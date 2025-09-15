Apple ha puesto al día su cargador MagSafe con certificación Qi2 25W, un paso que abre la puerta a velocidades de carga inalámbrica de hasta 25 W no solo en iPhone, sino también en dispositivos de terceros que cumplan con el estándar Qi2.2. A nivel externo apenas hay cambios, pero por dentro la actualización es relevante.

Más allá del rediseño interno, el cargador mantiene el cable USB‑C integrado con opción de 1 o 2 metros y exige una fuente de alimentación capaz. Para alcanzar los 25 W hace falta un adaptador de al menos 30 W; Apple comercializa además un nuevo 40W Dynamic Power Adapter con 60W Max para cubrir ese requisito.

Qué cambia con Qi2 25W (Qi 2.2)

Qi2 25W es la denominación comercial del estándar Qi 2.2, que eleva el límite de potencia desde los 15 W previos y refuerza la seguridad. Integra mejoras como nuevos modos de control de potencia y detección avanzada de objetos extraños, además de una gestión térmica más estricta que limita la temperatura de la superficie durante la carga.

En pruebas de referencia con módulos Qi 2.2 se han visto entradas próximas a 24,22 W en un iPhone reciente con temperaturas máximas en torno a 37,6 ºC. El salto a 25 W llega acompañado de un control más fino del calor y de la alineación de bobinas, clave para una experiencia estable.

Compatibilidad y velocidades en los nuevos iPhone 17

El nuevo MagSafe funciona con todos los iPhone con carga inalámbrica desde iPhone 8 y con AirPods con estuche compatible. Sin embargo, la experiencia magnética MagSafe que asegura el acoplamiento queda reservada a iPhone 12 y posteriores.

En términos de potencia, los iPhone 16 y 17 admiten hasta 25 W vía MagSafe y Qi2, con una excepción: el iPhone 16e no entra en el club de los 25 W. Además, el iPhone Air queda limitado a 20 W en inalámbrica, incluso con cargadores Qi2.2.

La novedad beneficia también a Android: modelos recientes como la familia Pixel 10 pueden aprovechar los 25 W del nuevo MagSafe si cumplen Qi2.2. Hasta ahora, los accesorios de Apple podían restringir la potencia con terceros a 15 W; con esta revisión, el cargador se alinea con el estándar abierto.

Para sacar partido a los 25 W es imprescindible usar un adaptador de pared adecuado. Apple recomienda un adaptador de 30 W o superior; la compañía ha retirado su antiguo 30 W y ofrece el 40W Dynamic Power Adapter con 60W Max, capaz de cargar iPhone 17 hasta el 50% en unos 20 minutos o el iPhone Air del 0% al 50% en unos 30.

Precios y disponibilidad

El MagSafe certificado Qi2 25W se vende con cable integrado en dos longitudes: 1 metro por 49 euros y 2 metros por 59 euros.La disponibilidad puede variar por mercado; en algunas tiendas aparece listado sin envío ni recogida aún. El cargador ya figura en la tienda online de Apple y se irá desplegando conforme lleguen los nuevos iPhone.

En China, una normativa del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información estrecha el rango de frecuencias permitido para carga inalámbrica, y el funcionamiento a 360 kHz de MagSafe y Qi2 choca con esas reglas. Por ello, los iPhone para ese mercado se quedan en 15 W inalámbricos, lo que limita el aprovechamiento de Qi2 25 W allí.

Unificar el ecosistema, por fin

Con esta actualización, Apple hace su cargador más útil para cualquiera que tenga un dispositivo Qi2.2. Marcas como Ugreen o Anker ya preparan accesorios con certificación Qi2 25W, lo que debería reducir la necesidad de tener varios cargadores distintos por casa y facilitar la interoperabilidad entre plataformas.

El movimiento no cambia el aspecto del puck, pero sí su papel: de accesorio optimizado solo para iPhone a cargador que abraza un estándar común de 25 W. Regionalmente habrá matices, y algunos modelos mantienen límites, pero el salto de compatibilidad y potencia marca la diferencia en el día a día.