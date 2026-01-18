Apple ha vuelto a tocar la calculadora y ha reajustado los valores de intercambio que ofrece por sus dispositivos dentro del programa oficial de renovación, un sistema ya asentado entre usuarios de España y del resto de Europa. El cambio llega muy poco tiempo después de la última actualización, lo que deja entrever que la compañía está siguiendo muy de cerca cómo se mueve el mercado de segunda mano.

Este plan permite a cualquier usuario entregar un equipo antiguo a cambio de un descuento directo en la compra de un nuevo dispositivo o de saldo canjeable más adelante. Tras la nueva revisión, las cifras máximas que Apple está dispuesta a pagar se mueven de forma desigual: los Mac suben con fuerza, mientras que iPhone, iPad, Apple Watch y algunos móviles Android admitidos en el programa registran pequeños recortes.

Ajustes recientes en los valores de intercambio

La compañía revisa cada cierto tiempo sus tablas internas de tasación para que reflejen mejor la realidad del mercado de segunda mano y el ciclo de vida de sus productos. No se trata de cambios aislados: estas actualizaciones suelen aparecer cada pocos meses y afectan a varias gamas de forma simultánea, tanto en Estados Unidos como en Europa.

En esta ocasión, la nueva tanda de ajustes llega apenas unas semanas después del último cambio, algo que evidencia que Apple está afinando la relación entre el estado del dispositivo, su antigüedad y el tope de dinero que está dispuesta a ofrecer por él. Sobre el papel, la intención es estimular la renovación de equipos y reforzar la llamada economía circular, facilitando que los productos tengan una segunda vida o se reciclen de forma adecuada.

Los datos recogidos por medios especializados como MacRumors apuntan a un patrón muy claro: los Mac mejoran notablemente su valoración máxima, mientras que el resto de líneas integradas en el programa —iPhone, iPad, Apple Watch y determinados teléfonos Android— sufren descensos moderados en los importes tope.

Hay que tener presente que las cifras que comunica Apple son tasaciones máximas orientativas, pensadas para equipos en muy buen estado tanto a nivel estético como de funcionamiento. El dinero que recibe finalmente el usuario puede ser inferior después de la revisión individual que se realiza durante el proceso de intercambio.

Los Mac, los grandes beneficiados del nuevo ajuste

Donde se aprecia el cambio más llamativo es en la gama de ordenadores. Apple ha decidido aumentar de forma notable los valores máximos que ofrece por sus Mac cuando se entregan a través del programa de recompra, con subidas que, en algunos modelos concretos, resultan especialmente significativas.

En mercados de referencia como Estados Unidos, las nuevas tablas sitúan el techo de tasación de ciertos Mac en cifras que rondan los 1.755 dólares para equipos en excelente estado. En Europa, estas cantidades se adaptan a la divisa local y a la fiscalidad de cada país, pero la tendencia es la misma: el Mac se coloca como el producto más favorecido por esta actualización de valores.

Los incrementos más importantes se concentran en modelos relativamente recientes y con configuraciones completas, es decir, ordenadores con más memoria, mayor capacidad de almacenamiento o procesadores más potentes. Para un usuario en España que tenga un Mac de hace apenas unos años, este reajuste puede traducirse en un ahorro adicional a la hora de cambiar de equipo, aprovechando mejor el valor residual del ordenador anterior.

Este movimiento encaja con la estrategia de la compañía de reforzar el peso del Mac dentro de su catálogo, especialmente desde la introducción de sus propios chips. Al ofrecer tasaciones más atractivas por los ordenadores, se facilita que quienes todavía utilizan modelos con varios años se planteen dar el salto a generaciones más modernas, sin que el desembolso sea tan elevado.

Ligeras rebajas para iPhone, iPad, Apple Watch y algunos Android

En el lado contrario, la mayoría de los demás productos incluidos en el plan de recompra experimentan pequeños recortes en sus valores de intercambio. Los datos apuntan a que iPhone, iPad, Apple Watch y ciertos modelos de teléfonos Android admitidos en el programa han visto reducirse la cifra máxima que se puede obtener por ellos.

En general se trata de ajustes moderados: la mayor parte de las bajadas se mueve en una horquilla de entre 5 y 20 dólares respecto a la tabla anterior, tomando como referencia el mercado estadounidense. En Europa, las variaciones siguen el mismo patrón, simplemente adaptadas a euros u otras monedas locales.

Este tipo de correcciones responde a factores como la depreciación natural de los dispositivos con el paso del tiempo, la llegada de nuevas generaciones o los cambios en la demanda de modelos concretos. A medida que un producto acumula años en el mercado, el precio de recompra razonable tiende a reducirse, y eso se refleja en las ofertas de intercambio.

