico. Este último es la gran novedad de la familia Pro, mientras que el azul regresa tras debutar en generaciones anteriores. La decisión reduce a solo tres las opciones de color, lo que convierte a esta generación en la más limitada desde el iPhone XS, que en 2018 se ofrecía únicamente en plata, gris espacial y oro.

El cambio supone también la primera vez que un iPhone de gama alta no incluye ninguna variante oscura, ya sea negro o gris, algo que hasta ahora era un estándar en la línea Pro. Apple parece haber querido dar un giro hacia una paleta más clara y llamativa, dejando atrás los tonos clásicos que históricamente habían dominado las ventas.

Natural, desierto y negro —presentes en generaciones anteriores— desaparecen por completo, lo que podría dividir a los usuarios: algunos celebrarán el aire fresco que aporta el nuevo naranja cósmico, mientras que otros echarán de menos la sobriedad y versatilidad de los acabados oscuros.

Las reservas se abrirán el viernes 12 de septiembre, con disponibilidad general en tiendas y entregas a clientes a partir del 19 de septiembre. Con esta jugada, Apple no solo renueva el hardware de su dispositivo estrella, sino que también reconfigura la identidad visual de la línea Pro, marcando un antes y un después en la historia del iPhone.