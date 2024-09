El iPhone 16 ya está con nosotros y con él, el nuevo iOS 18 ya disponible en todo el mundo para su instalación. Sin embargo, la relación que tienen el iPhone 16 con el iOS 18 es estrecha relación con un componente de mejora brutal. Hablamos, sin lugar a duda, de todo el componente de Apple Intelligence que llegará al iPhone 16 en los próximos meses. Apple está anunciando como una herramienta más del producto todas las funciones de IA que llegarán a partir de iOS 18.1. De hecho, Apple podría estar pensando en acelerar la renovación de Siri presentada en la WWDC24 e impulsada por Apple Intelligence. A continuación os mostramos un esbozo de lo que podrían ser los próximos meses para Apple.

Siri y Apple Intelligence: nacidos para entenderse pero… ¿cuándo?

Apple está vendiendo el iPhone 16 bajo el lema de «Hello, Apple Intelligence». Sin embargo, hay un grave problema: Apple Intelligence aún no está disponible. Y eso los usuarios, no informados claro está, no lo saben hasta que encienden el dispositivo. Recordad que Apple tienen intención de introducir las primeras funciones de Apple Intelligence a partir de iOS 18.1, que ya está en su quinta beta, cuyo lanzamiento cada vez está más cerca.

También estamos pendientes de la gran actualización de Siri presentada en la WWDC24 con nuevas funciones basadas en IA como la integración con ChatGPT, el mayor reconocimiento de lo que le decimos así como el contexto personal que aparentemente llegaría antes del 2025. La nueva información de Mark Gurman, analista de Bloomberg, apunta a que todo parece estar acelerándose en Cupertino y todas las funciones de IA llegarán antes de lo previsto.

Artículo relacionado: La mejora de Siri con contexto personal llegará antes de 2025

En Apple tantean la posibilidad de que iOS 18.1 llegue a mediados de octubre,iOS 18.2 complete su desarrollo a principios de noviembre y se lanzará al público en diciembre, iOS 18.3 se publicaría en enero con las betas finalizadas en diciembre y, finalmente, iOS 18.4 se lanzaría al público en marzo con betas hasta febrero. En cada actualización habrá novedades de Apple Intelligence, por lo que no tendremos todas las funciones presentadas en la WWDC24 de forma automática.

De hecho, Gurman asegura que sus fuentes le han dicho que la gran actualización después de iOS 18.1 será iOS 18.4 e incorporará toda la renovación de Siri. Sin embargo, hay otras fuentes que aseguran que esta actualización de Siri podría estar acelerándose y llegar antes incluso.