También pesa la situación del mercado de segunda mano: cuando hay muchos ejemplares de un modelo circulando, el valor de reventa suele caer y, como consecuencia, Apple ajusta sus tablas para que las ofertas sigan siendo competitivas pero sostenibles respecto a lo que luego puede recuperar mediante la venta de equipos reacondicionados o el reciclaje de componentes.

Cómo funciona el programa de intercambio de Apple

El programa oficial de intercambio de Apple permite entregar un dispositivo antiguo —ya sea un iPhone, iPad, Mac, Apple Watch o determinados smartphones Android que figuran en la lista oficial— a cambio de una cantidad económica que se resta del precio de un nuevo producto o se convierte en saldo para futuras compras.

El proceso se puede iniciar desde la web de Apple, desde su aplicación o directamente en una Apple Store y en algunos distribuidores autorizados. El usuario indica el modelo concreto y describe el estado aproximado del equipo, y el sistema muestra una estimación inicial del valor de intercambio, siempre basada en los importes máximos publicados.

Después, el dispositivo pasa por una comprobación más detallada para confirmar que coincide con la información facilitada. En esa revisión se analizan aspectos como el rendimiento general, el estado de la batería, la presencia de golpes o arañazos y posibles fallos de hardware. En función de estos criterios, el importe final puede igualar la estimación inicial o ajustarse a la baja.

Cuando el producto no cumple las condiciones mínimas para recibir una compensación económica, la compañía suele ofrecer la opción de reciclarlo sin coste para el usuario. De esta forma, aunque no se obtenga un descuento directo, se garantiza una gestión responsable de los residuos electrónicos y se evita que el dispositivo acabe olvidado en un cajón.

Impacto para usuarios en España y Europa

Aunque buena parte de las cifras se difunden originalmente en dólares, las modificaciones de la tabla se trasladan también a los mercados europeos, incluida España, con importes equivalentes en euros y condiciones equiparables. La mecánica del programa es esencialmente la misma en todos estos territorios.

Para los consumidores españoles, las subidas en los valores máximos de los Mac suponen una oportunidad adicional para abaratar la renovación del ordenador. Quienes cuenten con equipos relativamente recientes pueden obtener una compensación algo mayor que hace unas semanas, lo que contribuye a rebajar el coste de entrada a los últimos modelos de MacBook o iMac.

En el caso de iPhone, iPad y Apple Watch, las ligeras reducciones implican que, al cambiar de dispositivo, el descuento procedente del terminal antiguo será algo menor que en la actualización anterior de la tabla. No obstante, al tratarse de ajustes moderados, el impacto en el precio final de la compra suele ser limitado y, en muchos casos, asumible.

Para quienes estén dudando qué hacer con su dispositivo actual, esta revisión invita a comparar el valor de intercambio oficial con otras alternativas, como la venta en plataformas de segunda mano, el uso del equipo como dispositivo secundario o simplemente seguir aprovechándolo un tiempo más. Cada opción tiene sus pros y sus contras en términos de comodidad, rapidez y dinero obtenido.

Dónde consultar los nuevos valores y condiciones

Apple mantiene en su página oficial la lista actualizada de dispositivos admitidos en el programa, junto con los importes máximos orientativos para cada modelo y categoría. Desde esa sección es posible comprobar rápidamente qué se podría conseguir por un producto concreto antes de iniciar el proceso de intercambio.

Además de las cifras de tasación, la web incluye los términos y condiciones completos del servicio, donde se detallan los requisitos de elegibilidad, el tratamiento de los datos almacenados en los equipos y los pasos que debe seguir el usuario antes de entregarlos: realizar una copia de seguridad, desactivar servicios como Buscar y borrar toda la información personal, entre otros.

En España y en otros países europeos, la opción online se complementa con la posibilidad de acudir a una Apple Store o a determinados distribuidores autorizados. En estos puntos físicos se puede realizar la evaluación presencial del dispositivo y recibir una propuesta final de intercambio en el momento, evitando así tiempos de envío y espera.

Con esta nueva revisión de la tabla de tasaciones, Apple mantiene su política de ir adaptando los valores de intercambio a las condiciones reales del mercado, premiando sobre todo la entrega de Mac en buen estado y recortando de manera contenida la valoración de iPhone, iPad, Apple Watch y algunos Android. Para los usuarios de España y Europa, revisar las cifras actualizadas y compararlas con lo que ofrece el mercado de segunda mano se convierte en un paso casi obligado si quieren sacarle el máximo partido económico a sus dispositivos antiguos.