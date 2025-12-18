Apple ha comenzado a abrir su ecosistema de iOS en Japón para permitir tiendas de aplicaciones de terceros y métodos de pago alternativos, en respuesta a una nueva legislación nacional pensada para frenar posiciones de dominio en el mercado móvil. Este giro sitúa al país asiático en una órbita regulatoria muy similar a la de la Unión Europea, donde la compañía ya se ha visto obligada a aceptar lo que denomina «distribución alternativa de aplicaciones».

El movimiento japonés se percibe desde Europa y España como una especie de laboratorio regulatorio paralelo, que consolida la tendencia a acotar el poder de las grandes plataformas digitales. Para desarrolladores y usuarios europeos, la convergencia entre la norma nipona y la normativa comunitaria confirma que el modelo de tienda única y cerrada tiene los días contados en determinadas regiones.

Una nueva ley japonesa abre iOS a la competencia

El cambio está impulsado por la Ley de Competencia del Software Móvil de Japón (Mobile Software Competition Act, MSCA), una norma que acaba de entrar en vigor y que prohíbe a los gigantes tecnológicos limitar la competencia dentro de sus propias plataformas. El objetivo de la Comisión de Comercio Justo de Japón es claro: evitar que se consoliden monopolios digitales antes de que el mercado quede completamente cerrado a nuevos actores.

Tomando como referencia la regulación europea sobre mercados digitales, la MSCA impide que empresas como Apple o Alphabet (Google) bloqueen el acceso a tiendas de aplicaciones alternativas o a sistemas de pago de terceros. Como consecuencia directa, Apple se ha visto obligada a rediseñar parte del funcionamiento de iOS, Safari y la App Store en Japón, mientras que Google también ha anunciado ajustes en Google Play y otros servicios.

En este nuevo marco, Japón se convierte en la segunda gran región del mundo, junto con la Unión Europea, en la que el ecosistema de Apple admite mercados de apps de terceros dentro del propio sistema operativo. Para observadores y reguladores europeos, el paralelismo refuerza la idea de que el modelo comunitario se está exportando a otras economías avanzadas.

Apple sostiene que ha trabajado codo con codo con las autoridades japonesas para articular un sistema que, en teoría, amplíe la competencia sin renunciar a la seguridad ni a la privacidad de los usuarios. La compañía admite, no obstante, que la apertura incrementa el riesgo de malware, fraude y contenido potencialmente dañino, un debate que en la Unión Europea ya está muy presente tras la entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales (DMA).

En paralelo, la nueva legislación japonesa introduce pantallas de elección y obligaciones adicionales pensadas para evitar ventajas automáticas de los servicios de las propias plataformas. Este enfoque, muy similar al europeo, pretende que la decisión sobre aplicaciones, navegadores o buscadores predeterminados recaiga realmente en el usuario.

Así funcionarán las tiendas de aplicaciones de terceros en Japón

En la práctica, los desarrolladores con actividad en Japón podrán crear y gestionar sus propios mercados de aplicaciones dentro de iOS. Estas tiendas de terceros deberán contar con la autorización de Apple y cumplir un conjunto de requisitos técnicos y de seguridad, pero podrán distribuir aplicaciones directamente a los usuarios de iPhone y otros dispositivos de la marca en el país.

Para contener los riesgos, Apple introduce un sistema de Notarización obligatoria para todas las apps de iOS, se distribuyan a través de la App Store o mediante mercados alternativos. Este proceso combina análisis automatizados con una revisión humana básica y busca verificar que las aplicaciones hacen lo que prometen y no incluyen malware ni amenazas de seguridad conocidas.

La compañía deja claro que esta Notarización es menos exhaustiva que la tradicional revisión de la App Store, que aplica criterios más amplios de contenido, privacidad y cumplimiento de normas internas. Aun así, se presenta como el mínimo filtro de seguridad necesario para permitir la entrada de software procedente de canales alternativos sin convertir iOS en un entorno completamente abierto.

Junto a estos mecanismos, Apple ha publicado una nueva documentación para desarrolladores en la que detalla cómo operar y distribuir aplicaciones desde estas tiendas de terceros. Esta guía resulta especialmente interesante para empresas con presencia tanto en Japón como en la Unión Europea, ya que muchos de los principios reguladores y técnicos empiezan a alinearse.

La apertura también vendrá acompañada de advertencias visibles para los usuarios cuando decidan instalar apps desde mercados alternativos o utilizar sistemas de pago distintos al de Apple. El objetivo declarado es informar de forma clara sobre quién gestiona la transacción y qué nivel de protección ofrece cada opción.

