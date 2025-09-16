iOS 16 para iPhone y iPadOS 26 para iPad ya están disponibles para todos los usuarios tras el lanzamiento en el día de ayer y, junto a ella, la compañía ha publicado una guía para usuarios en la que explica por qué puedes notar cambios en la autonomía tras actualizar. En ese texto, Apple subraya que las primeras horas o días pueden venir con más consumo y algo de calor, especialmente si se trata de una gran actualización como iOS 26.

La clave, según la firma, es que el iPhone necesita tiempo para terminar tareas internas después de instalar el software. Entre ellas están el indexado de datos, la descarga de nuevos recursos y la actualización de apps, operaciones que se ejecutan en segundo plano y que tiran de procesador y batería hasta que todo queda listo.

Qué ha explicado Apple sobre los nuevos sistemas operativos

En su comunicación, Apple deja dos ideas principales. Por un lado, es normal que, tras una instalación importante, la batería se agote más rápido de forma temporal y el dispositivo funcione más caliente. Por otro, avisa de que ciertas novedades pueden requerir más recursos y, dependiendo de cómo uses el móvil, podrías notar una pequeña merma sostenida en rendimiento o autonomía.

Además, la empresa distingue entre lanzamientos mayores y menores: una versión como iOS 26.0 no es lo mismo que un ajuste incremental tipo 26.1 o 26.1.1. En las primeras es donde se concentra el grueso de cambios y donde el impacto inicial resulta más evidente.

Por qué baja la batería tras actualizar

El sistema necesita reorganizarse tras el salto de versión. Eso incluye reconstruir índices de búsqueda, optimizar la fototeca, regenerar cachés y adaptar apps a las nuevas librerías. Todo esto es costoso durante un corto periodo y explica el comportamiento anómalo que muchos usuarios perciben justo después de actualizar.

Cuando esas tareas concluyen, el consumo vuelve a su cauce habitual. Apple afirma que suele bastar con uno o dos días de uso normal para que el iPhone termine de asentarse y se estabilicen tanto la autonomía como la temperatura.

La gran mayoría de efectos son pasajeros, pero hay matices. Si empiezas a usar con mucha frecuencia funciones que demandan más potencia, es posible que notes un ligero efecto continuado en batería o rendimiento. Apple lo atribuye al uso individual: cuanto más exprimen esas funciones a la CPU, GPU o al motor neuronal, mayor puede ser la huella en la autonomía.

Esto no es nuevo de iOS 26; ya se ha visto en otras grandes versiones. La novedad es que ahora Apple lo explica de forma explícita para acotar expectativas y evitar alarmas innecesarias en los primeros días.

Consejos para minimizar el consumo tras la actualización

Deja el iPhone conectado a la corriente y a Wi‑Fi un rato tras instalar para que termine procesos sin interrupciones.

un rato tras instalar para que termine procesos sin interrupciones. Evita pruebas intensivas en las primeras 24‑48 horas mientras el sistema finaliza el indexado y la descarga de recursos.

y la descarga de recursos. Revisa Ajustes > Batería para detectar apps con actividad anómala en segundo plano y limita su actualización en segundo plano si es necesario.

y limita su actualización en segundo plano si es necesario. Mantén el sistema y las apps al día: las versiones menores de iOS suelen incluir afinados de consumo y correcciones.

y correcciones. Comprueba que tienes suficiente espacio libre; las instalaciones grandes pueden requerir más de 18 GB disponibles para ejecutarse con holgura.

Cómo instalar iOS 26 paso a paso

Para actualizar, entra en Ajustes > General > Actualización de software. Si tu iPhone es compatible, verás la opción de descarga. Puedes elegir ‘Actualizar ahora’ o ‘Actualizar esta noche’ si prefieres que se haga mientras cargas el dispositivo.

Durante la instalación, procura tener el teléfono con batería suficiente, conectado a una red estable y con espacio libre adecuado. Tras completar el proceso, deja que termine sus tareas en segundo plano antes de sacar conclusiones sobre la autonomía. En caso de que quieras realizar una instalación limpia de iOS 26 o iPadOS 26 te lo explicamos en este artículo.