Apple trabaja en un nuevo buscador generativo integrado en Siri al que internamente llama World Knowledge Answers, un “motor de respuestas” capaz de ofrecer resultados condensados y contextuales. La iniciativa, adelantada por fuentes de Bloomberg, apunta a una ventana de lanzamiento más cercana de lo que cabría esperar para un proyecto creado hace poco.

Pese a los tropiezos iniciales con Apple Intelligence y la arquitectura clásica del asistente, la compañía ha rearmado el proyecto sobre modelos de lenguaje de gran tamaño. El plan actual sitúa la llegada de esta experiencia en marzo de 2026, con un estreno dentro de Siri y una expansión posterior a otras áreas del sistema.

Qué es World Knowledge Answers (WKA) de Apple

World Knowledge Answers es el nombre interno del sistema con el que Apple busca competir con propuestas como Perplexity o los resúmenes de IA de Google. La idea es que el usuario formule una consulta y reciba una respuesta breve y clara, elaborada por Siri a partir de información de la web y del dispositivo, con soporte para texto, fotos, vídeos y puntos de interés locales.

Las previsiones más sólidas señalan que el WKA formará parte de una gran actualización de Siri en iOS 26.4 (marzo de 2026). En el lanzamiento, la función estará integrada en Siri y no aparecerá todavía en Spotlight o Safari, dos destinos a los que Apple planea llevarla más adelante.

Este calendario llega tras una reconstrucción profunda del asistente: la versión de primera generación no ofrecía la fiabilidad esperada y Apple decidió rehacerla por completo con una arquitectura de segunda generación basada en LLM. La compañía mantiene una comparativa interna de modelos (un “bake-off”) para decidir qué tecnología concreta impulsará cada parte del sistema, sin que eso altere la fecha objetivo.

Cómo funciona el nuevo sistema

La base técnica del motor de respuestas se apoya en tres bloques que trabajan coordinados para interpretar la petición, buscar información y generar un resultado claro. Esta organización permite a Siri ofrecer resúmenes útiles y citables sin obligar al usuario a saltar entre múltiples enlaces.

Planificador : interpreta la consulta (voz o texto) y decide los pasos.

: interpreta la consulta (voz o texto) y decide los pasos. Módulo de búsqueda: combina contenido del dispositivo y resultados de la web.

combina contenido del dispositivo y resultados de la web. Resumidor: prepara una respuesta breve y estructurada para el usuario.

Además de manejar contenido multimedia, Siri podrá extraer datos del contexto en pantalla y, cuando el usuario lo permita, apoyarse en información personal para resolver preguntas con mayor relevancia.

Modelos de IA y posibles socios

Apple evalúa modelos propios y de terceros para distintas piezas del sistema. De acuerdo con informes recientes, la empresa firmó un acuerdo formal para probar Gemini, el modelo de Google, con vistas a apoyar funciones de resumen en Siri. En paralelo, sigue testeando soluciones de Anthropic (Claude) y desarrollos internos.

La compañía ha dejado claro que, cuando se trate de procesar datos personales (correos, mensajes u otros contenidos sensibles), recurrirá exclusivamente a sus Foundation Models y a ejecución en infraestructuras bajo su control, reforzando su enfoque en la privacidad.

Quién está detrás del proyecto

El esfuerzo involucra a varios equipos: el grupo de Siri que depende de Craig Federighi (software), la división de IA capitaneada por John Giannandrea y el área de servicios liderada por Eddy Cue, con la participación de perfiles como Mike Rockwell (Vision Pro) en piezas clave. Bajo el paraguas de la renovación de Siri —incluidos proyectos internos referidos como “Linwood” y la evolución LLM— se asienta la base del motor de búsqueda de conocimiento.

En entrenamiento de modelos, Apple venía usando sobre todo datos sintéticos; ahora contrasta ese material con datos reales de usuarios que optan voluntariamente, con controles destinados a minimizar riesgos y sesgos, lo que debería mejorar la comprensión y la utilidad práctica de las respuestas.

Qué podrás hacer con el motor de respuestas

Con la nueva Siri, el usuario podrá plantear preguntas generales y obtener un resumen conciso con fuentes de la web, pedir referencias cercanas (por ejemplo, restaurantes o museos), o combinar consultas que incluyan contenido en pantalla y datos personales autorizados para encontrar información más rápido.