Nuevos métodos de pago y reestructuración de comisiones

Uno de los cambios más sensibles es la liberalización parcial de los pagos dentro de las aplicaciones. Hasta ahora, Apple exigía que la mayoría de compras de bienes y servicios digitales en iOS se realizaran mediante su sistema de Compras In‑App, sujeto a una comisión estándar. En Japón, la MSCA obliga a abrir el abanico.

A partir de estos cambios, las aplicaciones de la App Store en Japón podrán integrar métodos de pago alternativos o redirigir a páginas web externas para completar compras, siempre junto a la opción tradicional de pagar con el sistema de Apple. De este modo, el usuario sabrá en todo momento cuándo está usando la pasarela de la compañía y cuándo se encuentra ante un procesador de terceros.

Cuando la operación se realice a través de Compras In‑App, se mantendrán las protecciones habituales de la App Store: gestión centralizada de suscripciones, historial de compras en la cuenta de Apple, herramientas para tramitar reembolsos y sistemas para denunciar fraudes o incidencias. En cambio, si la transacción se completa mediante un procesador externo o en un sitio web enlazado, la empresa advierte de que no podrá ofrecer el mismo grado de soporte ante problemas o devoluciones.

El uso de vías de pago alternativas implica, además, que los usuarios pueden tener que compartir datos bancarios o de tarjeta con terceras empresas, lo que abre nuevas incógnitas en materia de privacidad y seguridad. Este tipo de escenarios ya se está viendo en el mercado europeo, y Japón replica ahora un modelo similar adaptado a su marco legal.

En paralelo, Apple ha anunciado una revisión completa de su estructura de comisiones en Japón. Según la información facilitada, los desarrolladores japoneses podrán llegar a pagar comisiones a partir del 5 % por ciertas ventas de bienes y servicios digitales, dependiendo del canal de distribución y del tipo de programa en el que estén inscritos.

Cómo quedan las tarifas para desarrolladores en Japón

Con las nuevas reglas, Apple asegura que la mayoría de desarrolladores que venden contenido digital en Japón pagarán igual o menos que antes, en función de si utilizan la App Store tradicional, mercados alternativos u opciones de pago externas. Las apps que no comercialicen bienes o servicios digitales seguirán sin estar sujetas a comisiones.

En la App Store, la compañía fija una comisión base del 10 % para la gran mayoría de desarrolladores, incluyendo los adheridos a programas especiales como el de Pequeñas Empresas, el de socios de vídeo, el de mini apps y las suscripciones que superen el primer año. Para el resto de casos, la comisión estándar sube hasta el 21 % sobre las ventas de bienes y servicios digitales.

A esa comisión de tienda se puede añadir una tarifa adicional del 5 % por el procesamiento de pagos cuando se usa el sistema de Compras In‑App de Apple. Es decir, optar por la pasarela propia de la compañía implica asumir ese coste extra, a cambio de sus herramientas de facturación, gestión de suscripciones y mecanismos de protección al usuario.

Cuando las operaciones se completen en sitios web enlazados desde la propia aplicación, Apple aplicará lo que denomina una «comisión por servicios de tienda» del 15 % sobre la venta de bienes y servicios digitales. Esta tasa será del 10 % para desarrolladores acogidos a programas específicos y para suscripciones con cierta antigüedad.

Para las apps distribuidas fuera de la App Store, a través de mercados alternativos, la compañía introduce una «Comisión de Tecnología Básica» del 5 % aplicada a las ventas de bienes y servicios digitales, incluidas las aplicaciones de pago. Según Apple, esta comisión pretende compensar el uso del sistema operativo, sus APIs, herramientas de desarrollo y otros servicios subyacentes, incluso cuando la distribución no se hace por el canal oficial.

Seguridad infantil, tiendas alternativas y nuevas salvaguardas

Uno de los puntos que más preocupa a reguladores y familias es el impacto de la apertura de iOS en la seguridad de niños y adolescentes. La App Store se había diseñado como un entorno relativamente controlado, con clasificaciones por edad, controles parentales y filtros de contenido. La entrada de mercados de terceros y formas de pago externas complica este esquema.

Apple advierte de que, con estas nuevas vías de distribución, los menores pueden quedar expuestos a aplicaciones con contenido ilícito o inadecuado, además de a estafas y fraudes dirigidos específicamente a ellos. Como ejemplo, la compañía menciona lo que ya está sucediendo en algunas zonas de Europa, donde la llegada de tiendas alternativas ha abierto la puerta a aplicaciones que antes no estaban disponibles en iOS, incluyendo apps de contenido para adultos.

Para reducir estos riesgos, se han acordado con los reguladores japoneses una serie de medidas específicas. Por ejemplo, las aplicaciones de la categoría Niños en la App Store no podrán incluir enlaces externos para completar compras, con el fin de evitar que los menores salgan a entornos menos controlados y hagan pagos sin supervisión adecuada.

