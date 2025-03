Apple nos vende la moto de nuevo

La última actualización anunciada para los AirPods Max de última generación traerá el audio sin pérdidas a los auriculares más caros de la compañía, pero la realidad es que no es más que una estrategia de marketing que agrava aún más la sensación de los usuarios de que hacen con nosotros lo que quieren.

El audio sin pérdidas (Lossless Audio) llegará por fin a los AirPods Max, eso es lo que Apple ha anunciado para la próxima actualización que llegará la próxima semana para iPhone, iPad y Mac. Tras actualizar nuestros dispositivos los auriculares más caros de Apple (579€) por fin podrán disfrutar del mejor sonido que ofrece Apple Music. Esto es lo que al menos nos han dicho desde Apple, de boca de Greg Joswiak (vicepresidente de marketing de la compañía) en X, en un tweet en el que asegura que podremos disfrutar de un sonido «que nos va a reventar la cabeza».

Resulta curioso que teniendo un servicio de streaming de música, Apple Music, que desde 2021 dispone de más de 100 millones de canciones en calidad sin pérdida, ninguno de sus auriculares pueda reproducir ese tipo de contenido, con la cantidad de modelos que ha lanzado desde entonces. Es cierto que sus auriculares son Bluetooth, y ya sabemos de las limitaciones que tiene este tipo de conexión a la hora de reproducir audio sin pérdidas, pero no podemos olvidarnos de que sus AirPods Max sí que se pueden conectar mediante cable, y ni siquiera ese modelo premium con un precio que así lo certifica puede hacerlo. ¿La causa? Una decisión más que cuestionable al diseñarlos sin conexión jack para auriculares que lo permitiera.

Alguien puede pensar que la excusa puede ser que los AirPods Max originales se lanzaron antes de que Apple Music tuviera sonido sin pérdida, pero se renovaron hace poco, y siguen sin poder reproducir sonido sin pérdida. No sólo porque no añadieron la conexión jack (así de fácil hubiera sido), sino porque tampoco se dignaron a actualizar el chip que procesa todo, que sigue siendo el H1 del modelo original. Los AirPods Pro lanzados en 2019 por 279€ ya tenían el chip H2, más moderno y que permite funciones como el audio adaptativo, algo que no tenemos en los recientes AirPods Max. Peor aún, porque los últimos AirPods Pro que se lanzaron con estuche USB-C en 2023 tienen un chip H2 actualizado, que sí permite el sonido sin pérdida al conectarse a las Apple Vision Pro de forma inalámbrica. No, ninguno de estos chips se incluyeron en los nuevos AirPods Max de hace unos meses.

Bueno, pero todo se solucionará con la próxima actualización… ¿Y por qué no lo hicieron en el lanzamiento? ¿Y por qué quedarse con el sonido sin pérdida más básico (24bits y 48KHz) cuando Apple Music permite hasta 24bits y 192KHz? Quizás la respuesta la encontramos en lo que la propia Apple dice en su web sobre el audio sin pérdida de Apple Music:

Si bien la diferencia entre AAC (audio normal) y audio sin pérdidas es prácticamente indistinguible, estamos ofreciendo a los suscriptores de Apple Music la opción de acceder a la música en compresión de audio sin pérdidas.

La propia Apple asegura que las diferencias entre el audio normal y el audio sin pérdidas es prácticamente indistinguible. Entonces… ¿cómo se explica eso de un sonido que va a reventarte la cabeza?