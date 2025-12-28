Apple se ha situado en el centro de una batalla legal millonaria en el Reino Unido tras decidir recurrir un fallo judicial que le exige una compensación potencial de hasta 1.500 millones de libras. El caso gira en torno a las comisiones que la compañía aplica en su App Store y a las acusaciones de que habría inflado de forma abusiva los costes que soportan los usuarios británicos.

La compañía de Cupertino ha pedido formalmente al Tribunal de Apelaciones que revise la decisión del Tribunal de Apelación de la Competencia, una resolución que los grupos de defensa de los consumidores ven como el inicio de un “cambio de rumbo” frente al poder de las grandes tecnológicas. El recurso abre un nuevo capítulo en el debate europeo sobre el control de los mercados digitales y el papel de las plataformas dominantes.

Un fallo de hasta £1.500 millones por el llamado “impuesto Apple”

El origen del conflicto está en un procedimiento colectivo que sostiene que Apple habría cobrado de más a millones de clientes del Reino Unido durante casi una década a través de su tienda de aplicaciones. El tribunal especializado en competencia concluyó que la estructura de comisiones de la App Store reforzaba una posición de dominio y se traducía en precios artificialmente elevados para los usuarios.

En concreto, el foco está en la comisión de hasta el 30 % que Apple aplica a las apps de pago y a las compras dentro de la aplicación. Según los demandantes, esa tasa —popularmente bautizada como “impuesto Apple”— no solo impacta en los desarrolladores, sino que acaba repercutiéndose en el precio final que pagan los consumidores cada vez que descargan una aplicación de pago o adquieren contenido digital.

Los cálculos manejados en el procedimiento señalan que la compañía podría verse obligada a abonar entre £27 y £75 por persona afectada, en función del gasto realizado por cada usuario durante el periodo investigado. Sumando todas las posibles reclamaciones, la factura para Apple podría alcanzar los mencionados 1.500 millones de libras si el fallo se mantiene tras la apelación.

Quién podría reclamar y qué periodo cubre la demanda

El caso utiliza el mecanismo de acción colectiva con sistema de inclusión automática u “opt-out”, una fórmula que permite agrupar a millones de consumidores sin que tengan que registrarse uno por uno desde el principio. Esto significa que cualquier persona en el Reino Unido que haya utilizado productos Apple y haya pagado por apps o compras integradas durante el periodo afectado podría estar cubierta, salvo que decida expresamente quedar fuera.

La demanda se centra en las operaciones realizadas entre el 1 de octubre de 2015 y el 15 de noviembre de 2024. Los representantes de los consumidores sostienen que, durante esos años, Apple debería haber aplicado a los desarrolladores comisiones “no abusivas” por distribuir su software a través de la App Store, lo que se habría traducido en precios más bajos para los usuarios finales.

En el Reino Unido se estima que alrededor de 36 millones de personas utilizan dispositivos Apple, desde iPhone y iPad hasta otros productos del ecosistema de la compañía. Si todas las personas potencialmente afectadas llegaran a formar parte del grupo reclamante, la compensación media podría rondar las £40 por usuario, siempre en función de la actividad y el gasto de cada uno en la tienda de aplicaciones durante el periodo investigado.

Los importes de entre £27 y £75 que se barajan como rango orientativo no están cerrados, ya que dependerán de la intensidad de uso de la App Store por cada consumidor: quienes hayan comprado más aplicaciones o realizado más compras dentro de apps podrían situarse en la franja alta de compensación, mientras que los usuarios con un historial de gasto menor quedarían en la parte baja.

Un frente judicial que se suma a otras acciones contra Apple y Google

La apelación de Apple no se produce en un vacío, sino en un contexto más amplio de presión regulatoria y judicial sobre las grandes plataformas digitales

En total, este paquete de acciones judiciales busca más de £6.000 millones en compensaciones conjuntas, sumando las reclamaciones contra ambas compañías. Los activistas y asociaciones de consumidores argumentan que las estructuras de comisiones y las restricciones de acceso a las tiendas oficiales habrían limitado la competencia, impidiendo que los usuarios se beneficien de precios más bajos o de alternativas de distribución más abiertas.

Está previsto que varios de estos casos, incluido el que afecta a la App Store de Apple en el Reino Unido, se encaminen hacia una fase clave de juicio en 2026. Hasta entonces, las decisiones sobre recursos y admisión de pruebas serán determinantes para perfilar el alcance real de las eventuales indemnizaciones y el grado de responsabilidad que podrían asumir las empresas tecnológicas.

En paralelo, las instituciones europeas llevan tiempo revisando el funcionamiento de los mercados digitales, con normas como la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la Unión Europea, que, aunque no se aplica directamente en el Reino Unido tras el Brexit, sí marca una tendencia regulatoria que también influye en el debate británico sobre el poder de las grandes plataformas. La Comisión también ha puesto bajo la lupa varios servicios por posibles incumplimientos.

Impacto para los usuarios europeos y para el modelo de la App Store

Aunque el procedimiento se desarrolla en los tribunales británicos, el caso es seguido muy de cerca en el resto de Europa, incluida España, porque puede marcar un precedente sobre cómo se interpretan las comisiones de las tiendas de apps y el uso de la posición de dominio en los ecosistemas móviles. Una resolución firme en contra de Apple podría animar a que aparezcan reclamaciones similares en otros países o ante instancias europeas.

Para Apple, el núcleo del debate es defender que su modelo de negocio de la App Store —con comisiones que llegan hasta el 30 %— es necesario para garantizar seguridad, calidad y mantenimiento de la plataforma, así como para sostener el desarrollo de herramientas y servicios para los desarrolladores. Los demandantes, por el contrario, ven en esas comisiones un sobrecoste que habría ido mucho más allá de lo razonable.

Si las reclamaciones prosperan en el Reino Unido y se consolidan indemnizaciones relevantes, la compañía podría verse forzada no solo a pagar compensaciones, sino también a replantear sus tarifas o introducir más flexibilidad para que los desarrolladores ofrezcan métodos de pago alternativos o precios diferenciados. Ese tipo de cambios ya se está empezando a ver en Europa como respuesta a otras normas y decisiones regulatorias.

Por ahora, la ofensiva judicial en el Reino Unido se suma a la lista de frentes abiertos para Apple en el continente europeo, donde reguladores y tribunales analizan con mayor detalle hasta qué punto los modelos cerrados de distribución de aplicaciones podrían estar limitando la competencia y encareciendo los servicios digitales que usan millones de personas a diario.

Con el recurso presentado ante el Tribunal de Apelaciones, Apple busca dar la vuelta a un fallo que cuestiona de lleno la forma en que monetiza su ecosistema móvil. De cómo se resuelva esta apelación, y de lo que ocurra en los juicios previstos para 2026, dependerá no solo si la compañía acaba pagando hasta 1.500 millones de libras a los usuarios británicos, sino también si la llamada “tasa Apple” sigue intacta o se convierte en el punto de partida para cambios más profundos en el negocio de las tiendas de aplicaciones en Reino Unido y en el resto de Europa.