Además, en el caso de los usuarios menores de 18 años, cualquier aplicación que utilice procesadores de pago alternativos o derive al usuario a una web para finalizar la transacción deberá incorporar una «puerta parental». Este mecanismo fuerza a que los adolescentes involucren a sus progenitores o tutores legales antes de autorizar una compra. Para configurar estas limitaciones y bloqueos, Apple remite a herramientas de control parental y guías sobre controles parentales y bloqueo de apps.

La restricción es aún más estricta para los menores de 13 años: las apps dirigidas a este grupo de edad no podrán enlazar a sitios externos donde se realicen pagos. Apple trabaja también en una nueva API para que los desarrolladores que implementen sistemas de pago distintos a In‑App Purchase puedan permitir que los padres supervisen y aprueben operaciones realizadas fuera de la pasarela oficial.

Cambios en iOS y Safari: elección de navegador y motor de búsqueda

La MSCA no solo afecta a las tiendas de apps o a los pagos. La ley también obliga a introducir ajustes en elementos clave del sistema como el navegador y el buscador por defecto. Con la llegada de iOS 26.2 en Japón, Apple mostrará una pantalla inicial en la que los usuarios podrán elegir qué navegador quieren utilizar como principal, así como su motor de búsqueda favorito.

De esta manera, Safari y los servicios de Apple dejan de tener una ventaja automática en los dispositivos recién configurados o tras una actualización importante. El usuario podrá seleccionar otras opciones desde el primer momento y modificar esa preferencia más adelante desde los ajustes del sistema.

Para los desarrolladores de navegadores, el cambio trae otra novedad de calado: las apps de este tipo podrán emplear motores de renderizado distintos a WebKit, siempre y cuando respeten determinados estándares de seguridad y privacidad marcados por Apple. Hasta ahora, incluso los navegadores que se presentaban como alternativas a Safari tenían que apoyarse en WebKit en iOS.

Apple introduce igualmente una nueva API orientada a aplicaciones conversacionales basadas en voz. Esta interfaz permitirá que los usuarios inicien este tipo de apps con el botón lateral del iPhone, abriendo la puerta a asistentes de terceros o herramientas de interacción por voz que compitan, de facto, con servicios nativos.

Además, se habilita un proceso mediante el cual los desarrolladores pueden solicitar formas específicas de interoperar con funciones centrales de iOS, lo que puede traducirse en mayor integración para apps de mensajería, servicios de comunicación o herramientas de productividad. Para empresas europeas y españolas con presencia internacional, esta mayor apertura técnica facilita ofrecer experiencias más homogéneas entre la UE y Japón.

Google también mueve ficha y se consolida el modelo europeo

Los efectos de la nueva ley japonesa no se limitan a Apple. Alphabet, matriz de Google, ha anunciado cambios en Google Play y en sus sistemas de pago para adaptarse al mismo marco regulatorio. Aunque Android ya permitía de serie la instalación de tiendas de aplicaciones de terceros, la MSCA obliga a introducir pantallas de elección y ajustes adicionales, sobre todo en lo referente a métodos de pago y motor de búsqueda.

Al igual que Apple, Google implementará pantallas para que los usuarios elijan su buscador predeterminado y deberá aceptar opciones de pago alternativas a Google Pay en determinados contextos. La intención de la Comisión de Comercio Justo de Japón es rebajar el poder de negociación de las grandes plataformas y abrir espacio a nuevos servicios digitales y desarrolladores.

Desde una perspectiva europea, este movimiento refuerza la sensación de que las normas comunitarias se están convirtiendo en referencia para otros marcos legales. La coincidencia en aspectos como la apertura de tiendas de aplicaciones, la libertad de elección de navegador y buscador o la flexibilización de los sistemas de pago apunta hacia una cierta armonización internacional en materia de competencia digital.

Para usuarios y empresas en España, la experiencia japonesa actúa como termómetro para anticipar hacia dónde puede evolucionar el sector. Si más países adoptan reglas similares, las grandes tecnológicas se verán obligadas a diseñar ecosistemas más modulares y abiertos, con más opciones para el usuario, pero también con una mayor necesidad de estar atentos a cuestiones de seguridad, privacidad y calidad del software.

El viraje de Apple en Japón, empujado por la Ley de Competencia del Software Móvil y en sintonía con lo ya exigido en la Unión Europea, marca una nueva etapa en la que la compañía abre iOS a tiendas de terceros, flexibiliza los pagos, reconfigura sus comisiones y refuerza las protecciones para menores. El resultado es un escenario más competitivo y complejo, en el que tanto usuarios como desarrolladores deberán adaptarse a un ecosistema de iPhone menos cerrado, con más decisiones que tomar y con un foco creciente en equilibrar flexibilidad y seguridad.