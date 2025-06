Apple está trabajando silenciosamente en una profunda transformación de su asistente virtual, con el objetivo de lograr que Siri alcance el nivel de respuesta e inteligencia que ofrecen los chatbots líderes en el mercado, como ChatGPT. Aunque la compañía no ha compartido públicamente información detallada sobre estos avances, fuentes cercanas al desarrollo han revelado que ya existen prototipos internos de Siri que se aproximan en calidad a los sistemas más avanzados de IA conversacional.

Modelos en prueba y diferencias técnicas

El salto de calidad se debe a la integración de grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés), que sobrepasan ampliamente en potencia a las versiones de Apple Intelligence actualmente integradas en los dispositivos. Si bien en estos momentos la versión oficial del asistente se apoya en modelos de unos 3.000 millones de parámetros para poder funcionar directamente en el dispositivo y proteger la privacidad, se están probando modelos mucho más complejos, llegando hasta los 150.000 millones de parámetros: cifras comparables a las de los sistemas más avanzados de OpenAI.

Apple está evaluando diferentes versiones de sus modelos, según Apple Insider, incluyendo variantes de 3, 7, 33 y 150 mil millones de parámetros. Mientras los modelos más pequeños están destinados a ejecutarse localmente en el iPhone o el Mac para preservar la privacidad y la eficiencia, los más avanzados se operarían desde la nube para dotar a Siri de una comprensión y capacidad conversacional mucho más profunda y flexible.

El modelo más ambicioso, el de 150.000 millones de parámetros, estaría ya cerca del rendimiento observado en las últimas versiones de ChatGPT. Sin embargo, este avance viene acompañado de desafíos: uno de los principales es el control de las «alucinaciones» de la IA, es decir, respuestas incorrectas o inventadas que pueden socavar la fiabilidad del asistente.

Dudas internas sobre el lanzamiento

La decisión de cuándo liberar esta versión revolucionaria de Siri aún está en el aire. Las preocupaciones sobre el nivel aceptable de errores y la posibilidad de que la IA genere información poco fiable han generado debate entre los directivos de Apple. Algunos ejecutivos prefieren ser precavidos y no lanzarla hasta que el sistema sea mucho más fiable, mientras que otros consideran clave adelantarse a la competencia y presentar cuanto antes el nuevo asistente para cerrar la brecha con otros grandes actores del sector.

Estas diferencias en la cúpula directiva han influido incluso en la hoja de ruta de la compañía. Se apunta a que la próxima conferencia WWDC podría tener menos anuncios relacionados con Apple Intelligence de los que inicialmente se esperaban, reflejando la prudencia con la que se están abordando estos desarrollos antes de su lanzamiento al gran público.

El futuro de Siri y la inteligencia artificial en Apple

Además de los retos técnicos, Apple sigue apostando por la privacidad y la seguridad del usuario como señas de identidad, lo que implica que muchos de los modelos más avanzados tendrían que ejecutarse en la nube, pero garantizando que los datos personales estén protegidos al máximo posible.

El nuevo Siri basado en LLM promete conversaciones mucho más naturales, respuestas complejas y una integración más profunda con todo el ecosistema de Apple, apoyado tanto en los datos que el usuario ve en pantalla como en la información contextual de las aplicaciones. La compañía sabe que el éxito de este salto tecnológico depende de la excelencia técnica y la confianza que los usuarios depositen en el sistema.

El desarrollo de un asistente Siri capaz de rivalizar con ChatGPT demuestra que Apple no ha perdido el paso en la carrera de la inteligencia artificial, pero también subraya que la compañía prefiere no precipitarse a la hora de introducir herramientas que pueden tener un gran impacto en la vida digital de millones de personas. Aunque aún no hay una fecha definitiva para su lanzamiento, en el horizonte ya se vislumbra un Siri mucho más potente, avanzado y conversacional, fruto del trabajo con algunos de los modelos de IA más sofisticados jamás diseñados por Apple.