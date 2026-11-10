Apple ha cambiado la forma en la que arranca el desarrollo de iOS 28 y macOS 28. Según el periodista Mark Gurman, de Bloomberg, la compañía ha reorganizado la primera de las tres fases internas de sus sistemas operativos: los ingenieros dispondrán de 6 semanas para programar y explorar funciones y solo 2 para integrarlas, frente al reparto habitual de 4 y 4.

El ajuste no afecta, por ahora, al calendario público. La presentación de iOS 28 se espera para junio de 2027 y su llegada al iPhone, para septiembre de ese mismo año. Apple no ha anunciado funciones concretas ni ha confirmado estas fechas, así que el cambio conocido se limita a cómo organiza el trabajo internamente.

Qué cambia en el desarrollo de iOS 28

Apple divide cada año el desarrollo de sus sistemas en tres etapas de 8 semanas, conocidas internamente como M1, M2 y M3. En cada una, el tiempo se repartía normalmente entre 4 semanas de programación y 4 de convergencia, la fase en la que se comprueba que las funciones encajan dentro del sistema operativo.

En la primera etapa de iOS 28 y macOS 28, ese reparto ha pasado a 6 semanas de programación y 2 de convergencia. La duración total del ciclo sigue siendo de 8 semanas, pero los equipos ganan un 50% más de tiempo para explorar ideas antes de tener que cerrarlas y encajarlas.

El cambio se aplica solo a M1, la primera fase. Las etapas M2 y M3 mantienen su calendario habitual, según el reporte. Tampoco implica que se reduzca a la mitad todo el proceso de pruebas de iOS 28: lo que se recorta es la ventana de integración dentro de esa primera etapa.

iOS 28 e iPadOS 28 se conocen internamente como «Bell», mientras que macOS 28 lleva el nombre de «Poppy». Son denominaciones de desarrollo y no tienen por qué aparecer en el lanzamiento comercial. El reporte también señala que será el primer sistema operativo que pase por las manos de John Ternus.

¿Por qué Apple da más tiempo a sus ingenieros?

La fase de programación no consiste solo en escribir código. Antes de que una función llegue al iPhone, los equipos prueban propuestas, las modifican e incluso las descartan. Con 6 semanas en lugar de 4, hay más margen para dar vueltas a una idea antes de que entre en la fase de convergencia.

El propio Gurman lo describe así: «En lugar del reparto normal entre dos esfuerzos de cuatro semanas, a los ingenieros de Apple se les encargó seis semanas de programación, exploración y desarrollo de funciones, y luego solo dos de convergencia». El reporte añade que los empleados han recibido bien el cambio.

Según la información publicada, «los empleados dicen que les gusta el cambio, lo que indica que crea más tiempo para tener ideas y explorarlas antes de que haya que cerrarlas». Es una reacción interna, no una valoración pública de Apple, y no confirma que el usuario vaya a notar mejoras visibles.

La lógica de limitar el ajuste a la primera etapa tiene que ver con el tipo de trabajo. En M1 todavía hay menos piezas cerradas y más espacio para probar. En fases posteriores, en cambio, los ingenieros ya arrastran funciones construidas que deben integrar con las nuevas, por lo que la convergencia exige más atención.

¿Qué novedades tendrá iOS 28 y cuándo llegará al iPhone?

Por ahora no hay una lista confirmada de novedades. Gurman no reveló funciones concretas previstas para iOS 28 y Apple no ha anunciado qué cambios incluirá la actualización. El reporte se centra en la organización del trabajo, no en las herramientas que veremos en el iPhone.

Lo que sí se puede situar es el calendario previsible. La presentación se espera en la WWDC de junio de 2027 y el lanzamiento final, en septiembre de 2027. Son fechas que encajan con el ciclo habitual de Apple, pero no han sido confirmadas oficialmente. La beta también se espera para junio de 2027, sin que se haya concretado si será pública.

Presentación: previsiblemente en junio de 2027, durante la conferencia de desarrolladores.

previsiblemente en junio de 2027, durante la conferencia de desarrolladores. Beta: las primeras versiones de prueba se esperan para junio de 2027; Apple no ha confirmado su alcance.

las primeras versiones de prueba se esperan para junio de 2027; Apple no ha confirmado su alcance. Lanzamiento: septiembre de 2027, según las previsiones recogidas del calendario habitual.

septiembre de 2027, según las previsiones recogidas del calendario habitual. Nombres internos: Bell para iOS 28 e iPadOS 28; Poppy para macOS 28.

¿Este cambio adelantará el lanzamiento de iOS 28?

No. El ajuste afecta al reparto del tiempo dentro de la primera fase, no a la fecha pública de presentación o lanzamiento. La reducción de la convergencia en M1 no mueve la hoja de ruta: las betas seguirían llegando en junio de 2027 y la versión final, en septiembre.

Tampoco está confirmado que el cambio se extienda a las siguientes etapas. El reporte cubre solo M1 y no asegura que M2 y M3 adopten el mismo esquema. De hecho, las informaciones recogidas indican que M2 y M3 mantienen su calendario, por lo que el recorte de integración no debería romper el proceso general.

La principal incógnita es si esas dos semanas extra de exploración se traducirán en funciones más ambiciosas o en un sistema más estable. Apple no ha confirmado que el nuevo método produzca mejoras visibles para los usuarios. De momento, el dato firme es que la primera fase de iOS 28 ha pasado de 4 semanas de programación y 4 de integración a 6 y 2.