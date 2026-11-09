Apple ha abierto Siri AI a las aplicaciones de terceros mediante una vista previa para desarrolladores incluida en las betas de iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 y visionOS 27.3. La compañía permite que cualquier desarrollador integre sus apps con el asistente a través de App Intents, el marco que deja que Siri AI revolucione la inteligencia artificial entendiendo peticiones en lenguaje natural y ejecutando acciones dentro de esas aplicaciones.

Pero el avance no llega igual a todos. En la Unión Europea, Siri AI sigue sin estar disponible en iOS, iPadOS y watchOS, por lo que los usuarios de iPhone, iPad y Apple Watch en España no podrán usar esta integración por el momento. Apple sí contempla el acceso en macOS 27 y visionOS 27, de modo que un Mac o un Apple Vision Pro compatibles quedan fuera de esa restricción si cumplen los requisitos de idioma y dispositivo.

Qué cambia con Siri AI en las aplicaciones de terceros

La clave está en App Intents. Hasta ahora Siri AI podía interactuar principalmente con apps y servicios de Apple; con las betas 27.3 los desarrolladores pueden exponer sus propias acciones y contenidos. Apple ya usa este sistema en Calendario, Archivos, Mail, Mapas, Mensajes, Música, Notas, Fotos, Safari, Atajos y Tiempo.

El usuario podrá pedir al asistente que consulte el estado de un pedido, reserve una mesa o recuerde algo hablado en una app de mensajería, siempre que esa aplicación haya habilitado la acción. Apple también habla de skills, capacidades que permiten combinar varias acciones en una misma experiencia sin ejecutarlas una a una.

La integración no depende solo de Apple: los desarrolladores deben habilitar las acciones en sus apps. Por eso no todas estarán listas a la vez y algunas podrían no integrarse, igual que ocurre con otros elementos del sistema que la compañía abre a terceros.

¿Cuándo podrán los desarrolladores publicar sus apps con Siri AI?

La vista previa está disponible en las betas desde principios de noviembre. Apple prevé que las primeras experiencias lleguen a los usuarios en los próximos meses y que la publicación de aplicaciones compatibles en la App Store se habilite durante la primavera de 2027.

La compañía ha explicado que esta vista previa da acceso anticipado antes del lanzamiento oficial y que el plazo de publicación en la App Store llega en primavera: «los desarrolladores tienen tiempo para explorar, desarrollar y perfeccionar sus experiencias antes del lanzamiento». No hay una fecha única para el público general.

Hasta entonces, la integración sigue siendo una vista previa para desarrolladores, no una función disponible para cualquier usuario. La apertura de la App Store permitirá que las apps compatibles lleguen al público después de varias semanas de betas.

¿Qué pasa con Siri AI en España y la Unión Europea?

La apertura a apps de terceros no resuelve el bloqueo europeo. Apple mantiene que Siri AI no está disponible en iOS, iPadOS y watchOS en la Unión Europea y lo atribuye a los requisitos regulatorios. La compañía ha asegurado: «Apple está trabajando intensamente para encontrar una solución que preserve la privacidad y la seguridad de los usuarios».

Apple sostiene que trabaja con las instituciones comunitarias para encontrar una solución. La situación no afecta igual a todos los productos: en macOS 27 y visionOS 27 Apple sí contempla el acceso de usuarios europeos, siempre que el dispositivo y Siri estén configurados en un idioma admitido.

Para un lector en España, la consecuencia práctica es que la apertura a apps de terceros no cambia el bloqueo de Siri AI en Europa sobre el iPhone, iPad y Apple Watch. El Mac y el Apple Vision Pro aparecen como las vías contempladas por Apple dentro de la UE, aunque con las condiciones de compatibilidad y idioma que fija la compañía.

¿Qué necesita un usuario para probar Siri AI?

Apple exige un dispositivo compatible con Apple Intelligence y tener configurado uno de los idiomas admitidos: inglés, francés, japonés, coreano, portugués o español. La compañía también señala que algunas funciones pueden variar según la región y el idioma, y que la integración con apps externas depende de cada desarrollador.

En los equipos en los que está disponible, la beta se activa desde Ajustes, en Siri, con la opción de probar Siri AI. La descarga puede empezar automáticamente; si hay mucha demanda, Apple puede añadir una lista de espera temporal, aunque la compañía ha simplificado el proceso para que el botón de probar ya no sea una promesa.

La disponibilidad queda resumida así:

En iPhone, iPad y Apple Watch , Apple mantiene la restricción en la UE; en España no está disponible en esos dispositivos.

, Apple mantiene la restricción en la UE; en España no está disponible en esos dispositivos. En Mac con macOS 27 y en Apple Vision Pro con visionOS 27, Apple contempla el acceso en la UE si se cumple la compatibilidad y el idioma.

y en Apple Vision Pro con visionOS 27, Apple contempla el acceso en la UE si se cumple la compatibilidad y el idioma. La integración con apps de terceros requiere que el desarrollador haya habilitado las acciones mediante App Intents; no todas las aplicaciones estarán listas al mismo tiempo.

La apertura de Siri AI a apps de terceros es un paso relevante para el ecosistema de Apple, pero su efecto en España queda condicionado por el bloqueo europeo: el iPhone, el iPad y el Apple Watch siguen fuera, mientras el Mac y Vision Pro aparecen como las plataformas contempladas. El calendario tampoco es inmediato: la vista previa ya está en manos de los desarrolladores, pero las apps compatibles no se publicarán en la App Store hasta la primavera de 2027.